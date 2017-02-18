Прощай, Федерация!

В России завершилась череда отставок руководителей регионов. Об этом ведущим СМИ сообщил некий источник в Администрации президента. С 6 по 15 февраля своих постов лишились пять управленцев: Виктор Басаргин (Пермский край), Вячеслав Наговицын (Бурятия), Сергей Митин (Новгородская область), Александр Худилайнен (Карелия) и Олег Ковалев (Рязанская область).

Временно исполняющими обязанности были назначены руководитель департамента экономической политики Москвы Максим Решетников (Пермский край), замминистра транспорта России Алексей Цыденов (Бурятия), гендиректор агентства стратегических инициатив Андрей Никитин (Новгородская область). глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков (Карелия) и депутат Госдумы Николай Любимов (Рязанская область).

Кремль не планирует новых кадровых решений. «Все закончено, больше отставок не планируется, ни «пакетных», ни «одиночных». Из 15 регионов, где предстоят выборы губернаторов, пятеро остаются и идут на выборы, в 10 других произошла смена», — цитирует РИА Новости собеседника.

Источник РБК уточняет, что исключения могут быть сделаны лишь в экстренных случаях: «если где-то что-то обвалится». До сентября Кремль намерен помогать губернаторам спасти ситуацию и только потом принимать кадровые решения. Таким образом АП в очередной раз предостерегла действующих губернаторов, а врио пяти регионов было предоставлено время на завоевание симпатий населения.

В сентябре 2017 года в РФ пройдет единый День голосования. Граждане будут выбирать 14 глав регионов (Севастополя, Бурятии, Карелии, Мордовии, Пермского края, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской и Ярославская областей). А жители Адыгеи выберут депутатов Государственного Совета.

«Естественный процесс»

Как ранее сообщала «Русская планета», ситуация с отставками — это продукт политической сделки. Кремль порекомендовал губернаторам добровольно сложить полномочия и не строить козни новым назначенцам. В обмен на покорность губернаторы получили «прощение грехов» и спокойную жизнь без напоминаний о провалах в социально-экономической политике.

Вечером 16 февраля Владимир Путин встретился в Москве с «отставниками». Его слова лишний раз подтвердили предположение РП. «Рассчитываю на то, что вы сделаете все для того, чтобы помочь, поддержать ваших преемников в работе, за которую они сейчас берутся. Надеюсь, что это тоже, как и в вашем случае, будет успешная работа, и люди это почувствуют в самое ближайшее время», — сказал президент РФ.

«Во всяком случае, рассчитываю, что вы их поддержите вашими знаниями, опытом и вашими идеями по поводу того, что и как нужно было бы сделать в самое ближайшее время, чтобы не потерять темп в развитии регионов, которые вы возглавляли», — добавил президент, высоко оценив работу «отставников». Путин назвал ротацию губернаторских кадров «естественным процессом».

Однако столь важные политические события нуждались в более детальных и непубличных разъяснениях. «Добровольный» уход губернаторов — это не только сделка, но и сигнал остальным главам регионов и обществу в целом, который должен быть адекватно воспринят. Вероятно, именно с этой целью канал коммуникации с ведущими медиа наладил необычайно словохотливый источник из АП.

17 февраля появились не только внятные объяснения случившемуся, но и анонс грядущих планов Кремля. В частности, таинственный собеседник поведал о разработке критериев эффективности губернаторов, о чем главы регионов были предварительно извещены.

Политический светофор

Итак, если верить источнику из АП, региональных управленцев будут оценивать по пяти критериям:

состояние социальной сферы и социального самочувствия местных жителей;

состояние и тенденции финансово-экономической сферы;

электоральные показатели: рейтинг губернатора и рейтинг президента;

состояние межэлитных отношений;

личное доверие Президента.

Помимо федеральных органов власти и собственно АП, основной массив работы должен лечь на плечи государственных социологов из ФОМ и ВЦИОМ (рейтинги популярности и измерение «социального самочувствия»), полпредов в федеральных округах и региональные отделения ОНФ (отчеты о межэлитных отношениях и различные компроматы), силовые органы (доклады о ситуации в сфере коррупции и борьбе с ней).

Перечисленные выше критерии будут оцениваться по определенной шкале. «Красный» — это условная «тройка», «желтый» — четверка и «зеленый» — пятерка. При этом «доверие президента» не может опускать ниже высшего балла. «Желтый» — это повод обратить на регион пристальное внимание. Оценку планируется проводить раз в квартал, а в регионах, где грядут выборы, каждый месяц.

Базовые критерии будут разделены на несколько подпунктов (сейчас их 9, но они будут сокращены). Например, «в финансово-экономической части изучаются такие показатели, как покупательский спрос населения, прирост промышленного и сельскохозяйственного производства, инвестиций, бюджетное обеспечение, процент задолженности по отношению к бюджету, процент коммерческой задолженности».

Эволюция ручного управления

Одна из ключевых особенностей путинского режима — это так называемая система ручного управления. Наиболее ярко она проявляется как раз в региональной политике федерального центра. В 2005 году у граждан забрали право выбирать глав регионов. В 2012 году это право народу формально вернули, но в реальности кадровые решения продолжают приниматься в Кремле. И там это не отрицают.

Более того, АП совершенствует кадровую политику, что подтверждает заявление источника о разработке критериев и системы оценок. Президент демонстрирует, что ему важны профессиональные качества вкупе с лояльностью. При этом и то и другое, видимо, равноценно. Судя по всему, мы наблюдаем реформу системы ручного управления, появившуюся в середине 2000-х годов.

Путин стремится обезличить систему управления путем формирования резерва профессиональных управленцев и создания системы объективного контроля за ними. Кремль намерен учитывать как основные социально-экономические показатели, так и позицию граждан.

Вероятно, такой комплексный подход призван нивелировать субъективные мнения аппаратчиков по поводу деятельности того или иного губернатора, уменьшить роль лоббистов и накал борьбы внутри самой АП. Президент и правящая партия смогут быстрее получать тревожные сигналы и оперативно реагировать на них.

Обновленная стратегия Кремля должна стать эффективным инструментом региональной политики в условиях фактически неработающих демократических институтов. Критерии эффективности де-факто заменят выборы, митинги, жалобы оппозиции, приведут в относительный порядок внутриэлитные разборки.

Как итог, Российская Федерация по сути окончательно утрачивает прописанный в Конституции федеративный статус и превращается в президентскую унитарную республику. С исторической точки зрения — это вполне закономерный процесс. Насколько эффективным будет наше государство в новом формате отношений между Центром и регионами — покажет время.

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