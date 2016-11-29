Плата за трусость
РИА Новости / Сергей Пивоваров

РИА Новости / Сергей Пивоваров

О чем не сказал Янукович по делу о Майдане

Бывший президент Украины Виктор Янукович все-таки выступил с показаниями по делу о расстрелах на Майдане. Он отвечал на вопросы украинских следователей в режиме видеоконференции из здания суда в российском Ростове-на-Дону почти 7 часов. Однако сенсации, увы, не случилось: выступление, которого так долго ждали, не содержало в себе никаких сенсационных сведений, а большую часть допроса Янукович был вынужден ссылаться на плохую память.

Допрос по делу о расстрелах на Майдане, кстати, был инициирован еще самим Януковичем: уже после бегства в Россию он сам подал ходатайство в суды с просьбой привлечь к разбирательству и его показания. Приехать лично в Киев Янукович, понятное дело, не мог, а устроить видеоконференцию удалось только сейчас: по мнению бывшего президента, нынешним украинским властям было выгодно затягивание процесса.

Вместо допроса общественность услышала то, как генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зачитывает бывшему президенту обвинение в государственной измене. «Янукович подозревается в том, что 1 марта 2014 года, будучи гражданином Украины, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя умышленно… составил, подписал и обратился с письменным заявлением к президенту РФ с просьбой использовать вооруженные силы этого государства на территории Украины», — заявил прокурор.

К рассматриваемому делу это заявление не имело никакого отношения, так что ход обсуждений был возвращен в нужное русло – выявление деталей и обстоятельств расстрела людей на Майдане. На протяжении почти семи часов Януковича атаковали вопросами – например, помнит ли он детали телефонного разговора с российским номером в 6 часов 48 минут 20 февраля 2014 года. Подобных вопросов было очень много, и Янукович был вынужден постоянно говорить: «не помню». А вот на более очерченные вопросы – например, почему именно было приостановлено подписание соглашения с Евросоюзом, бывший президент отвечал развернуто.

Ответил он и на самые жесткие вопросы – например, кто отдал приказ стрелять на Майдане. «Я не давал никому приказа стрелять. Огонь велся из домов, которые контролировала оппозиция», - заявил Янукович, обвинив нынешние власти в провокации насилия и что стрельба на Майдане была спланированной операцией с целью свержения законной украинской власти.

Только вот доказательств Янукович не представил. Точнее, представил, но не огласил: его помощниками было собрано три тома доказательств преступной деятельности людей, занимающих нынче на Украине самые высокие государственные посты. Янукович не раскрыл во время допроса никаких деталей – лишь попросил Святошинский районный суд Киева приобщить эти доказательства к делу, и все. Так что сенсации не вышло. Проявив трусость тогда, в самом начале Майдана, Янукович, можно сказать, остался верен себе и не проявил должного напора в отстаивании своей правды. Которая, по его собственному признанию, заключалась в том, чтобы не допустить конфликта и сохранить страну.

При этом у Януковича был реальный шанс спасти страну и предотвратить кровопролитие, считает бывший украинский президент Леонид Кучма. «У Януковича была стопроцентная возможность решить эту проблему и самому не бежать. Мы втроем - я, Кравчук и Ющенко - неоднократно с ним встречались, предлагали ему отправить правительство в отставку, и они уйдут с Майдана. Он сказал, что «я своих не сдаю», - рассказал Кучма украинскому телеканалу «112».

Свое бегство из страны сам Янукович объяснил «заботой об украинцах»: «Я принял решение покинуть Украину, и только тогда я обратился к президенту России Владимиру Путину и сказал ему, что я принял решение покинуть территорию Украины, так как считаю, что это очень опасно не с точки зрения моей жизни, а с точки зрения жизни украинцев». При этом Янукович продолжает считать себя ответственным за весь украинский народ. Не опоздал ли ты, Витя?

С расстрелов на Майдане, которые запустили революцию по наихудшему сценарию и в конечном итоге привели к гражданской войне и серьезным изменениям в мировой политике, прошло больше двух лет. Несмотря на то, что делопроизводство о расстреле активистов Майдана начали еще весной 2014 года, расследование не двигается с мертвой точки. Кого только ни обвиняли в этой трагедии: и российские спецслужбы, и лично Виктора Януковича, и иностранных наемных снайперов, и самих майдановцев, и агентов ЦРУ, и даже Владислава Суркова. По факту в качестве обвиняемых на сегодняшний день выступают лишь граждане Украины, бывшие «беркутовцы», около 20 человек, причем большинство — заочно. Сам Виктор Янукович проходит как свидетель.

Теги:
Кастро растворился в будущем Далее в рубрике Кастро растворился в будущемФеномен кубинского лидера, не в прошлом, а будущем.

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО