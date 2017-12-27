Три платформы Полонского

Директор по коммуникациям штаба Основателя компании Mirax Group Сергея Полонского рассказал нашему корреспонденту о трех платформах, на которых будет базироваться их работа в новом, 2018 году
Так, Никита Журавлев отмечает, что на сегодняшний день существуют три платформы, на которые они опираются.
И первая из них – политическая.
«Как многие знают, на сегодняшний день Сергей Юрьевич претендовал на пост Президента Российской Федерации. И буквально вчера ему в этом праве отказали.
Сказав, что с документами все хорошо, но единственное - необходимо добрать около 35 подписей. Соответственно, сейчас в нашем штабе проводятся консультации, чтобы определиться - идем мы дальше и создаем заново инициативную группу, либо мы уже не будем участвовать в этих выборах.
Конечно, основная наша задача – это сформировать сообщество, которое будет думать о завтрашнем дне. Так как по большому счету, у нас этого будущего нет. Все не живут, а выживают.
И наша задача – пробить эту холодную зиму, в которой мы сейчас находимся. Создать сообщество единомышленников из числа предпринимателей, молодежи, которые бы начали развивать самих себя, стремиться к большему.…
Чтобы люди вставали, поднимали головы, не боялись заняться предпринимательским делом. Чтобы могли видеть будущее и реально ему соответствовать.
Вторая очень важная платформа - юриспруденция.
Правовой беспредел, который происходит в стране, на наш взгляд, сегодня зашкаливает и мы создаем направление «Право на жизнь». Где будем разбирать эпизоды, связанные с экономическими преступлениями.
Надо понимать, что 50% находящихся людей в Сизо – невиновны. На сегодняшний день, если посмотреть статистику, то оправдательных решений - около 2%. Если же посмотреть статистику Советского Союза, то это где-то 40%.
Это говорит о чем? Что у нас система такая идеальная? Совершенно очевидно, что делаются заказные дела, что суды принимают те решения, которые их просят принимать. И мы с этим решительно боремся.
Третье направление – развитие новых технологий. Блокчейн.
Мы создаем новую платформу, некое виртуальное пространство в области дополненной реальности, в котором будет человек находиться.
Благодаря новому устройству, люди смогут «собраться вместе», находясь на отдаленных территориях, развивать и создавать свои новые реальности. Буквально вчера, на Стартап - шоу мы все это более подробно озвучивали.
Сегодня мы также работаем над созданием блокчейн-платформы для электронного голосования, на базе которой можно будет провести параллельно выборы президента Российской Федерации.
Мы уверены, через шесть лет все страны мира будут проводить голосование исключительно с помощью таких разработок. Урны с бумажными бланками полностью исчезнут.
Более того, мы рассматриваем такое глобальное направление, как создание политической партии «За всех».
Мы стремимся создавать новое будущее, и смотреть в него более глобально. На сегодняшний день мы прошли только первый этап - сообщество Полонского существует всего месяц, - но мы уже ощущаем потенциал всего этого.
Мы видим, что нас поддерживают, что те проблемы, которые озвучивает Сергей Юрьевич, близки людям, - его позицию понимают и принимают. Мы собираем вокруг себя людей, порой имеющих разные взгляды, но одинаково понимающих будущее.Далее в рубрике #АрктиканашаКаких успехов добилась Россия в военном и хозяйственном освоении Заполярья Читайте в рубрике «Цифровая Россия» Первые на блокчейне!В Москве чествовали лучших представителей деловой, научной и творческой среды, уверенно освоивших самый яркий тренд уходящего года
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