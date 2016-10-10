Не последнее пике

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров очертил параметры нового этапа в российско-американском противостоянии. В воскресном интервью глава МИД вполне дипломатично, но четко дал понять, что конфликт с США будет только набирать обороты и разрядки в ближайшее время не предвидится.

Наиболее тревожный симптом - это приостановка договора об утилизации оружейного плутония и соглашения о сотрудничестве в исследованиях ядерной и энергетической сферах.

Ранее Москва старалась не смешивать противоречия по Сирии с другими проблемами. Взаимодействие по ядерному оружию (как в худшие, так и лучшие годы в отношениях Москвы и Вашингтона) всегда стояло особняком и не влияло напрямую на политические проблемы двух держав. Сейчас РФ поставила на кон в Сирии, пожалуй, последний аргумент в споре с США, вынуждая американцев сдать позиции в арабской стране.

«Удар в спину» - 2

С начала 2016 года Россия и Соединенные штаты не могут договориться о целях воздушных ударов в Сирии. Помимо ДАИШ и «Джебхат-ан-Нусры» (запрещены в РФ), в САР действует десятки, если не сотни различных группировок, большая часть которых спонсируется Вашингтоном, монархиями Персидского залива и Турцией. Повстанцы ведут войну с правительственными войсками, курдами, ДАИШ, периодически обстреливают друг друга или, наоборот, братаются с исламистами.

Москве и Дамаску в этом хаосе гораздо проще вести войну на поголовное уничтожение незаконных вооруженных формирований (НВФ). Как отмечают эксперты, в Сирии очень много «кочующих» боевиков, принадлежность которых какой-либо группировке определить крайне проблематично. В связи с этим невозможно составить подробную карту дислокации тех или иных НВФ. Хотя Минобороны РФ как раз на этом и настаивало.

Пентагон игнорировал предложения о разграничении и отмежевании мятежников от террористов, которых позволяется бомбить. Однако наивно полагать, что нежелание США сотрудничать с Россией вызвано «техническими» причинами. С большой вероятностью в Вашингтоне не хотели передавать потенциальному противнику информацию о расположении опорных пунктов и баз оппозиции, совокупная мощь которой превосходит ДАИШ и «Джебахат-ан-Нусру».

Каждая из сторон стремилась в этой игре извлечь максимум выгоды, но, видимо, ни у той, ни у другой - ничего не получилось. Россия плюнула на уклоняющихся от фиксации договоренностей американцев и активизировала боевые действия в Алеппо. В ответ США дали команду «фас» мировым СМИ, которые мгновенно приклеили на Путина и Асада ярлыки военных преступников и убийц мирных жителей Алеппо.

17 сентября авиация коалиции во главе с США нанесла удар по сирийским войскам, в расположении которых, предположительно, находились российские военнослужащие. По сообщениям СМИ, жертвами налета могли стать трое офицеров РФ. Инцидент очень похож на пресловутый «удар в спину», потому что на тот момент казалось, что Сергей Лавров и Джон Керри утрясли все принципиальные противоречия.

В Вашингтоне отказались извиняться за «ошибку» и обрушились с обвинениями на РФ, которая якобы ничего не делает для войны с ДАИШ и будет скоро отправлять домой еще больше мешков с трупами. В Москве с трудом скрыли градус раздражения и после переброски в Тартус С-300В4 предупредили, что попытка нападения на сирийские аэродромы и уж тем более российскую авиагруппу может закончиться плачевно, даже для американских самолетов.

Дипломатический тупик

Теперь о перспективах переговорного процесса с США не говорит даже Лавров, рапортовавший несколько недель назад о «прорывах» и «договоренностях» с Джоном Керри. «Мы зафиксировали коренное изменение обстоятельств в том, что касается агрессивной русофобии, которая сейчас лежит в основе политики США в отношении России. Речь идет не просто о риторической русофобии, а об агрессивных шагах, которые реально задевают наши национальные интересы, ставят под угрозу нашу безопасность».

«Мы, честно скажу, проявляли очень долго то, что американцы называют «стратегическим терпением», - ведь ухудшение отношений в одностороннем порядке со стороны американцев началось задолго до Украины. Мы об этом говорили», - рассуждает Лавров и заканчивает интервью фразой о главных союзниках Москвы: «ВКС Российской Федерации, армия и флот».

Только сейчас мы услышали от нашего МИДа вразумительную интерпретацию российско-американских отношений. Колоссальные дипломатические усилия, которые прилагала Россия, чтобы «прикрыть» продолжающуюся год военную операцию, пошли прахом. Москва в очередной раз обиделась на Вашингтон, и эта обида в сочетании с великодержавной бравадой выглядит откровенно наивной и простодушной.

«Вы знаете, тут, может быть, что-то личное. Какой-то деятель может иметь какое-то внутреннее чувство, что Америка чего-то не делает так, как хотелось бы, или пытается это делать, а у нее не получается. Чувство постепенного, но все-таки ухода этой всемогущественности. Это понятно для меня. Это болезненный процесс. Столетиями Запад, если брать его в целом, правил миром», - рассуждает Лавров.

Глава МИД РФ повторяет старое клише о новом миропорядке, который вот-вот должен наступить, но все никак не наступит. Чудесного исцеления системы международных отношений от «американской гегемонии» мы ждем около 15 лет и «коренного изменения обстоятельств» не наблюдаем. Конечно, России выгодно ослабление США, но для этого необязательно строить воздушные замки, демонстрационно надувать губы, бряцать оружием или размахивать ядерной дубинкой, как только всерьез осложняются политические отношения.

Выборы всему виной

За год военной операции в Сирии Россия не смогла выполнить план-максимум: благодаря дипломатическому таланту Лаврова и действиям ВКС охладить пыл США и заставить сирийскую оппозицию сложить оружие. На фоне украинского кризиса Россия должна была обрести в Сирии репутацию миротворца, державы, которая способна решать сложные конфликты за сотни километров с помощью кнута и пряника.

Однако эта честолюбивая цель, которая бы вновь сблизила Россию с Западом и принесла бы стабильность Ближнему Востоку, видимо, потребовала от РФ экстра-усилий и большего «стратегического терпения». В ситуации коллапса на дипломатическом фронте Москве ничего не остается, как перебрасывать в Сирию и на Балтику дополнительные военные силы. Также, вероятно, РФ стремится воспользоваться предвыборной неразберихой в США и добиться уступок хотя бы от нынешней администрации Белого Дома.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев считает, что Москва и Вашингтон переживают далеко не первый и не последний этап охлаждения: «Самое плохое, что был нарушен диалог. Вот он должен продолжатся всегда и не зависеть от разных взглядов и противоречий. Значительная часть причин, из-за которых это произошло, связана с конъектурой.

Рогулев уверен, что отношения с РФ - заложник внутриполитической борьбы американских элит, которая значительно обострилась на фоне избирательной кампании. По его мнению, точки соприкосновения крайне тяжело найти, так у двух держав нет твердого идейного фундамента в отношениях: Россия исходит из необходимости наладить равноправный диалог, а США пытаются навязать свою волю. Сирия - лакмусовая бумажка столь противоречивых подходов.

Собеседник также предположил, что причиной пике российско-американских отношений является неопределенная позиция руководства США. «Вектор в адрес России был в большей степени негативным, однако Вашингтон понимал, что в Сирии без РФ ему не обойтись. Переговоры были долгими и, на мой взгляд, они слишком затянулись. Принципиальной договоренности по Сирии необходимо было добиться еще весной. Сейчас время упущено и виной тому президентские выборы. С американской стороны уже не было единства и вряд ли его можно было ожидать», - резюмировал Рогулев.

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