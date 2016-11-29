Плата за трусость

Бывший президент Украины Виктор Янукович все-таки выступил с показаниями по делу о расстрелах на Майдане. Он отвечал на вопросы украинских следователей в режиме видеоконференции из здания суда в российском Ростове-на-Дону почти 7 часов. Однако сенсации, увы, не случилось: выступление, которого так долго ждали, не содержало в себе никаких сенсационных сведений, а большую часть допроса Янукович был вынужден ссылаться на плохую память.

Допрос по делу о расстрелах на Майдане, кстати, был инициирован еще самим Януковичем: уже после бегства в Россию он сам подал ходатайство в суды с просьбой привлечь к разбирательству и его показания. Приехать лично в Киев Янукович, понятное дело, не мог, а устроить видеоконференцию удалось только сейчас: по мнению бывшего президента, нынешним украинским властям было выгодно затягивание процесса.

Вместо допроса общественность услышала то, как генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зачитывает бывшему президенту обвинение в государственной измене. «Янукович подозревается в том, что 1 марта 2014 года, будучи гражданином Украины, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя умышленно… составил, подписал и обратился с письменным заявлением к президенту РФ с просьбой использовать вооруженные силы этого государства на территории Украины», — заявил прокурор.

К рассматриваемому делу это заявление не имело никакого отношения, так что ход обсуждений был возвращен в нужное русло – выявление деталей и обстоятельств расстрела людей на Майдане. На протяжении почти семи часов Януковича атаковали вопросами – например, помнит ли он детали телефонного разговора с российским номером в 6 часов 48 минут 20 февраля 2014 года. Подобных вопросов было очень много, и Янукович был вынужден постоянно говорить: «не помню». А вот на более очерченные вопросы – например, почему именно было приостановлено подписание соглашения с Евросоюзом, бывший президент отвечал развернуто.

Ответил он и на самые жесткие вопросы – например, кто отдал приказ стрелять на Майдане. «Я не давал никому приказа стрелять. Огонь велся из домов, которые контролировала оппозиция», - заявил Янукович, обвинив нынешние власти в провокации насилия и что стрельба на Майдане была спланированной операцией с целью свержения законной украинской власти.

Только вот доказательств Янукович не представил. Точнее, представил, но не огласил: его помощниками было собрано три тома доказательств преступной деятельности людей, занимающих нынче на Украине самые высокие государственные посты. Янукович не раскрыл во время допроса никаких деталей – лишь попросил Святошинский районный суд Киева приобщить эти доказательства к делу, и все. Так что сенсации не вышло. Проявив трусость тогда, в самом начале Майдана, Янукович, можно сказать, остался верен себе и не проявил должного напора в отстаивании своей правды. Которая, по его собственному признанию, заключалась в том, чтобы не допустить конфликта и сохранить страну.

При этом у Януковича был реальный шанс спасти страну и предотвратить кровопролитие, считает бывший украинский президент Леонид Кучма. «У Януковича была стопроцентная возможность решить эту проблему и самому не бежать. Мы втроем - я, Кравчук и Ющенко - неоднократно с ним встречались, предлагали ему отправить правительство в отставку, и они уйдут с Майдана. Он сказал, что «я своих не сдаю», - рассказал Кучма украинскому телеканалу «112».

Свое бегство из страны сам Янукович объяснил «заботой об украинцах»: «Я принял решение покинуть Украину, и только тогда я обратился к президенту России Владимиру Путину и сказал ему, что я принял решение покинуть территорию Украины, так как считаю, что это очень опасно не с точки зрения моей жизни, а с точки зрения жизни украинцев». При этом Янукович продолжает считать себя ответственным за весь украинский народ. Не опоздал ли ты, Витя?

С расстрелов на Майдане, которые запустили революцию по наихудшему сценарию и в конечном итоге привели к гражданской войне и серьезным изменениям в мировой политике, прошло больше двух лет. Несмотря на то, что делопроизводство о расстреле активистов Майдана начали еще весной 2014 года, расследование не двигается с мертвой точки. Кого только ни обвиняли в этой трагедии: и российские спецслужбы, и лично Виктора Януковича, и иностранных наемных снайперов, и самих майдановцев, и агентов ЦРУ, и даже Владислава Суркова. По факту в качестве обвиняемых на сегодняшний день выступают лишь граждане Украины, бывшие «беркутовцы», около 20 человек, причем большинство — заочно. Сам Виктор Янукович проходит как свидетель.

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