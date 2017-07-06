Полуправда Януковича

Появление Виктора Януковича на публике сложно назвать частым, равно как и редким. Беглый президент Украины проживает под охраной ФСО не то в Ростове-на-Дону, не то в Подмосковье и периодически дает о себе знать. Вечером 5 июля Янукович провел пресс-конференцию для журналистов в агентстве ТАСС, о которой ранее сообщала «Русская Планета».

Формально она была посвящена отказу Януковича от участия в заочном судебном процессе, который Оболонский районный суд Киев начал над ним. В реальности Виктор Федорович расплылся мыслью по древу и начал делиться своими размышлениями, которые в его положении кажутся, как минимум, неуместными.

В своем выступлении Янукович подчеркнул незаконность процесса над ним, указывая на нарушение процессуальных норм. Опальный политик обрушился с критикой на поправки, которые по просьбе генпрокуратуры приняла Верховная Рада и подписал президент Петр Порошенко. Речь идет о снятии запрета на практику заочного судебного разбирательства, то есть процесса без присутствия обвиняемого и выслушивания его показаний посредством видеотрансляции.

Янукович вполне справедливо заявил, что данный законопроект был принят исключительно под его случай. Также трудно не согласиться с его утверждением о судилище, которое устроили постмайданные власти. Очевидно, что на родине экс-президента ожидает очень незавидная учесть. Репутация у украинского правосудия в разы хуже российского.

После явки в суд на Януковича «повесят» еще десяток преступлений. Для нынешнего режима он удобная мишень для всевозможных обвинений в проблемах, с которыми столкнулась Украина после 2014 года.

«Власть пытается прикрыться так называемым процессом, а, на самом деле, судилищем, для того чтобы отвлечь внимание и скрыть собственные преступления: государственный переворот, узурпацию власти, потерю территориальной целостности, развязывание братоубийственной войны», — констатировал Янукович и здесь с ним вновь невозможно поспорить.

С 2014 года на Виктора Федоровича и «москалей» списывают буквально все внутренние беды: потеря Крыма и Донбасса, война, дефицит бюджета, падение производства и уровня жизни. «Банда Януковича» якобы обворовала страну и забрала в Россию миллиарды. Ни о какой презумпции невиновности в Киеве даже не заикаются. Естественно, опускается факт незаконного насильственного государственного переворота и реальной угрозы жизни Януковича, которая сохраняется до сих пор.

Полоумие и маразм режима Порошенко с каждым днем бьет новые рекорды. Прорвавшиеся к власти в результате «революции достоинства» политики и уголовники вершат свой собственный суд, аморальный, бесчеловечный и противозаконный. Но стоит признать, что с таким положением дел многие смирились. С правовым беспределом при молчаливом согласии Запада и международных правозащитных организаций ничего не может поделать ни Россия, ни сам Янукович. По крайней мере, события последних 3,5 лет это слишком ярко демонстрируют.

Однако зачем же тогда экс-президент выпячивает грудь и едва ли не клянется в готовности биться за торжество истины на Украине? «Все приговоры этой преступной власти ничтожны, а вот их судить украинский народ будет по-настоящему. Уверен, истина будет установлена. Организаторы судилища думают, что лишили меня возможности донести правду гражданам Украины через суд. У меня есть другие способы», — сказал Янукович.

На протяжении всего общения с журналистами экс-президент постоянно говорил про братоубийственную войну, важность децентрализации Украины, чудовищную коррупцию, рост нищеты и необходимость выполнения Минских соглашений. К слову, вопрос о том, кому принадлежит Крым, опальный политик проигнорировал, дипломатично сославшись на волю жителей полуострова.

Сложно обойти вниманием пассаж Януковича о том, что Украина была «успешным государством» в период его правления. Под «успешностью» Виктор Федорович подразумевает отсутствие гражданской войны, а не достойный уровень жизни, который никогда не был на Украине. Несколько раз он напоминал журналистам, что на родине его обвиняют в развязывании гражданской войны, хотя он, дескать, сделал все возможное, чтобы не пролилась кровь.

Контраст между Украиной-2012 и Украиной-2017 действительно поразительный, и жизнь граждан соседнего государства, конечно же, лучше не стала. Но утверждать, что Украина представляла собой чуть ли не экономическое чудо — полный абсурд. Янукович не признает даже сотой доли допущенных ошибок, а ведь во многом его нерешительность привела к той бойне, которую наблюдал весь мор в конце 2013 начале 2014 годов.

Майдан вылился в отделение Крыма и гражданскую войну в Донбассе. Янукович признает рукотворный характер революции и отметил на пресс-конференции, что действиями митингующих руководили из посольства «одного из иностранных государств». Всем понятно, что экс-президент говорил о США. Однако Янукович не хочет пояснить, почему он допускал вмешательство во внутренние дела, и по какой причине милиция не могла оцепить площадь Независимости, лишив «активистов» снабжения продуктами и вооружением.

Опальный политик постоянно акцентировал внимание на своем нежелании «проливать кровь», но в итоге Украина лишилась из-за войны 10 тысяч человек, а на Майдане в февральские дни перед госпереворотом погибли более 100 человек. Может Януковичу все-таки стоило применить силу, пусть и ценой (как бы это цинично ни звучало) нескольких сотен жертв попытаться спасти жизни тысячи украинцев и уберечь в итоге страну от гражданской войны?

Как президент, Янукович не может не нести ответственности за то, что происходило на Майдане и за то, во что вылилась революция. Сейчас экс-главу Украины пытаются судить за превышение полномочий и убийства, чтобы списать кровопролитие на него лично и глав силовых ведомств той поры (в это Янукович тоже прав). Но в нормальном государстве Януковича бы спросили о том, почему он не смог защитить конституционный строй, почему не предпринял необходимых мер по обеспечению безопасности протеста и по нейтрализации радикальных группировок?

Почему в конце концов он сбежал из страны? Угроза жизни не может быть оправданием бегства национального лидера. Ливийский диктатор Муаммар Каддафи, который сегодня тоже считается виновников всех бед, остался в стране, несмотря на куда более тяжелую ситуацию. Да, он был растерзан толпой, но, например, экс-президент Египта Хосни Мубарак предстал после исламистского переворота перед судом (может и не самым справедливым) и ныне здравствует.

Учитывая шлейф ошибок и самое главное — репутацию слабохарактерного и не очень умного человека, Януковичу стоило бы уйти в тень, отказаться от политической болтологии, перестать мелькать перед камерами в образе опального лидера страны. В России он мог бы сосредоточиться на благотворительной деятельности и помощи беженцам.

Однако Янукович по-прежнему утверждает, что он на коне и без доли самоиронии заявляет, что у нынешнего режима нет перспектив. «Я не уходил из политики. Я был, есть и буду в политике. Я несу ответственность за то, что происходит на Украине, и моя мечта и цель — как можно быстрее восстановить мир и сохранить территориальную целостность Украины», — отметил Янукович 5 июля.

Более того, экс-президент пообещал, что будет делать все возможное для восстановления в Донбассе мира и для реализации Минских соглашений. И на этом моменте приходит понимание, что проживающий в России 66-летний украинец, видимо, окончательно потерял связь с реальностью. К чему Янукович дает подобные обещания? Неужели он всерьез полагает, что обладает каким-то влиянием на Францию, Германию или ту же Украину?

Наверное, наивно призывать Януковича к какому-либо покаянию и более скромному поведению. Отдельный вопрос к руководству РФ — зачем мы безропотно приняли весь этот беглый украинский политический бомонд? Что делают у нас дома все эти персонажи?

За 3,5 года беззаботного пребывания в РФ они не удосужились переосмыслить свои действия или хотя бы сказать гостеприимной матушке России «извините» за не всегда корректную политику в наш адрес до 2014 года. Янукович и его окружение продолжают делать вид, что они стали жертвой козней плохих парней из прозападной оппозиции и ни сколько не виноваты в том, что произошло с их родиной. Ну, а наше государство по неведомой разуму причине продолжает поддерживать списанные политические фигуры.

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