О «похоронах» американского могущества

В Соединенных Штатах существует достаточно сильное алармистское движение. Высокопоставленные официальные лица, эксперты, журналисты и даже звезды кино распространяют тревожные (а, по сути, ложные) выводы о том, что их государство уже неспособно противостоять России и Китаю в военной сфере.

Из этой «оперы» — очередной доклад RAND о состоянии вооруженных сил США. RAND — это американская некоммерческая исследовательская организация, которая существует на деньги бюджета и формально работает в интересах Пентагона.

Аналитики нарисовали чрезвычайно мрачную картину для Штатов, явно преувеличивая реальные успехи России и Китая и занижая уровень боеспособности собственных ВС. Главный посыл доклада в том, что американские войска «не успевают за модернизацией потенциальных противников из числа великих держав, недостаточно хорошо обучены и недостаточно готовы к боевым действиям».

Российско-китайская «угроза»

Докладчики отмечают, что со времен холодной войны Пентагон осуществляет военное планирование с учетом возможности участия в не более чем двух крупных региональных конфликтах. Однако текущая обстановка не позволяет этого делать. На глобальном уровне США столкнулись с противодействием России и Китая, а на региональном — Ирана и Северной Кореи.

Заокеанская сверхдержава якобы рискует столкнуться с войной на два фронта. Речь идет о потенциальном военном союзе России и Китая. Также одновременно с Москвой и Пекином против США могут выступить Тегеран или Пхеньян. В данный момент при возникновении такой ситуации Америка может быть обречена на поражение.

«Москва с 2008 года повышала боеготовность своих вооруженных сил, инвестируя в современные системы вооружений и расширяя роль контрактников, вместо того чтобы в целом полагаться на призывников. В частности, российские ВС значительно улучшили свои показатели по укомплектованности, подготовке и боеготовности конвенциональных наземных и воздушных сил и сделали инвестиции в ПВО, в новое поколение боевых бронированных машин, артиллерию, высокоточное оружие и ядерные силы», — сообщается в докладе.

Утверждается, что российская армия способна без каких-либо серьезных усилий оккупировать Прибалтику до прихода американских войск. При этом нынешнего контингента в регионе недостаточно для защиты союзников. Нанести по России авиаудар у Штатов якобы тоже не получится из-за эффективной системы ПВО РФ. Также RAND полагает, что в случае конфликта Турция может отказаться от выполнения союзнических обязательств из-за наблюдаемого сближения с Москвой.

По поводу Китая говорится следующее: «Если в 2020 году произойдет война с Китаем и ВС США будут использовать тот же самый план боевого применения, а также вооружение и оснащение, запланированные по текущим программам, то они столкнутся с серьезными трудностями в достижении превосходства в воздухе в районе Тайваньского пролива».

Аналитики отмечают, что Пекин значительно усилил свои ударные возможности за счет модернизации ВМФ и авиации. Поднебесная может разбомбить американские базы в Восточной Азии и достичь превосходства в воздухе. (Одним из главных условий ведения войны для США является полное превосходство в воздухе. — «Русская Планета»).

На стороне Китая, по мнению аналитиков, вполне может выступить КНДР, которая обладает баллистическими ракетами малой и средней дальности, а также ракетами межконтинентального класса.

RAND предсказуемо советует Пентагону усилить военное присутствие в зонах потенциального конфликта — Прибалтике, Тихом океане и Персидском заливе, увеличить оборонные расходы на 40 миллиардов долларов (для сравнения — бюджет Минобороны РФ составляет около 46 миллиардов долларов), провести частичное перевооружение армии и внедрить более современные тактики в соответствии с характером новых угроз.

Подмена понятий

В России подобную организацию, как RAND, наверняка бы заподозрили в «распиле» бюджетных средств. Эта НКО ежегодно получает 300 миллионов долларов. Судя по докладам, выделяемые государством деньги идут в первую очередь на сбор самых распространенных мифов о потере США статуса глобального гегемона.

Аналитики делают алармистские выводы на основе группы фактов свидетельствующих о реальном росте военной мощи потенциальных противников. Действительно за минувшее десятилетие Россия и Китай значительно подтянули свои ВС, однако преждевременно утверждать, что обе державы способны на глобальное проецирование военной силы.

Во-первых, по сравнению с США Москва и Пекин находятся только в процессе масштабного перевооружения. Ахиллесовыми пятами России являются финансовые неурядицы и надводный флот, состояние которого снижает экспедиционные возможности ВС. Данные факторы не позволяют России открывать новые военные базы за рубежом, которые как раз и составляют основу глобального проецирования силы.

Китай в силу своего геополитического положения, наоборот, сделал ставку на ВМС и не испытывает проблем с деньгами. В ресурсном отношении Пекин обладает невероятным потенциалом для развития вооруженных сил и явно не достиг точки роста их возможностей. В настоящее время ключевая задача КНР заключается в вытеснении США из Южно-Китайского моря, и Вашингтон это не может не раздражать.

Тем не менее у Поднебесной менее десятка военных баз за рубежом, а формально — ни одной. В текущем состоянии оценить боеспособность китайских ВС сложно, так как Пекин не участвовал в крупных конфликтах со времен Корейской войны (1950-1953). Про нашего «вечного друга» можно без сомнения сказать то, что у него очень большое будущее, но в ближайшие годы каких-то сверхрезультатов КНР вряд ли продемонстрирует, хотя бы из-за сохраняющегося технологического отставания от США и РФ.

Американское военное могущество хоронят далеко не первый раз, причем это делает отнюдь не «российская пропаганда». В предвыборных речах Трампа постоянно звучал тезис о том, что американская армия якобы ослабла и потому, дескать, необходимо вбухать в нее побольше денег. Собственно, именно в этом может быть основной смысл доклада RAND — лоббирование коммерческих интересов оборонного комплекса.

Из комментариев адекватной части российских и зарубежных экспертов, можно составить следующую для США картину: Россия и Китай действительно теснят Штаты в отдельных регионах (Сирия и Южно-Китайское море соответственно), но на глобальном уровне кардинальных перемен не происходит. Президент РФ Владимир Путин не зря назвал Америку единственной сверхдержавой в 2016 году. Это была не лесть или «многоходовочка», а констатация объективной реальности.

Благодаря самому мощному в мире флоту и самой мощной авиации США обладает гипотетической возможностью поразить практически любую точку на Земле. Исключением не являются и Россия с Китаем. Система ПРО нашей страны ограничена Москвой и Центральным промышленным районом, а система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) находится в стадии модернизации. У Поднебесной нет ни того, ни другого.

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