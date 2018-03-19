Президент надежды

В победе Владимира Путина на президентских выборах сомнений не было, пожалуй, ни у кого, причем задолго до марта 2018 года. Больше всего граждан и экспертов волновали процент поддержки президента и уровень явки. После обработки 99% бюллетеней действующий глава государства набрал свыше 76% голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,82%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,68%. Явка составила 67% по 95% избирательных участков.

Абсолютное лидерство Путина определилось вечером (по московскому времени) после подсчета голосов на Дальнем Востоке. Президент РФ имел в активе 73% голосов, Грудин едва не дотягивал до 15%, Жириновский переступил планку в 6%. Про «успехи» остальных кандидатов, наверное, нет смысла говорить.

Предпочтения избирателей европейской части страны позволили Путину набрать невероятные для осмысления 76% голосов, за которыми стоят свыше 55 миллионов жителей РФ. Поддержка Грудина и Жириновского оказалась заметно ниже. Оба незадачливых кандидата остались с результатами, которые никак нельзя назвать положительными.

Реальная поддержка

Если провести анализ залога успеха Путина, отталкиваясь от мнений прогосударственных и либеральных политологов, то можно выделить несколько причин. Во-первых, рейтинг президента после присоединения Крыма стабильно не опускался ниже отметки в 80%. Сыграло свою роль и давление Запада на Россию. Граждане не представляют, кто еще бы смог защитить страну в такой ситуации.

Однако пресловутая безальтернативность Путина могла бы иметь обратный эффект. Назло трамваю россияне могли бы отдать намного больше голосов популисту и «псевдо-националисту» Жириновскому, «клубничному королю» Грудинину, поп-диве Ксении Собчак или вечно недовольному Григорию Явлинскому. Злые языки называли нынешнюю избирательную кампанию «переизбранием». Возможно, так оно и есть по сути, но итоги выборов-2018 продемонстрировали, что огромная поддержка Путина не является «надутой» и мифической. Это реальность, с которой нужно считаться российской оппозиции и западным правительствам.

Пиарщики полагают, что не последнюю роль в перешагивании Путиным планки в 75% сыграли послание Федеральному Собранию (фактически президент представил свою предвыборную программу) и биографические фильмы о главе государства, вышедшие на федеральных каналах, где Путина достаточно грамотно показали с человеческой точки. Отдельное внимание эксперты уделили так называемым дебатам кандидатов в президенты. После просмотра этой вакханалии желание голосовать за кого-либо, кроме Путина, у сомневающихся граждан окончательно отпало.

Больше всего экспертов удивил уровень явки. С одной стороны, он не достиг 70%, как это планировалось Администрацией президента изначально (если верить утечкам в СМИ). С другой стороны, показатель в 67% по РФ и чуть более 60% по Москве — это, без сомнения, достижение АП с учетом того, что нынешняя избирательная кампания была откровенно скучной.

Одним из факторов, который обеспечил высокую явку стали технические и законодательные новации. Нужно отдать должное ЦИК — граждане РФ наконец-то получили возможность проголосовать по месту проживания, а не прописки. С большой вероятностью именно эта техническая деталь позволила увеличить явку как минимум на несколько процентов.

«Рывок в замкнутом круге»

Цель на ближайшие шесть лет, которую определил Путин, заключается в рывке, который должна сделать страна. Речь, прежде всего, идет о ликвидации технологического отставания и росте ВВП в полтора раза. О слабой экономике президенту открыто говорят даже лояльные журналисты и силовики. Главную проблему на этом пути неплохо сформулировал философ Александр Рубцов в статье «Как сделать рывок в замкнутом круге» (16 марта вышла в «Ведомостях»).

России предстоит действовать в условиях еще более жесткого противостояния с Западом. Очевидно, что санкционный режим, попивший немало крови, будет только усиливаться. Россия вынуждена развиваться в оторванности от мирового финансового рынка, то есть без надежды на получение масштабных западных инвестиций и кредитов.

Судя по всему, Путин планирует увеличить капиталоемкость РФ за счет продолжения курса на национализацию элиты (амнистия капитала 2.0) и наращивания выручки от экспорта энергоресурсов (проект СПГ, «Северный поток-2», «Турецкий поток», «Сила Сибири»). С гипотетической точки зрения, доходы от реализации этих проектов можно вложить в высокотехнологичный реальный сектор экономики. Однако приток денег начнется не завтра и даже не в 2020 году.

Это означает, что макроэкономическая стабильность РФ и темпы роста ВВП будут по-прежнему зависеть от состояния цен на нефть. Если черное золото подорожает с нынешних 60 долларов за баррель до 80-90, то средства для перераспределения в высокие технологии у России появятся. Однако перед этим Путину стоит основательно закрутить гайки в среде чиновничества, отвечающего за распоряжение доходами от энергоресурсов.

Высокие цены на нефть (до 110 долларов за баррель) очень сильно помогли Путину в первые два срока президентства (2000-2008). В тот период ВВП России вырос в два раза. Рывок в экономике позволил главе государства вернуть гражданам право на достойную жизнь.

Однако кризис 2008-2009 годов, который обвалил ВВП на 8%, продемонстрировал, что у России нет платформы для устойчивого развития. Ее создание было основным лейтмотивом путинской программы на 2012-2018 годы. Президент не мог просчитать фактора санкционного давления, и потому можно сказать, что его задумка увенчалась успехом лишь отчасти.

Экономика привыкла жить при невысоких ценах на нефть и в условиях серьезных ограничительных мер. Отечественная промышленность и сельское хозяйство наконец-то начали находить замену импорта, в том числе в высоких технологиях. Но достигнутых результатов явно недостаточно, чтобы говорить о выполнении программы президента на пятерку и даже на твердую четверку.

Не безоблачный путь

Что ждет Россию ближайшие шесть лет? Экономисты и эксперты сходятся во мнении, что новое правительство будет состоять преимущественно из технократов. На кабмин ляжет бремя ответственности за выполнение множества непопулярных, но необходимых мер. Путин, как и прежде, будет оказывать им дозированную политическую поддержку, оставаясь за рамками бюрократической рутины.

В первую очередь в России вырастит пенсионный возраст и сократится социальная поддержка ряда категорий населения при сохранении существующих базовых льгот. Откладывать данные решения стало невозможно. В частности, об этом вполне недвусмысленно заявил в интервью Владимиру Познеру министр экономики РФ Максим Орешкин, который с большой вероятностью останется в составе кабмине, так как является представителем того самого технократического крыла.

В России однозначно увеличится налогооблагаемая база и, возможно, сами налоги, включая основные и косвенные. В то же время технический процесс их уплаты должен заметно упроститься. Одним из дополнительных источников доходов государства станет теневой сектор, составляющий около 25% от экономики РФ. Санкции в его отношении, конечно, позволят пополнить казну, но на время ухудшат материальное положение части граждан.

Политологи окрестили Путина «президентом надежды». Путь, который предстоит пройти России в ближайшие шесть лет безоблачным не будет. Тотально не доверяющим друг к другу государству и обществу придется искать компромисс и идти на взаимные уступки. Бюрократия будет давить на народ, народ — отчаянно сопротивляться. Ментором будет глава государства. От того, как Путин будет решать накопившиеся в России противоречия, зависит наше с вами будущее.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Общество»