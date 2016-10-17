Последний герой Новороссии

В Донецке в воскресенье был убит один из командиров ополчения ДНР Моторола – гражданин России Арсений Павлов. Информацию подтвердили официальные лица непризнанной республики. «Сегодня убит Арсен Павлов, для всех нас это огромная утрата, — сказал спикер парламента Денис Пушилин.

По предварительным данным, в лифте дома, где проживал командир батальона «Спарта», сработало взрывное устройство на дистанционном управлении. По непроверенной информации, пострадал еще один человек – охранник Моторолы. У Арсения осталась жена и двое маленьких детей: полуторагодовалая дочь Мирослава и сын Макар, который родился буквально пару недель назад. Никто из них при взрыве не пострадал. Обстоятельства убийства уточняются, ведутся оперативно-следственные действия, в Донецке введены усиленные меры безопасности.

Первая же озвученная официально версия – что убийство Моторолы дело рук украинской диверсионно-разведывательной группы. По мнению Дениса Пушилина, Киев все еще стремится разрешить конфликт силой, но не способен одержать военную победу и поэтому использует террористические методы. «С помощью этого убийства украинская сторона рассчитывает расшатать ситуацию в Республике», - сказал Пушилин.

Это уже не первое покушение на легендарного ополченца. Не далее, как в июне этого года, был совершен взрыв в травматологическом центре Донецка, в результате которого у Арсения Павлова оказался поврежден левый глаз. Сам Моторола заявлял тогда, что вряд ли именно он был целью атаки, однако глава ДНР Александр Захарченко рассказал журналистам, что это покушение готовилось именно против Моторолы. «Что удивляет, зная Арсения, есть масса других мест, где его можно было подорвать, но эти люди выбрали больницу», - добавил Захарченко.

Версии

Версия об украинских ДРГ – официальная, но не единственная. В особенности, если вспомнить ликвидацию других лидеров ополчения непризнанных республик Донбасса – Бэтмена, Дремова, Мозгового, а также покушения на первых лиц. Уж слишком запутаны дела внутри самих непризнанных республик. Сам Мозговой в интервью «Русской Планете» признавался, что за многочисленными покушениями на него могли стоять силы внутри ЛНР, а вовсе не украинцы. «Мы ведь не с теми воюем. Те, кто оплачивает, кто подогревает, кто через СМИ настраивает народ друг против друга — вот с ними надо воевать», — эти слова, сказанные Алексеем Мозговым в интервью, звучат теперь особенно страшно.

Позже он скажет РП, что его грозились арестовать и расстрелять: по словам Алексея Борисовича, это были люди из окружения Игоря Плотницкого. При этом Мозговой не боялся открыто называть своими врагами правительства ДНР и ЛНР. Еще он много и почти пророчески рассказывал о войне — нынешней, которую считал договорной («бизнес с бизнесом воюет»), и той, которая еще только будет: «Это сейчас мы, два колхозника, бодаемся. А если два колхозника объединятся — а такая тенденция есть — то против них пойдут уже те, кто нас разделял».

Однако гибель Моторолы слишком уж выделяется из общего ряда ликвидированных командиров ополчения. Он принципиально не лез во внутренние разборки внутри ДНР, занимался лишь делами своего батальона «Спарта», а также уделял время семье. По всей видимости, именно поэтому он считал, что покушение ему не грозит: Моторолу можно было спокойно встретить в центре Донецка, в одном из кафе, либо прогуливающегося вдоль набережной с детской коляской. Постоянная охрана у него, по всей видимости, появилась лишь после покушения летом этого года.

«Вряд ли ликвидацию заказали по политическим мотивам - Моторола был подчеркнуто вне политики. Остается криминал - и даже неважно, был ли вовлечен Павлов в криминальные схемы или наоборот, отказался в них участвовать», считает Анатолий Несмиян, он же – известный блогер и аналитик Эль Мюрид. «Ликвидировав и выхолостив даже намек на идейность, Кремль добился главного - превратил народное восстание против несправедливости, лжи и несвободы в свою прямую противоположность. А на противоположном полюсе всегда - предельный цинизм, бандитизм и предательство».

Задача Кремля и партнеров из Киева, считает Несмиян, уже выполнена - вне зависимости от того, когда и чем именно завершится история с Донбасским восстанием. «Теперь любой может тыкать пальцем в то, что получилось и говорить - "И это ваш Русский мир? Увольте, не надо. Ешьте сами"», - добавляет блогер.

Убить символ

Вероятно, в случае с Моторолой версия о причастности к его убийству украинской ДРГ в кои-то веки выглядит правдоподобно, и вот почему. Моторола, принципиально стоящий вне внутренних конфликтов в республиках, был слишком известным. Погибший командир с самого начала конфликта в Донбассе участвовал в ключевых военных операциях. Он прошел Славянск, Дебальцево и стал настоящим символом борьбы против вооруженной агрессии со стороны Киева. Моторола стал известен во время боев за Славянск весной-летом позапрошлого года. Позже его подразделение «Спарта» проявило себя как один из наиболее боеспособных отрядов ополчения в боях за Иловайск и Донецкий аэропорт. Сам он говорит о себе немногое: родился в республике Коми, рано потерял родителей, был взят на воспитание бабушкой, дважды принимал участие в контртеррористических операциях в Чечне. В числе прочих побед, известность ему принесли бои за аэропорт. Вместе с другим командиром ополчения, «Гиви» - Михаилом Толстых – Моторола записывал ролики и выкладывал их в Youtube. Именно Моторола вместе с Гиви удостоился чести быть изображенным на первой почтовой марке, выпущенной в ДНР.

«Это удар по их самолюбию. Минусинск мы отбили. Иловайск отбили, вместе с Гиви. Еще были столкновения в других селах. А потом мы пришли и разнесли аэропорт — мы, два простых человека, не офицеры, не спецназовцы. Вот поэтому они так сильно хотят его назад», - говорил Моторола в интервью «Русской Планете», отвечая на вопрос, почему атаки на аэропорт не прекращаются даже после его взятия силами ДНР. По словам Моторолы, аэропорт был символичен. Символом был и он сам. Именно поэтому его ликвидация вряд ли была выгодна кому-то внутри республик, а стала местью за аэропорт, за Дебальцево, за все бои, в которых «Спартанцы» проявили себя.

Объявление войны

Пугает другое. Смерть легендарного командира может привести к возобновлению активной фазы боев в Донбассе. То, что минские соглашения соблюдаются из рук вон плохо – давно не секрет, обстрелы совершаются ежедневно, в результате которых гибнут и мирные люди, и вооруженные люди с обоих сторон. Не так давно вооруженным силам ДНР удалось подбить вертолет ВВС Украины – несмотря на то, что зона конфликта давно объявлена бесполетной зоной. «Порошенко отменил минские соглашения», - грозно заявил глава непризнанной ДНР Александр Захарченко не далее, как в ночь на воскресенье во время экстренного совещания. «Сегодня мы провели с вами учения, которые связаны с двумя вещами. Первое - это сильное обострение на линии соприкосновения, а второе - выступление Петра Алексеевича Порошенко, в котором он полностью отменил Минские соглашения и фактически развязал новый виток боевых действий», - цитирует слова Александра Захарченко Донецкое агентство новостей. Порошенко, выступая перед военными, и правда заявил, что Киев не будет выполнять политическую часть «Минска-2». Убийство Моторолы Захарченко назвал объявлением войны. «Я так понимаю, Петр Порошенко нарушил перемирие и объявил нам войну. Теперь ждите», - цитирует РИА Новости слова Захарченко.

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