Три платформы Полонского

Так, Никита Журавлев отмечает, что на сегодняшний день существуют три платформы, на которые они опираются.

И первая из них – политическая.

«Как многие знают, на сегодняшний день Сергей Юрьевич претендовал на пост Президента Российской Федерации. И буквально вчера ему в этом праве отказали.

Сказав, что с документами все хорошо, но единственное - необходимо добрать около 35 подписей. Соответственно, сейчас в нашем штабе проводятся консультации, чтобы определиться - идем мы дальше и создаем заново инициативную группу, либо мы уже не будем участвовать в этих выборах.

Конечно, основная наша задача – это сформировать сообщество, которое будет думать о завтрашнем дне. Так как по большому счету, у нас этого будущего нет. Все не живут, а выживают.

И наша задача – пробить эту холодную зиму, в которой мы сейчас находимся. Создать сообщество единомышленников из числа предпринимателей, молодежи, которые бы начали развивать самих себя, стремиться к большему.…

Чтобы люди вставали, поднимали головы, не боялись заняться предпринимательским делом. Чтобы могли видеть будущее и реально ему соответствовать.

Вторая очень важная платформа - юриспруденция.

Правовой беспредел, который происходит в стране, на наш взгляд, сегодня зашкаливает и мы создаем направление «Право на жизнь». Где будем разбирать эпизоды, связанные с экономическими преступлениями.

Надо понимать, что 50% находящихся людей в Сизо – невиновны. На сегодняшний день, если посмотреть статистику, то оправдательных решений - около 2%. Если же посмотреть статистику Советского Союза, то это где-то 40%.

Это говорит о чем? Что у нас система такая идеальная? Совершенно очевидно, что делаются заказные дела, что суды принимают те решения, которые их просят принимать. И мы с этим решительно боремся.

Третье направление – развитие новых технологий. Блокчейн.

Мы создаем новую платформу, некое виртуальное пространство в области дополненной реальности, в котором будет человек находиться.

Благодаря новому устройству, люди смогут «собраться вместе», находясь на отдаленных территориях, развивать и создавать свои новые реальности. Буквально вчера, на Стартап - шоу мы все это более подробно озвучивали.

Сегодня мы также работаем над созданием блокчейн-платформы для электронного голосования, на базе которой можно будет провести параллельно выборы президента Российской Федерации.

Мы уверены, через шесть лет все страны мира будут проводить голосование исключительно с помощью таких разработок. Урны с бумажными бланками полностью исчезнут.

Более того, мы рассматриваем такое глобальное направление, как создание политической партии «За всех».

Мы стремимся создавать новое будущее, и смотреть в него более глобально. На сегодняшний день мы прошли только первый этап - сообщество Полонского существует всего месяц, - но мы уже ощущаем потенциал всего этого.

Мы видим, что нас поддерживают, что те проблемы, которые озвучивает Сергей Юрьевич, близки людям, - его позицию понимают и принимают. Мы собираем вокруг себя людей, порой имеющих разные взгляды, но одинаково понимающих будущее.

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