Прелюдия сирийского компромисса

Двухдневные переговоры по Сирии в Астане, прошедшие в понедельник-вторник в Астане, впервые собрали за одним столом лицом к лицу представителей сирийской власти и оппозиции. Инициаторами встречи выступили Россия, Иран и Турция. Аналогичные переговоры в Женеве, которые проводились при активном участии США и ЕС, ставили перед собой ровно ту же цель, однако слишком быстро свелись к одной-единственной фразе: «Асад должен уйти».

Разумеется, на встрече в Астане таких ультиматумов не звучало. Однако, по свидетельству корреспондентов, представители сирийской оппозиции и сирийских же властей перессорились, жестко обвиняя друг друга во всех смертных грехах, а после – отказались общаться друг с другом напрямую. Представитель одной из группровок, «Армии ислама» обозвал правительство «кровавым деспотичным режимом», поддерживаемым «мстительными повстанцами-сектантами» и обвинил их в удерживании 13 тысяч женщин в качестве политзаключенных. Глава сирийской делегации в ответ назвал оппозиционеров террористами и обвинил их в провокациях.

Для сирийского руководства непросто было общаться и с Турцией. Как отметил постпред Сирии в ООН Башар аль-Джаафари, для Сирии Турция играет негативную роль в сирийском вопросе. Тем не менее, стороны все же подписали итоговую декларацию. Главной целью переговоров стала попытка продвинуться в ходе установления перемирия в стране. «У переговоров в Астане определенная цель: найти пути урегулирования, продвинуться к миру, найти механизм установления режима прекращения огня. Это не базар или рынок, мы обсуждали эту определенную повестку дня, мы обсуждали ее и достигли определенных результатов», — заявил Джаафари на итоговой пресс-конференции.

По словам главы российской делегации Александра Лаврентьева, сирийская оппозиция с самого начала заняла жесткую позицию и требовала прекратить бои в определенных районах, а также предпринимала «неловкие попытки шантажа». Впрочем, по ходу встречи оппозиционеры несколько смягчили свой тон.

Возникли небольшие трения и между Москвой и Дамаском. Российский центр примирения достаточно жестко указал сирийскому правительству на необходимость соблюдения режима прекращения огня. Как рассказал РИА Новости представитель Центра, периодические нарушения перемирия правительственными силами вызывают «отдельную озабоченность».

По всей видимости, у Кремля и впрямь накопилась усталость от Сирии – точнее, от неуступчивости сторон, включая не только оппозицию, но и официальные власти. В попытках ускорить процесс разрешения конфликта Москва даже разработала проект новой конституции Сирии. «Хочу особо подчеркнуть: нами это было сделано исключительно по той причине, что мы хотим ускорить этот процесс и придать этому какой-то дополнительный стимулирующий импульс, никоим образом, не вмешиваясь в сам процесс рассмотрения и принятия конституции», — заявил глава российской делегации Александр Лаврентьев.

Вряд ли Москва, Тегеран и Анкара ожидали какого-то особенного прорыва от переговоров в Астане и сделать то, чего не удавалось ранее США и ООН, но у них получилось если не перенести, то значительно сместить центр тяжести. На фоне ухода Барака Обамы и изменения политического вектора США, решением сирийской проблемы наконец-то начали заниматься напрямую причастные стороны – региональные лидеры, собственно стороны сирийского конфликта, а также Россия, имеющая карт-бланш на военные действия.

По этой причине западные наблюдатели следили за встречей в Астане настороженно, а пресса писала о попытках Москвы если не отменить, то как минимум серьезно подвинуть Женевский процесс и упрочить свое политическое влияние в регионе. По оценке The New York Times, России удалось еще кое-что. Теперь о лозунге «Асад должен уйти» все реже вспоминают и в Европе, все больше западных (включая США) и даже ближневосточных стран начинают склоняться к позиции Москвы. Возможно, переговоры в Женеве, очередной раунд которых назначен на весну, на этом фоне все же сдвинутся с мертвой точки.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «В мире»