«Подкрепить» единство в НАТО
«Подкрепить» единство в НАТО

Чего стоит ожидать от начавшегося в Брюсселе саммита Североатлантического альянса

11 июля в Брюсселе стартует саммит НАТО. В общей сложности в столицу Бельгии, помимо 29 лидеров стран-членов альянса, прибыли 55 иностранных делегаций. В этом году саммит будет проходить в относительно спокойной и разряженной обстановке. На период проведения ЧМ по футболу в России западные государства и Украина отказались от крупных провокационных шагов. Кремль также не делал резких заявлений, готовясь к первой за шесть лет полноформатной встрече с президентом США. 

Клубок противоречий 

Тем не менее, в России по понятным причинам негативно оценивают проходящие каждый год саммиты НАТО. В нашей стране для всех здравомыслящих людей очевидно, что Североатлантический альянс является объективным геополитическим противником. И всё же данный факт не должен отменять необходимости адекватной оценки деятельности враждебного военно-политического блока. 

Накануне саммита федеральные СМИ вновь заговорили про некий «раскол» в НАТО и западном сообществе в целом, хотя трудности, которые действительно испытывает альянс, намного уместнее называть разногласиями или противоречиями. Конечно, страны-члены блока могут очень сильно поссориться, однако их всех объединяет понимание важности сохранения системы патронажа со стороны США и необходимости «сдерживания» России. 

Иными словами, на стратегическом уровне НАТО представляет собой вполне монолитную структуру (как бы нам ни хотелось видеть обратное), но на тактическом — у альянса накопилось немало сложных вопросов. Отсутствие единого взгляда по ним гипотетически может сыграть на руку Москве. 

В частности, последние годы входящие в НАТО государства не могут прийти к компромиссу по поводу темпов роста расходов на оборону для достижения планки в 2% ВВП. Главным инициатором форсированного увеличения военного бюджета является Вашингтон. На текущий момент установленную долю расходов на оборону достигли менее трети государств. 

«В 2014 году двухпроцентному критерию отвечали всего три страны — США, Великобритания и Греция. В этом году таких стран станет уже восемь — к ним прибавятся Эстония, Латвия, Литва, Польша и Румыния. Кроме того, большинство союзников планирует выйти на двухпроцентный уровень к 2024 году, и альянс на верном пути», — пишет генсек альянса Йенса Столтенберг в статье, опубликованной в The Wall Street Journal. 

В аутсайдерах находятся ведущие континентальные государства, на чью долю возлагается миссия «противодействия» РФ. Речь идёт о Франции и Германии. Париж и Берлин решили неторопливо увеличивать военные расходы до 2% ВВП до 2025 года. Дипломатичного Столтенберга и экстравагантного главу Белого дома Дональда Трампа такое развитие событий не устраивает. 

Относительно небольшие расходы на оборону Франции и ФРГ не соответствуют желанию президента США видеть в Западной Европе по-настоящему мощного и боеспособного союзника, который мог бы оказывать давление на Россию без существенной поддержки Соединённых Штатов. 

На текущий момент около половины авиации, флота и сухопутной техники Германии и Франции находятся в неисправном состоянии. Эту проблему отрыто признают официальные власти, но никаких кардинальных мер по её решению они предпринимать не собираются. Чем можно объяснить такое странное поведение? 

Стоит напомнить, что Франция и Германия — это государства с высокой социальной нагрузкой. Об этом красноречиво свидетельствует их неистовая поддержка мигрантов, на которую ушли десятки миллиардов евро. Увеличение расходов на армию повлечёт отток денег из сфер, которые традиционно считаются «приоритетными». 

К тому же в Берлине и Париже не видят реальную угрозу в Москве, и это самая неприятная новость для США и Великобритании. Можно только гадать, о чём за закрытыми дверями разговаривают Владимир Путин с Ангелой Меркель и с Эммануэлем Макроном, но, по слухам, российскому президенту приходится каждый раз убеждать «партнёров», что «крымский сценарий» в отношении востока Украины и любого другого региона — исключён. 

Без неприятных сюрпризов 

На нынешнем саммите обозреватели не ожидают каких-либо крупных антироссийских выпадов. Большинство планов по противодействию РФ уже были приняты в 2014–2016 годах. Предпринимать новые шаги бессмысленно как минимум по двум причинам. Во-первых, далеко не все обозначенные ранее задачи были успешно реализованы, во-вторых, новые резкие меры будут выглядеть неадекватными, учитывая текущую ситуацию. 

Между тем, западная пресса подогревает страсти. В частности, журналисты крайне недовольны давлением, которое Трамп оказывает на Европу и его комплиментами в адрес Путина. Так, The New York Times считает, что грядущие саммит НАТО и встреча с президентом РФ в Хельсинки (16 июля) станет «часом истины» для главы Белого дома. По результатам этих двух событий США якобы могут упрочить мировое господство, либо его потерять. 

«Единство в НАТО, если его подкрепить жёстким тоном на встрече с господином Путиным, продемонстрирует решимость Вашингтона протянуть руку помощи союзникам и противостоять стратегическим противникам. Напротив, Трамп в момент растранжирит всю мощь и власть США, продолжив осыпать наших союзников оскорблениями и сеять среди них смуту, а также расточать незаслуженную похвалу обожаемому им автократу, вознамерившемуся подорвать нашу демократию и позицию на мировой арене», — пишет издание. 

В этом материале отчётливо прослеживается стремление западных изданий подчеркнуть, что именно саммит НАТО будет определять тональность Трампа на переговорах с Путиным, а не наоборот. Российские федеральные СМИ, напротив, доказывают аудитории, что встреча президентов РФ и США якобы «затмит» натовский саммит. 

С обеих сторон чувствуется ревностное отношение к Трампу и отсутствие взвешенного подхода к повестке дня. Впрочем, куда важнее, что неприятных сюрпризов для Москвы никто, кроме украинских горе-экспертов, не ожидает. 

Для России есть, пожалуй, только одна плохая новость. В Брюссель прибыла армянская делегация во главе с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Примечательно, что в преддверии саммита альянса главу правительства закавказской республики смущала лишь вероятная формулировка итоговой декларации касательно статуса Нагорного Карабаха. Тот факт, что в документе будут прописаны антироссийские намерения Пашинян (по крайне мере публично) не комментировал.   

Номинальная цель визита премьер-министра в Брюссель — это намерение углубить сотрудничество с альянсом в рамках программы по сокращению коррупционных рисков в сфере обороны. Ранее натовцы выразили желание помочь Еревану в реализации реформ по обузданию непрозрачных сделок. 

Насколько велика опасность для России в сближении (пусть и весьма ограниченном) единственного союзника в регионе с враждебным блоком, однозначно сказать нельзя. 

Приезд  Пашиняна на саммит НАТО — это символическая мера, призванная удовлетворить запросы армянской «прогрессивной общественности» и самой Европы, которую «смущает» тесная привязка политики Армении к России. В связи с этим бывшему лидеру уличного протеста будет не лишним напомнить, чем заканчивается заигрывание с Западом, которое выражается в попытке усидеть на двух стульях. 

Теги:
События: политика
Организации: НАТО
Из учителей в министры Далее в рубрике Из учителей в министры51-летний Джереми Хант сменил на посту главы британского Foreign office экстравагантного Бориса Джонсона. Что мы знаем о новом министре иностранных дел королевства?

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО