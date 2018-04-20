Посол Польши в России процитировал Путина
Влодзимеж Марчиняк, посол Польши в РФ

Влодзимеж Марчиняк, посол Польши в РФ

В рамках презентации книги «Россия и Польша: преодоление исторических стереотипов» «Русская Планета» пообщалась с послом Республики Польша в РФ, Влодзимежом Марчиняком

«Русская Планета»: Конец Второй Мировой войны стал тем временем, в которое русский и польский народы объединились, вместе мы освобождали от нацистов Польшу, вместе принимали участие в Берлинской наступательной операции. Какое событие должно произойти сегодня, чтобы русские и польские народы вновь объединились, и какие Вы видите основные направления взаимодействия между нашими странами?

Влодзимеж Марчиняк: Ничего особенного придумывать не надо. Необходимо развивать экономические контакты, наращивать тот экономический потенциал, который уже у нас есть, вести общественный диалог, хорошим его примером является презентация книги «Россия и Польша: преодоление исторических стереотипов», а выход книги, в свою очередь, это результат многолетнего совместного труда российских и польских историков. В научной и культурной сферах есть очень много хороших примеров.

В принципе можно повторить слова президента Путина, сказанные на церемонии вручения верительных грамот. Президент Путин тогда сказал, что отношения между Польшей и Россией должны основываться на взаимном уважении и прагматизме. И это должно быть взаимным.

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События: политика
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