ВМФ — в приоритете

В преддверии дня ВМФ президент РФ Владимир Путин утвердил документ под названием Основы госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года. По сути, это более конкретная программа развития российского флота, чем Морская доктрина РФ, которая была обновлена в 2015 году. В Основах прописаны ряд новых принципов и задач, в значении которых разбиралась «Русская Планета».

Присутствие в Мировом океане

В документе перечисляются текущие угрозы и будущие вызовы безопасности РФ. В первую очередь авторы указали на «наличие территориальных претензий иностранных государств к Российской Федерации в отношении приморских территорий и прилегающих к ним акваторий». Как ни сложно догадаться, речь идет о Крыме и Курильских островах. С 2014 года Минобороны предпринимает комплексные меры по созданию эффективной береговой обороны в данных регионах.

В Основах справедливо говорится об увеличении «количества государств, обладающих боеспособными, мощными военно-морскими силами». Действительно ВМС нескольких государств мира значительно подтянули свои боевые возможности. Здесь в первую очередь стоит упомянуть о Китае и Индии, которые развивают авианосные группировки.

Данные государства сложно рассматривать как потенциальных противников России. Однако очевидно, что усиление китайского флота рано или поздно будет противоречить амбициями Москвы в Тихом океане (если таковые официально появятся). Естественно, в документе Индия и Китай в этом контексте не упоминаются, хотя по всем показателям прироста мощи военно-морских сил они являются несомненными лидерами. Европейские страны, Япония и Южная Корея сохранили потенциал ВМС примерно на прежнем уровне.

США сложно отнести к какой-либо категории. С одной стороны, президент Дональд Трамп пообещал увеличить военно-морской флот с 272 до 350 кораблей, и в ближайшие пару лет на боевое дежурство встанет гигантский авианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78). С другой — каких-либо радикальных положительных изменений у американских ВМС за минувшие годы не произошло, а планы Трампа — пока не получили политической и финансовой поддержки. Флот США по-прежнему самый мощный и технологичный в мире, хотя из Восточной Азии его постепенно вытесняет китайский.

Но в целом средняя температура по больнице действительно поднялась. Под этим предлогом авторы документа провозгласили курс на завоевание прочных позиций на просторах Мирового океана: «Для обеспечения влияния на военно-политическую обстановку в мире и защиты своих интересов Российская Федерация реализует бесспорное право на военно-морское присутствие в Мировом океане, руководствуясь принципами и нормами международного права».

Данная цель, пожалуй, впервые в столь не завуалированном виде провозглашена в доктринальном документе РФ. Так, Морская доктрина 2015 года ограничивает задачи ВМФ защитой национальных интересов и стратегическим сдерживанием. Однако президент РФ Владимир Путин после старта сирийской операции неоднократно ставил задачу по наращиванию присутствия в Мировом океане. Это вполне логичное развитие стратегической мысли, другое дело, что реальное состояние российского флота не позволяет обеспечивать повсеместное присутствие ВМФ.

Противодействие «глобальному удару»

Главную угрозу авторы Основы видят в США, НАТО и, предположительно, в Японии. В документе четко говорится о развертывании (наращивании) иностранными государствами «стратегических неядерных систем высокоточного оружия морского базирования, а также систем противоракетной обороны морского базирования». По всей видимости имеются ввиду зенитные ракетные системы Aegis combat system морского базирования, которые оснащены противоракетами SM-3. Данные средства ПВО необходимы для нивелирования ядерного потенциала России и устанавливаются на кораблях США и их союзников.

Кроме того, Москву беспокоят ударные возможности американской армии. «Подтверждением этого (роли вооруженных сил — прим. РП) является разработанная США концепция «глобального удара», которая представляет собой новый вызов международной безопасности и напрямую угрожает военной безопасности Российской Федерации. Важное значение в реализации этой концепции отводится военно-морским силам», — сообщается в документе.

В связи с этим авторы Основы делают вывод о том, что российский ВМФ является «одним из наиболее эффективных инструментов стратегического (ядерного и неядерного) сдерживания, в том числе предотвращения «глобального удара». В документе утверждается, что флот РФ обладает возможностями реализации боевого потенциала «практически в любом районе Мирового океана» и способен в короткие сроки развертывать силы, где происходят конфликтные ситуации.

Чтобы оценить подобное утверждение, напомним о недавнем (24 мая 2017 года) заявлении министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что у подводного флота России достаточно ресурсов для постоянного патрулирования Мирового океана и сдерживания США.

Эти две важнейших функции из-за отсутствия авианосного флота выполняют атомные ракетные крейсера ВМФ. Согласно открытым данным, в составе российского флота числятся 72 субмарины, среди них 13 атомных подлодок с баллистическими ракетами и девять атомных подлодок с крылатыми ракетами. При этом часть атомоходов находятся на капитальном ремонте, включая носителей ядерного оружия.

Как сообщил «Русской Планете» основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, российский ВМФ на пределе сил способен выполнять функцию ядерного сдерживания, а оперативно-тактические возможности нашего флота — далеки от тех, которые хочет видеть Минобороны. Россия нуждается не только в новых атомных крейсерах, но и в десантных кораблях нового типа, эсминцах и как минимум двух авианосцах.

Отметим, что в большей степени полноценное присутствие в Мировом океане обеспечивает именно авианосный флот. У России только один подобный корабль — ожидающий ремонта «Адмирал Кузнецов», который относится к классу тяжелых авианесущих крейсеров (ТАВКР). Однако в перспективе — строительство двух универсальных десантных кораблей (УДК) типа «Прибой» к 2025 году и одного авианосца проекта 23800 «Шторм» к 2030 году.

Если эти проекты будут реализованы, то через 15 лет Россия сможет встать в один ряд с крупнейшими морскими державами, у которых на данный момент 2-3 авианосца, а у США — и вовсе 10. По сути, нашу страну на просторах Мирового океана сейчас выручают лишь грозные подводные атомные крейсера.

На нужды флота

Основы госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года производят двойственное впечатление. Россия провозглашает абсолютно адекватный курс (в том числе связанный с сирийской операцией) на завоевание господства в Мировом океане. Однако задачи, прописанные в документе, могут превосходить текущие реальные возможности. Строительство трех авианесущих кораблей до 2030 года обойдется как минимум в 7,5 миллиарда долларов без учета стоимости авиакрыла и вложений в инфраструктуру верфей.

В связи с этим можно предположить, что новая госпрограмма вооружений до 2025 года, которая на сегодняшний день находится в стадии обсуждения, будет предполагать значительные ассигнования на нужды ВМФ, остальные виды войск таким вниманием государства обласканы не будут (исключение, как и прежде, будет сделано только для РВСН). Помимо финансирования проекта «Прибой», деньги могут пойти на строительство перспективных эсминцев «Лидер» и реализацию существующих планов по увеличению количества фрегатов, корветов, дизель-электрических подлодок и вспомогательного флота.

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