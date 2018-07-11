«Подкрепить» единство в НАТО

11 июля в Брюсселе стартует саммит НАТО. В общей сложности в столицу Бельгии, помимо 29 лидеров стран-членов альянса, прибыли 55 иностранных делегаций. В этом году саммит будет проходить в относительно спокойной и разряженной обстановке. На период проведения ЧМ по футболу в России западные государства и Украина отказались от крупных провокационных шагов. Кремль также не делал резких заявлений, готовясь к первой за шесть лет полноформатной встрече с президентом США.

Клубок противоречий

Тем не менее, в России по понятным причинам негативно оценивают проходящие каждый год саммиты НАТО. В нашей стране для всех здравомыслящих людей очевидно, что Североатлантический альянс является объективным геополитическим противником. И всё же данный факт не должен отменять необходимости адекватной оценки деятельности враждебного военно-политического блока.

Накануне саммита федеральные СМИ вновь заговорили про некий «раскол» в НАТО и западном сообществе в целом, хотя трудности, которые действительно испытывает альянс, намного уместнее называть разногласиями или противоречиями. Конечно, страны-члены блока могут очень сильно поссориться, однако их всех объединяет понимание важности сохранения системы патронажа со стороны США и необходимости «сдерживания» России.

Иными словами, на стратегическом уровне НАТО представляет собой вполне монолитную структуру (как бы нам ни хотелось видеть обратное), но на тактическом — у альянса накопилось немало сложных вопросов. Отсутствие единого взгляда по ним гипотетически может сыграть на руку Москве.

В частности, последние годы входящие в НАТО государства не могут прийти к компромиссу по поводу темпов роста расходов на оборону для достижения планки в 2% ВВП. Главным инициатором форсированного увеличения военного бюджета является Вашингтон. На текущий момент установленную долю расходов на оборону достигли менее трети государств.

«В 2014 году двухпроцентному критерию отвечали всего три страны — США, Великобритания и Греция. В этом году таких стран станет уже восемь — к ним прибавятся Эстония, Латвия, Литва, Польша и Румыния. Кроме того, большинство союзников планирует выйти на двухпроцентный уровень к 2024 году, и альянс на верном пути», — пишет генсек альянса Йенса Столтенберг в статье, опубликованной в The Wall Street Journal.

В аутсайдерах находятся ведущие континентальные государства, на чью долю возлагается миссия «противодействия» РФ. Речь идёт о Франции и Германии. Париж и Берлин решили неторопливо увеличивать военные расходы до 2% ВВП до 2025 года. Дипломатичного Столтенберга и экстравагантного главу Белого дома Дональда Трампа такое развитие событий не устраивает.

Относительно небольшие расходы на оборону Франции и ФРГ не соответствуют желанию президента США видеть в Западной Европе по-настоящему мощного и боеспособного союзника, который мог бы оказывать давление на Россию без существенной поддержки Соединённых Штатов.

На текущий момент около половины авиации, флота и сухопутной техники Германии и Франции находятся в неисправном состоянии. Эту проблему отрыто признают официальные власти, но никаких кардинальных мер по её решению они предпринимать не собираются. Чем можно объяснить такое странное поведение?

Стоит напомнить, что Франция и Германия — это государства с высокой социальной нагрузкой. Об этом красноречиво свидетельствует их неистовая поддержка мигрантов, на которую ушли десятки миллиардов евро. Увеличение расходов на армию повлечёт отток денег из сфер, которые традиционно считаются «приоритетными».

К тому же в Берлине и Париже не видят реальную угрозу в Москве, и это самая неприятная новость для США и Великобритании. Можно только гадать, о чём за закрытыми дверями разговаривают Владимир Путин с Ангелой Меркель и с Эммануэлем Макроном, но, по слухам, российскому президенту приходится каждый раз убеждать «партнёров», что «крымский сценарий» в отношении востока Украины и любого другого региона — исключён.

Без неприятных сюрпризов

На нынешнем саммите обозреватели не ожидают каких-либо крупных антироссийских выпадов. Большинство планов по противодействию РФ уже были приняты в 2014–2016 годах. Предпринимать новые шаги бессмысленно как минимум по двум причинам. Во-первых, далеко не все обозначенные ранее задачи были успешно реализованы, во-вторых, новые резкие меры будут выглядеть неадекватными, учитывая текущую ситуацию.

Между тем, западная пресса подогревает страсти. В частности, журналисты крайне недовольны давлением, которое Трамп оказывает на Европу и его комплиментами в адрес Путина. Так, The New York Times считает, что грядущие саммит НАТО и встреча с президентом РФ в Хельсинки (16 июля) станет «часом истины» для главы Белого дома. По результатам этих двух событий США якобы могут упрочить мировое господство, либо его потерять.

«Единство в НАТО, если его подкрепить жёстким тоном на встрече с господином Путиным, продемонстрирует решимость Вашингтона протянуть руку помощи союзникам и противостоять стратегическим противникам. Напротив, Трамп в момент растранжирит всю мощь и власть США, продолжив осыпать наших союзников оскорблениями и сеять среди них смуту, а также расточать незаслуженную похвалу обожаемому им автократу, вознамерившемуся подорвать нашу демократию и позицию на мировой арене», — пишет издание.

В этом материале отчётливо прослеживается стремление западных изданий подчеркнуть, что именно саммит НАТО будет определять тональность Трампа на переговорах с Путиным, а не наоборот. Российские федеральные СМИ, напротив, доказывают аудитории, что встреча президентов РФ и США якобы «затмит» натовский саммит.

С обеих сторон чувствуется ревностное отношение к Трампу и отсутствие взвешенного подхода к повестке дня. Впрочем, куда важнее, что неприятных сюрпризов для Москвы никто, кроме украинских горе-экспертов, не ожидает.

Для России есть, пожалуй, только одна плохая новость. В Брюссель прибыла армянская делегация во главе с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Примечательно, что в преддверии саммита альянса главу правительства закавказской республики смущала лишь вероятная формулировка итоговой декларации касательно статуса Нагорного Карабаха. Тот факт, что в документе будут прописаны антироссийские намерения Пашинян (по крайне мере публично) не комментировал.

Номинальная цель визита премьер-министра в Брюссель — это намерение углубить сотрудничество с альянсом в рамках программы по сокращению коррупционных рисков в сфере обороны. Ранее натовцы выразили желание помочь Еревану в реализации реформ по обузданию непрозрачных сделок.

Насколько велика опасность для России в сближении (пусть и весьма ограниченном) единственного союзника в регионе с враждебным блоком, однозначно сказать нельзя.

Приезд Пашиняна на саммит НАТО — это символическая мера, призванная удовлетворить запросы армянской «прогрессивной общественности» и самой Европы, которую «смущает» тесная привязка политики Армении к России. В связи с этим бывшему лидеру уличного протеста будет не лишним напомнить, чем заканчивается заигрывание с Западом, которое выражается в попытке усидеть на двух стульях.

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