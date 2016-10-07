Плутоний в обмен на санкции

США разочарованы односторонним решением России приостановить соглашение об утилизации оружейного плутония, но вместе с тем надеются на то, что им удастся договориться с Кремлем по поводу методов утилизации. Об этом «Интерфаксу» заявила Роуз Геттемюллер, замгоссекретаря США. Прокомментировала она и требования, озвученные Москвой.

Напомним, Россия достаточно резко дала понять, что возобновление сотрудничества возможно лишь после снятия санкций и отмены «закона Магнитского». При этом замгоссекретаря добавила, что это решение было для Вашингтона «неожиданным».

«Откровенно говоря, вопрос о рациональности этих условий надо задавать российской стороне. Мы ясно обозначили свою позицию по санкциям: они будут действовать до тех пор, пока Россия полностью не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям. И наши отдельные санкции, связанные с Крымом, останутся до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине», заявила корреспонденту «Интерфакса» Геттемюллер.

Кроме этих требований, законопроект, подписанный Владимиром Путиным, требует от американцев сократить численность своих войск в тех странах, которые вступили в НАТО после 2000 года, а также отменить закон «о поддержке свободы Украины». Согласно этому закону, США оставляют за собой право на военную и иную помощь Украине, а также введение дополнительных санкций в отношении России. Все действующие санкции также должны быть отменены и более того – должен быть компенсирован ущерб российской экономике от них, включая тот, который был получен от вынужденного введения Россией контрсанкций.

Что и говорить, заявление звучит громко и грозно, практически ультимативно. Не понятно, что мешало Кремлю раньше ставить свои условия перед Белым домом в жестком духе – возможно, сейчас, в период «пересменки», когда прежняя Администрация сидит на чемоданах, ожидая нового президента, а новая еще даже не оформилась, Москва решила попробовать разговаривать с американцами на том языке, на котором они так любят говорить сами.

Однако данный жест хорош лишь в тактическом смысле, и весьма сомнителен в стратегическом, считает профессор, заведующий Кафедрой связей с общественностью МГИМО Валерий Соловей. По его мнению, он ярко выражает «фирменный» стиль Москвы последних двух лет - неприемлемое взвинчивание ставок. «Что-то вроде: «А сыграем ка, мил человек, в русскую рулетку!» Опешившие оппоненты ни к чему подобному не готовы, а пока они ищут способ реагировать, их можно представлять слабаками и «тормозами», полагает политический эксперт. По его мнению, подобным жестом, сделанным в то время, когда старая американская администрация уже не хочет ничего делать, в стратегическом плане Россия подтверждает репутацию крайне непредсказуемой страны.

«Основная идея «ультиматума» - отмените санкции и компенсируйте потери от них - полностью противоречит массированному пропагандистскому посылу «нас дерут, а мы крепчаем» (санкции идут России только на пользу). Не стоит отождествлять вербальную эскалацию с реальной - между ними пролегает «дистанция огромного размера». Вы можете бесстрашно играть в «русскую рулетку», если не зарядили наган», - считает Соловей.

А вот где слова обернутся делами, по его мнению - так это во внутренней политике. «Внешнеполитическая эскалация не совместима с вольностями, свободами и реформами, но зато прекрасно монтируется с милитаристским психозом, соответствующей перекройкой бюджета, внутриполитическим ужесточением и проч. прелестями полумобилизационной экономики», - резюмирует эксперт.

Если оценить высказывания, например, Дмитрия Пескова, то становится очевидным: подобный ультиматум лишь выглядит резким. Как заявил пресс-секретарь президента, Россия больше не видит возможности выполнять договоренности в одностороннем порядке, а реализация обязательств в США уже давно не соответствовала положениям документа.

«Американская сторона выполняла положения этого документа таким образом, что она оставляла и возвратный потенциал за собой в отношении плутония», - пояснил Песков. Стало быть, решение о приостановлении выполнений своих обязательств напрашивалось давно, и Кремль лишь ждал удобного момента.

Данное соглашение было подписано еще в 2000 году. Согласно договоренностям, США и Россия брали на себя обязательства уничтожить не менее 34 тонн плутония, используемого в военных целях. Делается это путем перевода плутония в формы, непригодные для создания оружия и использования в ядерных боеголовках. Россия, например, переводит часть плутония в топливо для атомных электростанций.

Для этих целей в РФ был построен специальный завод по утилизации плутония. В США в 2014 году со строительством аналогичного завода возникли проблемы: американцы сочли это слишком дорогим удовольствием в текущих экономических условиях и решили просто помещать плутоний в хранилища, предварительно смешивая с особыми веществами. Россия предъявляла США претензии, справедливо полагая, что подобный плутоний все равно может быть использован для оружия.

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