«Повысить уровень ответственности»

Минобороны РФ подготовило поправки в закон «О материальной ответственности военнослужащих», которые могут оказать серьезное влияние на сам процесс службы, а также доходы солдат и офицеров. Как сообщают «Известия», виновные в порче военной техники будут в рассрочку компенсировать ущерб армии. Поправки упрощают процедуру взыскания, так как сейчас размер компенсации и порядок выплат определяет суд. «Русская Планета» решила разобраться в том, насколько оправдано подобное нововведение.

Полная и частичная ответственность

Согласно действующему законодательству, военнослужащие несут материальную ответственность за причиненный по их вине ущерб. При этом солдаты и офицеры освобождаются от ответственности, если они повредили технику, выполняя приказы, а также в случаях форс-мажора и «оправданного служебного риска».

Например, в одной из частей по тревоге был поднят экипаж бронемашины пехоты. Мотострелки получили задачу выдвинуться в определенный район для прикрытия подразделения. Но во время марша была повреждена коробка передач, за исправность которой отвечает водитель-механик. Позже выяснилось, что ущерб БМП был нанесен по вине механика, причем в период выполнения задания.

Нынешнее законодательство освобождает механика от ответственности. Но если служебное расследование выявило, что механик допустил ошибку и повредил коробку передач за день до тревоги, то вопрос об ответственности может быть решен в суде. Конечно, чаще всего подобные проблемы утрясаются в неформальном порядке или путём списания поврежденных агрегатов.

Формальное разбирательство большинства инцидентов заканчивается удержанием 20-30% от ежемесячного дохода военнослужащего. Однако если речь идет о достаточно крупной сумме, а вина военнослужащего велика, то дело доходит до судебного разбирательства. Как правило, судебные инстанции проявляют гуманность к нарушителю, если ущерб оценивается в миллионы рублей, то есть в совершенно неподъемную сумму.

«Известия» приводят такой пример: в феврале 2018 года суд признал виновным пилота тяжелого истребителя Су-27 Сергея Нефедова в аварии самолета. Лётчик получил два года условно и должен был возместить ущерб в 27 миллионов рублей (стоимость поддержанного Су-27). Однако в конце марта апелляционный суд первой инстанции избавил Нефедова от компенсационных выплат.

Сегодня за причиненный по неосторожности ущерб (при исполнении обязанностей) контрактники наказываются перечислением в пользу Минобороны не более одного оклада месячного денежного содержания и одной месячной надбавки за выслугу лет. Срочникам грозит потеря не более двух окладов месячного денежного содержания.

Полная материальная ответственность наступает только, если действия или бездействие военнослужащих носят умышленный характер, то есть офицер или солдат намеренно занимаются порчей имущества части или хищением. Срок давности привлечения к матответственности составляет три года.

Подготовленные Минобороны поправки упрощают процедуру взыскания и накладывают дополнительную ответственность на командиров, чтобы те не прибегали к списыванию поврежденной подчиненными техники. Командиры должны согласовывать объем компенсации (с учетом степени изношенности имущества) и график выплат.

Инициатива не должна быть наказуемой

Военный эксперт Юрий Кнутов поддерживает законопроект Минобороны. По его мнению, инициатива с выплатой компенсации в рассрочку преследует две цели: избавить военнослужащих от уголовной ответственности и повысить дисциплину в частях.

«На мой взгляд, поправки укладываются в тенденцию нашего государства последних лет, направленную на сокращение числа осужденных по уголовному кодексу и заключенных. Поэтому применяются методы экономического наказания. В данном случае мы видим попытку огородить от этой незавидной участи армию и одновременно повысить уровень ответственности командиров», — заявил РП Кнутов.

Как пояснил эксперт, нынешнее законодательство о материальной ответственности является вполне адекватным. Поправки Минобороны могут быть вызваны необходимостью конкретизировать отдельные весьма пространные формулировки, особенно те, которые касаются процедуры выплат и причин порчи имущества.

«Наверное, нужно более детально прописать обстоятельства, при которых военнослужащий наносит ущерб по неосторожности или в случае непредвиденных обстоятельств, когда он проявляет инициативу. Например, в воинской части начался пожар, и водитель, спасая людей, повредил грузовик, за состояние которого он отвечает. Ситуации в армии могут быть непредвиденными. Конечно, ни о какой ответственности в таком случае речи идти не может», — сказал Кнутов.

Собеседник РП полагает, что в текущем законодательстве стоит прописать более либеральные правила, которые регламентируют порчу имущества во время боевых действий. Суть в том, что инициатива военнослужащих не должна быть скованна излишне строгими предписаниями.

«Я думаю, что Министерство обороны учитывает столь щепетильные моменты. Но реальность такова, что в экстренной ситуации солдаты и офицеры всегда идут на риск. Гипотетически любой приказ и любое действие личного состава могут привести к негативным последствиям. Понятно, что командир должен осознавать ответственность за свои решения, но некая «презумпция доверия» тоже должна быть предусмотрена», — подчеркнул Кнутов.

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