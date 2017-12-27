Три платформы Полонского
Три платформы Полонского

Директор по коммуникациям штаба Основателя компании Mirax Group Сергея Полонского рассказал нашему корреспонденту о трех платформах, на которых будет базироваться их работа в новом, 2018 году

Так, Никита  Журавлев отмечает, что на сегодняшний  день существуют три платформы, на которые они опираются.

И первая из них – политическая.

«Как многие знают, на сегодняшний день Сергей Юрьевич претендовал на пост Президента Российской Федерации. И  буквально вчера ему в этом праве отказали.

Сказав, что с документами все хорошо, но единственное - необходимо добрать около 35 подписей.  Соответственно, сейчас в нашем штабе проводятся консультации,  чтобы определиться - идем мы дальше и создаем заново инициативную группу, либо мы уже не будем участвовать в этих выборах.

Конечно, основная наша задача – это сформировать сообщество, которое  будет думать о завтрашнем дне. Так как по большому счету, у нас этого будущего нет. Все не живут, а выживают.

И наша задача – пробить эту холодную зиму, в которой мы сейчас  находимся. Создать сообщество единомышленников из числа предпринимателей,  молодежи, которые бы начали развивать самих себя, стремиться к большему.…

Чтобы люди вставали, поднимали головы, не боялись заняться предпринимательским делом. Чтобы могли видеть будущее и реально ему соответствовать.

Вторая очень важная платформа - юриспруденция.

Правовой  беспредел, который происходит в стране, на наш взгляд, сегодня зашкаливает и мы создаем направление «Право на жизнь». Где будем разбирать эпизоды, связанные с экономическими преступлениями.

Надо понимать, что 50% находящихся людей в Сизо – невиновны. На сегодняшний день, если посмотреть статистику, то  оправдательных решений - около 2%. Если же посмотреть статистику Советского Союза, то это где-то 40%.

Это говорит о чем? Что у нас система такая идеальная? Совершенно очевидно, что делаются заказные дела, что  суды принимают те решения, которые их просят принимать.  И мы с этим решительно боремся.

Третье направление – развитие новых технологий. Блокчейн.

Мы создаем новую платформу, некое виртуальное пространство в области дополненной реальности, в котором будет человек находиться.

Благодаря новому устройству, люди смогут «собраться вместе», находясь на отдаленных территориях, развивать и создавать свои новые реальности.  Буквально вчера, на Стартап - шоу мы все это более подробно озвучивали.

Сегодня мы также работаем над созданием блокчейн-платформы для электронного голосования, на базе которой можно будет провести параллельно выборы президента Российской Федерации.  

Мы уверены, через шесть лет все страны мира будут проводить голосование исключительно с помощью таких разработок. Урны с бумажными бланками полностью исчезнут.

Более того, мы рассматриваем такое глобальное направление, как создание  политической партии «За всех».

Мы стремимся создавать новое будущее, и смотреть в него более глобально. На сегодняшний день мы прошли только первый этап - сообщество Полонского существует всего месяц, - но мы уже ощущаем потенциал всего этого.

Мы видим, что нас поддерживают, что те проблемы, которые озвучивает Сергей Юрьевич, близки людям, - его позицию понимают и принимают. Мы собираем вокруг себя людей, порой имеющих разные взгляды, но одинаково понимающих будущее.

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