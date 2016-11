Полный «Трампзит»

Пока демократическая просвещенная общественность по обе стороны океана, читая новости о победе выскочки-бизнесмена повторяла про себя «не может быть», остальной мир праздновал победу. И, надо сказать, неспроста: выборы 45-го президента Соединенных Штатов Америки демонстрируют, насколько сильно весь мир нуждается в переменах. Победа абсолютно внесистемного кандидата на выборах в самом центре Западного мира свидетельствует о глобальных изменениях, которые, без сомнения, совсем скоро воплотятся в реальность и в других частях света. И следующей на очереди должна стать Европа.

Трамп как явление

Не случайно мировые СМИ и аналитики сравнивают победу Трампа на президентских выборах с недавним британским Brexit. Устав от всего того, что творилось в ЕС, англичане дружно проголосовали за выход из состава объединенной Европы. При этом, надо отметить, изрядно напугав политиков: все опросы и материалы в СМИ твердили, что к выходу из ЕС Великобритания точно не готова, а получилось ровно наоборот. Победу Трампа даже окрестили по аналогии – Трампзит. Ведь и в его победу серьезные дядечки из респектабельных СМИ не верили.

Появился и новый термин – трампизм: как предельное выражение антиглобализма с примесью изрядной доли популизма. Именно в нем Трампа обвиняли чаще всего: мол, одно дело, сказать, что ты собираешься бороться с нелегальной миграцией и построишь стену вдоль мексиканской границы. А на деле – как ты это будешь реализовывать? Выяснилось, что избирателям на это совершенно плевать. Глобалистские процессы настолько сильно достали простого обывателя, что он готов голосовать за популистские лозунги, веря, что кандидат предпримет какие-то усилия, чем отдавать свой голос тем, кто ратует за мир, дружбу, жвачку и толерантность. Ровно это произошло в Америке. Клинтон заботили проблемы сексуальных меньшинств и демократии. Трампа – проблемы простых американцев и сокращение рабочих мест.

В своей предвыборной кампании Трамп сделал ставку не на элиты, а на рядового избирателя. Он говорил с ними на их языке, о тех проблемах, которые волнуют их, а не истеблишмент. Хоть он и является кандидатом от Республиканской партии, но именно с ней Трампу предстоят первые сражения. Что-то подобное внутри России делает Путин: он обращается к рядовому россиянину и побеждает, а либералы все никак не могут взять в толк, почему у него такой рейтинг, а их никто не поддерживает.

Весьма симптоматично в этом плане и отношение Трампа к самому Путину. В отличие от многих других западных политиков и лидеров общественного мнения, он никогда не высказывался о нем в уничижительном тоне. Можно много спорить о роли Путина во внутренней политике России, но в глазах европейского обывателя (и не только обывателя, но и некоторых политиков-популистов) – он единственный, кто смел дерзить США. Не случайно он стал своеобразным символом антиглобализма. Теперь у антиглобализма появился самый мощный аргумент: президент Соединенных Штатов.

Правый поворот

Все эти процессы уже давно наблюдаются в Европе. Однако пока все остается по-прежнему: и Ангела Меркель, несмотря на внутреннее давление, все еще канцлер, и социалист Франсуа Олланд на своем месте. Однако теперь и у Марин Ле Пен появился не призрачный, а вполне реальный шанс воплотить чаяния простых французов и весной следующего года стать следующим президентом Франции. Не случайно именно Ле Пен первой из французских политиков поздравила Дональда Трампа с победой, а ее партия «Национальный фронт» устроила отмечание еще до объявления результатов голосования, пишет французская Le Figaro. «Поздравляю нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и свободный американский народ!» - написала Ле Пен.

К власти в крупнейшей мировой державе пришел националист, не стесняющийся выражать свои ценности – традиционализм, протекционизм в экономике, бетонные стены на пути миграции, создание рабочих мест для своих граждан. Про таких мейнстримовая пресса что в Европе, что в США, пишет, что они расисты, фашисты, сексисты и вообще не толерантны. Фашист? Отлично, сказал рядовой работяга-американец, живущий в одном из «ржавых» штатов Америки, и пошел на выборы. Теперь нечто подобное ожидает и Европу.

Реакция европейских СМИ

Не случайно так разителен контраст между реальным положением дел и тем, как реагирует на Трампа мировая пресса. Как оказалось, она нынче везде одинаковая: что в Англии, что в США, что в России. Мультикультурная журналистская либеральная богема, обслуживающая интересы элит и плохо понимающая, чего на самом деле хочет народ. Заботящаяся об интересах подростка, озабоченного вопросами гендерной самоидентификации, но равнодушная к сотням тысяч простых работяг, вынужденных остаться без средств к существованию из-за демпинга со стороны нелегальных мигрантов-чужестранцев.

«Его политическая платформа представляет собой микс сумасшедшего, плохого и глупого, и – верите ли вы в это или нет – разумного. Микс традиционной левой и правой экономических политик как отражение Гитлера, Мусолини и фашистских лидеров 30-х годов», - вот так, громко и безапелляционно характеризует Трампа британская The Independent. The Guardian более сдержана в своих оценках, но также дает понять, что к победе Трампа журналисты издания были не готовы, и недоумевает, как он смог победить, учитывая отсутствие политического опыта, а также расистские и сексистские высказывания. Мир стоит на пороге долгого путешествия в политическую неизвестность, выносит свой вердикт The Guardian.

Особенно нервно реагируют СМИ Германии. «Долгое время Дональд Трамп был всего лишь плохой шуткой. Но теперь он становится президентом», приводит перевод статьи обозревателя немецкой Die Zeit Карстена Лютера сайт ИноСМИ. «Тоталитарному очковтирателю и лживому дилетанту удалось добиться того, чтобы он оказался в Белом доме. Дональд Трамп — эпохальный кошмар, который на долгие годы изменит не только большую страну и ее демократию. Весь мир ощутит на себе последствия этой ошибки».

«Неожиданная победа Трампа — это в том числе победа Путина», пишет в Die Welt Торстен Крауэль. Его слова также цитирует ИноСМИ. «Путин получил такое американское правительство, которое он хотел. Благодаря Wikileaks и российским хакерам — в этом руководство демократов уверено — он закрыл окно, которое Хиллари Клинтон хотела открыть для американских женщин. Теперь на очереди — Франция и Германия. В Германии он с удовольствием избавился бы от одной женщины. Ее зовут Ангела Меркель. Путин может быть уверен в том, что Белый дом не будет ему препятствовать, если он попытается немного повлиять на внутриполитическую ситуацию в Париже и Берлине».

Обозреватель Die Welt прав. Лед тронулся: выборы в Бундестаг, которые должны пройти в следующем году, определят, кто станет новым канцлером Германии. При том, что с Меркель, в общем-то, худо-бедно можно было иметь дело – например, она обладала талантом усаживать за стол переговоров по Донбассу несговорчивого и упрямого Порошенко – сами немцы от нее смертельно устали. Добавьте к событиям следующего года выборы во Франции, окончательное решение о Brexit в Великобритании. На фоне тяжелейшего миграционного кризиса приход правых консервативных сил в Европе наконец-то воплотится в реальность. Это понимает и политическая элита: не случайно глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что «результаты не те, что хотелось бы большинству жителей ФРГ, но и такие следует уважать».

Украинский вопрос

Достанется и «це Еуропе»: именно на Украине реакция на победу Трампа была, пожалуй, самой нервной из всех стран на европейском континенте. Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании ясно дал понять: Америке нечего делать в этом Богом забытом месте на задворках Европы. А еще Трамп не грозился немедленно сбросить ядерную бомбу на Россию за Крым. Вполне вероятно, что и кураторы от США по Донбассу – та же Виктория Нуланд – сменятся, да и разговор с Петром Порошенко будет иной – если вообще будет: Трамп – человек деловой, а кроме токсичных фекалий ненависти к России Порошенко предложить ничего и не может.

Отдельные личности, прежде поносившие Трампа на чем свет, стоит, уже начали затирать свои гневные посты в Facebook. Как это сделал, например, глава МВД Украины Арсен Аваков, удалив свой летний пост следующего содержания: «Бесстыдное заявление кандидата в президенты США Трампа о возможном признании Крыма российским - диагноз опасного маргинала. И опасен он как для Украины, так и для США в такой же степени. Не может маргинал, потакающий диктатуре Путина, быть гарантом демократических свобод в США и мире...»

«Мне не нравится то, что происходит на Украине. Но это проблема, которая затрагивает Европу гораздо больше, чем нас. Поэтому они должны взять на себя часть ответственности», - откровенно заявлял Трамп, давая понять Европе, что ей теперь придется нянчиться с Порошенко, Яценюками и прочими самостоятельно. Равно как и с мигрантским кризисом. Сможет ли Европа проводить самостоятельную политику на своем же собственном континенте без постоянной оглядки на США, как это было ранее? Прежняя Европа – вряд ли. А вот новая, которая обязательно будет – вполне. Теперь у нее перед глазами будет пример настоящего лидера, а не политикана, ставящего политкорректность, мультикультурализм и толерантность выше интересов своего же собственного народа.

