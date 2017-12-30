И простит вам Путин долги ваши!

Гражданам Российской Федерации дарят несколько приятных налоговых послаблений, которые глава государства анонсировал еще на большой конференции, состоявшейся на излете уходящего года.

Напомним, что 14 декабря, отвечая на вопрос журналистки из Уфы, президент отметил, что в России нужно провести налоговую реформу и оценил действующее налоговое законодательство (цитирую), как «чрезмерно закрученное».

Владимир Путин подчеркнул, что налоги являются тяжелым бременем для рядовых граждан и предпринимателей, а ситуация с их взысканием «не отвечает интересам российского государства». Иными словами, президент предложил списать россиянам их старые долги.

Это было сделано в самое подходящее (согласно доброй русской традиции) время — в преддверии новогодних и рождественских праздников, когда долги принято отдавать, а уж если у должника вернуть заем не получается, то… прощать!

Вчера Владимир Путин сдержал данное слово и подписал закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты, согласно которому физические лица, а также индивидуальные предприниматели могут забыть о неуплаченных до 1 января 2015 года налогах.

В соответствии с подписанным законом они признаются «безнадежными» и не подлежащими истребованию. Да простятся нам налоги на имущество, а также разная земельная и транспортная «мзда». «Амнистируются» в соответствии с изданным нормативно-правовым актом пени, штрафы, недоимки по налогам у ИП, нотариусов и адвокатов.

Но не стоит ждать послабления тем, у кого налоговая задолженность образовалась в результате перемещения товаров через границу (разных там белорусских ананасов и другой продукции), а также в результате добычи полезных ископаемых.

Не менее интересны послабления в сфере валютного контроля, которые могут порадовать россиян, имеющих счета в банках, расположенных за пределами Российской Федерации.

Напомним, ранее, открыв счет в зарубежном кредитно-финансовом учреждении, гражданин Российской Федерации был обязан оповестить ФНС. В конце года ему также было необходимо представить отчет о движении средств по счету.

Избавлялись от необходимости отчитываться лишь те, кто непрерывно проживает за пределами Родины более года.

Теперь все значительно проще. Если в течение грядущего 2018 года вы будете отсутствовать на территории России 183 дня (въезжая и выезжая при этом из нашей страны необходимое Вам количество раз – хотя бы и через день!) никто не вправе наказывать Вас за открытие счета в заграничном банке без уведомления отечественных фискальных органов. Не возникает и обязанности предоставлять в налоговую службу отчет.

Это значительно упрощает жизнь тем, кто, сохраняя постоянную регистрацию (и налоговое резидентство) в России, временно проживает за ее пределами. Например, находится в длительной служебной командировке, отпуске или заграничном вояже, обучается или работает за пределами РФ, открыв там счет для зачисления зарплаты или стипендии, пособий или алиментов.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Утвержденный нормативно-правовой акт является весьма своевременным, так как с послезавтрашнего дня (с 1 января 2018 года) начинает действовать соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией между фискальными органами.

На практике это значит следующее. Если гражданин Российской Федерации открыл счет в банке, расположенном на территории иностранного государства (в том числе, в оффшоре, где-нибудь на Британских Виргинских островах или в Белизе) компетентные органы этого государства непременно оповестят ФНС России о наличии вклада или открытой банковской карте, а также суммах, которые зачислялись на счет.

Фактически, ФНС России будет в курсе всего, потому что к соглашению об обмене оперативной финансовой информацией, присоединились более 100 стран. С их полным списком можно ознакомиться здесь.

Согласно утвержденным вчера нововведениям в законодательство, регулирующим вопросы валютного контроля, отныне человек, являющийся гражданином и налоговым резидентом Российской Федерации, имеет право получить на счет в иностранном банке, деньги от продажи, принадлежащего ему на правах собственности движимого и недвижимого имущества.

Однако банк, где будет открыт счет, куда поступит такого рода зачисление средств, должен находиться в стране, которая является членом ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) и дала согласие на обмен оперативной финансовой информацией с Россией.

Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Вывод, который можно сделать, прост. Хранить деньги теперь разрешено не только в отечественной «Сберегательной кассе», но и в зарубежной, не забывая подсчитывать дни, проведенные за пределами Родины, которая в нужный момент всегда вспомнит о вас.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Общество»