Пропаганда пенсионной реформы, или о чем нельзя говорить

Сегодня утром, 19 июля, Госдума рассматривает в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России.

Депутаты зададут правительству по четыре вопроса от каждой фракции, после чего выступят их лидеры.

Изюминкой обсуждения является ввод цензуры в дискуссию — можно ругать реформу, но не персоналии и не критиковать президента Владимира Путина. Как будто в Думе можно часто услышать нечто подобное.

Хотя, казалось бы, это должно быть одной из задач Государственной Думы — не соглашаться с партией «Единая Россия», и выступать оппозиционным блоком на благо улучшения законопроектов в пользу народа, если такая ситуация будет возникать.

Политолог Андрей Колядин заявил, что ограничения на какие-либо обсуждения в Госдуме есть и были всегда. Когда-то, по его словам, было ограничение «трех П» — президента, премьера, патриарха, а в регионах были ограничения на критику «Единой России».

Однако, несмотря на все перипетии политики, якобы оппозиционные партии не только не спорят с указами президента, но теперь им дано указание — вообще не критиковать его, что является абсурдным с точки зрения существования Госдумы как государственного института по защите прав и интересов россиян.

Да и собственное уважение в глаза партийцев и населения страны лидеры, видимо, давно растеряли.

Установки по премьер-министру Дмитрию Медведеву не такие жесткие, но нежелательна и его критика во время обсуждения. Возникает вопрос — какие задачи решает Дума и что она может противопоставить президенту и премьеру? Если ничего — зачем мы платим зарплату и финансируем эту организацию из своего кармана? Для того, что бы на выборах президента в 2024 году был выбор между молотом и наковальней?

Отмечается, что данные распоряжения поступают из Кремля. Госдума скоро станет полностью копирующей КПСС организацией, что может частично порадовать только блок КПРФ.

В Думе эти «границы дозволенного» определяет председатель палаты Вячеслав Володин, его помощники внимательно следят за исполнением договоренностей из Кремля. Удивляться тут нечему.

Та же КПРФ заявила от лица депутата Юрия Афонина, что подобная информация похожа на вброс, чтобы вместо реформы все обсуждали, что Кремль просил не упоминать.

Таким образом, создается как бы увод проблемы от внимания не только граждан, но и инакомыслия в самой Думе.

Заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) заявил, что по законопроекту у партии резко отрицательная позиция, они будут голосовать против пенсионной реформы, что бы там ни требовалось для отказа от критики президента и премьера.

К снятию негативных последствий в обществе приступило и федеральное телевидение, которое не может ослушаться Кремль по самым разным причинам.

Как всегда, топорно и безвкусно, неумело и с определенной долей пошлости, каналы начинали творить свое варево из передач политического характера под соусом всеобщего веселья.

За месяц с момента объявления о повышении пенсионного возраста на шести федеральных телеканалах («Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «РЕН ТВ» и «ТВ-Центр») вышло 424 сюжета о пенсионной реформе, негативными, по данным «Медиалогии», были лишь 0,7%.

Это подтверждает и PR-директор «Медиалогии» Надежда Жуковская.

По некоторым данным, Кремль дал задание не использовать словосочетание «пенсионная реформа», заменив его на нейтральное сочетание — «изменение пенсионного законодательства». Однако как в пустой колодец не кричи, он не наполнится чистой водой.

Например, в программе «Жить здорово» Елена Малышева объясняла, что молодость продолжается до 60 лет.

На «Первом канале» в воскресенье вечером вместо КВН неожиданно вышла программа «Познер», где о пенсионной реформе рассказывал министр финансов Антон Силуанов.

Самые народные и популярные ток-шоу — Андрея Малахова на «России 1» и «Пусть говорят» на «Первом канале » завели песню о том, как все роскошно заживут и останутся навеки молодыми, если в России повысят пенсионный возраст, натащив соответствующих гостей в свои студии.

Михаил Леонтьев на «Первом канале» называл реформу неизбежной и призывал следовать мировым стандартам, а Дмитрий Киселев в «Вестях недели» уверял, что это не тот вопрос, который надо обсуждать с населением, отметило издание «Ведомости».

Сегодня утром в Петербурге прошла новая акция против повышения пенсионного возраста. Активисты движения «Время» оставили подарок для петербургского отделения партии «Единая Россия» — у дверей штаба политического объединения появился сидячий человеческий скелет с табличкой «Дождался пенсии» и значком «Я люблю Медведева».

Журналист и телеведущий Александр Невзоров в связи с пенсионной реформой отметил:

«Только в России пенсия считается неким подарком власти. На самом же деле, это Ваши же деньги, которые Вы доверили государству скопить Вам на старость. Каким образом у Вас отнять эти деньги? Надо всего лишь отдалить срок получения пенсии на пять лет. Таким образом, можно у каждого гражданина откровенно и нагло, и без всяких проблем, без шума и пыли, забрать эти деньги. Но поразительно не это, поразительна покорность, с которой это принято».

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