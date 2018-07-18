Последний из «Буянов»

Недавно на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (Татарстан) состоялась закладка малого ракетного корабля проекта 21631 (шифр «Буян-М») «Ставрополь». На торжественной церемонии присутствовал заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

«Уверен, что вы (коллектив предприятия) справитесь с работой и она будет выполнена качественно — в этом нет никаких сомнений, всё это уже подтвердил ваш предыдущий опыт. Все корабли, которые вами сданы, находятся на службе военно-морского флота», — заявил Криворучко.

«Ставрополь» — 12-й по счёту и последний корабль проекта 21631. Ожидается, что корвет войдёт в строй в 2023 году. «Буян-М» представляет собой ракетный корабль водоизмещением до одной тысячи тонн. МРК вооружен комплексом «Калибр-НК», 100-мм артиллерийской установкой А-190М, 30-мм 12-ствольной артустановкой АК-630М-2 «Дуэт» и двумя пулемётами. Прикрытие корабля от атаки с воздуха осуществляют две пусковые установки зенитных управляемых ракет «Гибка Р».

«Буяны-М» являются многоцелевыми кораблями класса «река — море», но их основное назначение — охрана и защита экономической зоны. Как уточняют в Минобороны РФ, архитектурный облик корветов соответствует требованиям по снижению радиолокационной заметности — «наклонные плоские поверхности надстройки, наличие фальшбортов, скрытые в плоскостях надстройки и палубы, двери и люки».

Тендер на реализацию проекта 21631 Зеленодольский завод выиграл в мае 2010 года. На текущий момент построены шесть кораблей: «Град Свияжск» (июль 2014), «Углич» (июль 2014), «Великий Устюг» (декабрь 2014), «Зелёный Дол» (декабрь 2015), «Серпухов» (апрель 2015), «Вышний Волочёк» (июнь 2018). По итогам 2016 года «Зелёный Дол» был признан лучшим ракетным кораблем в составе ВМФ.

В процессе постройки, за исключением «Ставрополя», находятся пять кораблей. Предполагается, что ВМФ получит «Орехово-Зуево» и «Ингушетию» в 2019 году, «Грайворон» — в 2020 году, «Град» — в 2021 году, «Наро-Фоминск» (заложен в феврале 2018) — в 2022 году. На создание одного корвета у татарстанских корабелов уходит в среднем 4-5 лет.

«Буяны» обладают рядом существенных преимуществ, учитывая их скромное водоизмещение и невысокую стоимость. Во-первых, МРК несут грозное вооружение в виде «Калибров», бьющих на 300-1500 километров. Во-вторых, по внутренним речным артериям они могут быть переброшены из Каспийского моря в акваторию Чёрного и Средиземного морей.

Все эти преимущества проявились в сирийской кампании. 7 октября 2015 года «Град Свияжск» и «Великий Устюг» первыми в составе ВМФ нанесли ракетные удары по террористам в САР из каспийской акватории. В первой половине июня 2018 года корветы отправились в поход к берегам арабской республики, минуя Волгу, Дон, Азовское и Чёрное моря. 17 июня МРК прошли через Босфор и Дарданеллы.

Корабли проекта 21631 регулярно несут боевую вахту в Средиземном море и проводят там тактические учения. Наряду с сильными сторонами «Буянов» сирийский опыт выявил несколько слабых. Гипотетически корветы способны выполнять задачи в дальней морской зоне, но на практике их мореходность и автономность рассчитана только на дежурство в ближней морской зоне.

Скорее всего, участие «Буянов» в операции в САР — это вынужденная мера, вызванная нехваткой боевых кораблей в зонах, где требуется обеспечить присутствие ВМФ России. Кроме того, корветы проекта 21631 обладают весьма ограниченным по своим возможностям комплексом ПВО. На театре военных действий «Буяны» могут выполнять задачи только под прикрытием береговых ЗРК или систем, установленных на более крупных кораблях.

Ещё одним недостатком проекта 21631 является зависимость от поставок силовых установок из-за рубежа. С 2010 года Зеленодольский завод закупал немецкие дизельные двигатели MTU 16V4000M90, но в 2014 году из-за санкций Германия прекратила военно-техническое сотрудничество с оборонными компаниями из РФ.

По информации СМИ, татарстанские корабелы нашли замену немецким дизелям в Поднебесной. С конца 2014 года на «Буяны» устанавливаются 20-цилиндровые судовые силовые установки CHD622V20 компании Henan Diesel Engine Industry Co. По ряду технических характеристик китайский CHD622V20 превосходит германский аналог, однако в реальности он менее надёжен, потребляет больше топлива и предназначен в большей степени для эксплуатации на гражданских судах.

Более совершенным МРК для ВМФ является проект 22800 «Каракурт». Помимо «Калибр-НК», новейшие корветы будут вооружены противокорабельным комплексом «Оникс» и морской версией ЗРПК «Панцирь». Широкое использование композитных материалов позволило увеличить показатели малозаметности корабля.

При водоизмещении порядка 800 тонн «Каракурт» (по сравнению с «Буяном») стал более вооружённым и защищённым. Корвет намного уверенее чувствует себя на морских просторах и обладает большей автономностью (15 против 10 дней). С 2018 года проходит испытания головной корабль «Ураган». В общей сложности планируется построить более 10 МРК проекта 22800.

Малые ракетные корабли России призваны обеспечить не только охрану экономической зоны, но и сдерживание более мощных военно-морских группировок иностранных государств.

Столь амбициозные (если не избыточные) задачи объясняются отсутствием средств на строительство крупных боевых надводных платформ. Ближайшие годы будут тяжёлыми для российского флота. В связи с этим грозные «Буяны» и «Каракурты» должны помочь ВМФ пережить неблагоприятный период, который, скорее всего, будет длиться до 2025 года.

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