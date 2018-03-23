Повысят НДФЛ или нет?

Сразу после президентских выборов правительство взялось за обсуждение изменения налоговой системы. Как сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, принимавшие непосредственное участие в заседании, обсуждалось повышение НДФЛ, отмена льготного НДС на некоторые социально значимые товары, а также введение налога с продаж. Официально Минфин опроверг планы по повышению НДФЛ, впрочем, и один из источников «Ведомостей» сообщил, что решение пока не принято. Но мы в России знаем, что дыма без огня не бывает…

По данным «Ведомостей», обсуждалось повышение налога на доход физических лиц с нынешних 13% до 15%. При этом планировалось ввести также необлагаемый налогом минимум.Один из источников сообщил, что консенсус по этому вопросу достигнут, другой – наоборот, заявил, что решение окончательно не принято.

Кроме повышения НДФЛ, на совещании у Медведева обсуждались и другие меры по изменению налоговой системы, в частности – отмена льготной ставки НДС на ряд товаров (продовольствие, лекарства, товары для детей, некоторые категории товаров облагаются налогом в 10%, а не в 18%). Вместо нее Минфин предложил ввести прямые субсидии для бедных семей и создать единое универсальное пособие для бедных: в настоящий момент оно суммируется из большого количества самых разных выплат. Также речь шла о введении налога с продаж – точнее, торгового сбора с оборота. Такой налог действовал во времена СССР и был отменен в 2004 году.

Официальные лица открестились от планов по повышению НДФЛ. Министр финансов России Антон Силуанов опроверг повышение налога и вообще увеличение налогового бремени для россиян, но считает, что сбор налогов с граждан необходимо улучшить. К слову, он и ранее высказывался против повышения НДФЛ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что каких-то решений по данному вопросу пока нет. По его мнению, сначала должна быть сформулирована позиция правительства и кабинета министров.

А вот вице-премьер Аркадий Дворкович считает, что в повышении НДФЛ нет ничего страшного. «Я не думаю, что разница между 13 и 15% такова, чтобы люди побежали сразу в другие юрисдикции», - заявил он на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова.

Граждане, разумеется, массово не побегут просить экономического убежища в других странах. Но на уровне жизни россиян повышение налога может сказаться не лучшим образом, особенно если одновременно с этим будет отменен НДС на социально значимые группы товаров. Доходы снизятся, а цены вырастут. В таких условиях планы правительства вывести россиян из тени вряд ли будут осуществимы: многие продолжат прятать свои доходы, соглашаясь на зарплату в конвертах ради сохранения прежнего уровня заработной платы.

О том, как именно следует реформировать налоговую систему страны, разговоры во властных кабинетах идут не первый год. Кто-то предлагает ввести прогрессивную шкалу налогообложения, но кабмин резко против этой идеи. Минфин, в свою очередь, предлагает налоговый маневр «22/22»: снизить страховые взносы до 22%, но повысить НДС на те же 22%. Эта идея пока не нашла поддержки.

Как ранее сообщала «Русская Планета», в планах у Министерства финансов РФ – усилить работу по сбору налогов с граждан. Первые решения будут приняты уже весной 2018 года, а законы по ним – осенью. То, что те или иные налоговые сборы в конечном итоге будут повышены – к гадалке не ходи. Именно за этим, к слову, в СМИ активно обсуждаются самые разные планы по настройке налоговой системы. А чиновники, используя соцопросы, смотрят, насколько изменилось отношение граждан к той или иной инициативе. «Сначала смотрят реакцию: у нас ВЦИОМ работает как самый главный госорган. Они смотрят - насколько лояльность населения падает? Ведь если о чем-то говорить много и если это вызывает какую-то бурю эмоций, то через какое-то время эмоции уходят, а потом через федеральные СМИ, через соцсети нас убеждают, что это необходимо сделать», - описал в эфире телеканала «Царьград» действие механизма принятия непопулярных решений член московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский.

Так что, к сожалению, придется, по всей видимости, готовиться к усилению налогового бремени, чтобы ни говорили на этот счет официальные лица.

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