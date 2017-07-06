Политинформации быть!

Депутат Госдумы Владимир Сысоев подготовил обращение на имя главы Минобрнауки России Ольги Васильевой (есть в распоряжении РП) с просьбой внести корректировки в школьную программу по предмету «Обществознание». В частности, законодатель предложил включить в программу политинформацию, разъясняющую ключевые российские и мировые события.

Согласно инициативе депутата, оценки по этой дисциплине школьникам выставляться не будут.

«Сегодня мы видим, что молодежь активно интересуется политикой и пытается участвовать в политической жизни страны. Однако очень часто они попадают под влияние кукловодов, которые пудрят детям мозги. Свои знания о политике они черпают через ненадежные, а зачастую и провокационные источники в интернете. Я считаю, что молодежью нужно заниматься и элементарные знания о политической обстановки они должны получать в школе», - пояснил Владимир Сысоев.

На сегодняшний день, в некоторых регионах с детьми в школах проводятся «пятнадцатиминутки» политической информации по решению властей субъекта. По мнению депутата, такую практику следует перенести на все без исключения начальные и средние учебные заведения.

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов поддержал инициативу депутата. По его мнению, подробный качественный разговор о политике в школе должен быть.

«На самом деле, инициатива прекрасная. Сейчас современная молодежь, школьники очень много потребляют информации через интернет, соцсети, YouTube. Но не всегда они могут разобраться в ее качестве. Поэтому подробный качественный разговор о политике в школе должен быть. Тем более в предмете «обществознание» до сих пор обсуждаются те или иные политические партии. То есть в таком виде это есть, но нужно этот опыт довести до определенного совершенства и улучшить. Возможно, такие уроки стоит сделать в формате вопросов и ответов. Сомневаться и переживать из-за того, что это будет догматичный предмет, не стоит. Наша главная цель — вооружить ребенка в школе инструментарием, чтобы он смог сам разобраться в происходящем», - подчеркнул Борис Чернышев.

Учитель истории и обществознания Ришат Калимуллин считает, что политинформации нужны, но только как вспомогательное средство в рамках школьного предмета. Сейчас очень много источников информации, она разнообразна, и ребятам сложно ее анализировать. Этому умению нужно учить, но не нужно придавать этому политическую направленность.

«Потребность в политинформациях есть. Если политинформация будет направлена на представление сведений в интересах той или иной партии, то это абсолютно недопустимо в рамках школьной программы. А если давать краткий обзор событий, которые произошли в мире и в стране, сухие факты без какого-либо окраса или же приводить различные точки зрения на вопрос, чтобы дети затем могли сформировать свой собственный взгляд – то это, безусловно, нужно делать», - уверен учитель.

Он рассказал, что уже сейчас такая практика есть уже и сейчас: в школе, где он работал, на уроках обществознания были так называемые «пятиминутки», где учащиеся по очереди рассказывали о событиях, которые происходят в школе или в стране или по отдельным тематическим вопросам.

«Тематически привязываться к теме урока было бы наиболее правильно. Урок обществознания должен быть базовым, нельзя превращать весь урок в политинформацию, акцентируясь только на свежих политических новостях. Политинформация должна быть вспомогательным средством в рамках предмета», - заключил Ришат Калимуллин.

Заслуженный учитель России Александр Снегуров высказывается за расширение предмета «Обществознание», но при этом подчеркивает, что политинформацию без душевной связи педагога с учеником проводить вредно.

«Кто-то должен информировать. Но в школе не все профессионалы обладают широким кругозором. Часто информация, исходящая от таких педагогов ангажирована политически, выполняются директивы сверху. Политинформацию можно доверить только очень грамотным людям, мыслящим широко, исторически, и при этом критически – это еще можно было бы допустить, но так, чтобы это не мешало учебно-методическому процессу. Что еще важно – человек, проводящий политинформацию, обязательно должен уметь наладить диалог с учениками. Это очень сложная задача», - заявил заслуженный учитель.

Министерство образование пока никак не отреагировала на инициативу, но как мы можем видеть на правильную подачу информации о России и Мире действительно ест ь спрос. Слово за министром Ольгой Васильевой.

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