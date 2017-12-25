Планомерное перевооружение
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Каких результатов достигла российская армия в 2017 году

В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу подвели итоги военного строительства в Российской Федерации за 2017 год на коллегии, которая прошла в стенах здания на Фрунзенской набережной. Очень информативными по своему содержанию оказались выступления обоих спикеров. Были названы несколько любопытных цифр и перечислены задачи на ближайшие годы.

Президент положительно оценил завершившуюся в уходящем году государственную программу перевооружения (ГПВ) и очертил параметры новой программы, которая рассчитана на период до 2027 года. По словам Путина, в 2012 году доля современного вооружения в войсках составляла 16%; а сейчас —  около 60%. К 2021 году этот показатель должен вырасти до 70%.

«Шесть масштабных проверок, проведённых в текущем году, подтвердили высокую готовность войск, способность оперативно усиливать подразделения в Арктике, создавать самодостаточные, эффективные группировки на других ключевых для обороны страны направлениях», — сказал Путин, подводя черту под 2017 годом.

Ключевую роль в Вооруженных сил РФ играют Стратегические ядерные силы (СЯС). Президент заявил, что РВСН, подводный атомный флот и дальняя авиация находятся на уровне, который обеспечивает надежное сдерживание всем известного противника. Доля современного вооружения в ядерной триаде составляет 79%, а к 2021 году увеличится — до 90%. Акцент будет сделан на поставку ракетных комплексов, «способных уверенно преодолевать существующие и даже перспективные системы противоракетной обороны».

«Со следующего года начинается реализация новой Государственной программы вооружения. Ее ключевые параметры мы обсуждали в мае и ноябре на совещаниях в Сочи и на многочисленных совещаниях в Москве. Особый акцент нужно будет сделать на оснащении войск высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, беспилотными ударными комплексами, а также средствами индивидуальной экипировки военнослужащих, новейшими системами разведки, связи и радиоэлектронной борьбы», — отметил Путин.

Из слов президента о новой ГПВ следует, что в войска начнут поступать новые виды баллистических и крылатых ракет, ВКС пополняться самолетами пятого поколения Су-57, тяжелыми беспилотниками «Орион», танками «Армата», усовершенствованными атомоходами, автоматизированными системами управления войсками. Каждый военнослужащий будет носить экипировку «Ратник» и более удобное стрелковое оружие.

Сергей Шойгу сообщил, что в 2017 году доля современной техники в ВС составила 59,5%. В Сухопутных силах это показатель оценивается в 45%, в ВКС — в 73%, в ВМФ — в 53%. В следующем году доля современного вооружения в армии должна достигнуть 61%. В ядерной триаде — 82%, в пехоте — 46%, в ВКС — 74%, в ВМФ — 55%.

«В составе Воздушно-космических сил сформированы военно-транспортная авиационная дивизия и авиационная дивизия особого назначения. Получен 191 современный самолёт и вертолёт, 143 единицы вооружения противовоздушной и противоракетной обороны… В состав Военно-морского флота вошли 10 кораблей и боевых катеров, 13 судов обеспечения, четыре береговых ракетных комплекса «Бал» и «Бастион»… Морская авиация пополнилась 15 самолетами и вертолетами», — рапортовал Шойгу.

В общей сложности в 2017 году в ВС поступили 2055 новых и модернизированных образцов вооружения, включая 199 беспилотников. В пехотные части были переданы 184 новых единиц бронетехники и самоходных орудия. За минувшие пять лет СЯС получили 80 межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты морского базирования; три ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Борей». Также за минувшие пять лет в войска были поставлены 55 космических аппаратов; 3237 танков и других бронемашин; более одной тысячи самолётов и вертолётов; 150 кораблей и судов; 6 подводных лодок, 13 береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

«Это позволило перевооружить 12 ракетных полков на комплекс «Ярс»; 10 ракетных бригад — на комплекс «Искандер»; 12 авиационных полков – на МиГ-31БМ, Су-35С, Су-30СМ, Су-34; 3 бригады армейской авиации и 6 вертолётных полков — на Ка-52 и Ми-28; 16 зенитных ракетных полков — на зенитную ракетную систему С-400; 19 дивизионов — на комплекс «Панцирь-С»; 13 дивизионов — на ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». 35 общевойсковых соединений обеспечены современной боевой экипировкой «Ратник-2». Это практически все Сухопутные войска», — подчеркнул Шойгу.

Приведенная статистика действительно впечатляет, хотя в масштабах российских ВС, численность которых составляет около миллиона человек, она кажется более скромной. В целом ситуация в армии, без сомнения, улучшилась. Ключевым показателем является высокая доля исправной техники (94%) и уровень выполнения гособоронзаказа (ГОЗ, 97%). Эти данные позволяют делать вывод о том, что перевооружение армии идет в плановом порядке.

«За последние годы была проведена действительно масштабная работа: завершены глубокие структурные преобразования Вооруженных сил, более эффективной стала вся система военного управления. Идет планомерное перевооружение всех видов и родов войск», — отметил на коллегии президент.

В то же время озвученные Путиным и Шойгу цифры по доле современного вооружения свидетельствуют о том, что модернизация ВС заметно замедлилась. В конце декабря 2016 года российская армия была укомплектована современными образцами на 58,3%, а сегодня на 59,5% (+1,2%). При этом в предыдущем году этот показатель увеличился на 11%.  Согласно официальным прогнозам, в 2018 году ситуация кардинальным образом не изменится (61%.).

Столь медленный рост доли современного вооружения в войсках можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, Россия завершила основной объем работы по обновлению советской техники и находится на пороге поставок образцов следующего поколения. С учетом озвученных Путиным и Шойгу планов можно ожидать, что Россия начнет перешагивать порог после 2018 года. В 2021 году в войсках будут числиться до 70% современного вооружения.

Во-вторых, сам показатель «доля современной техники» может не отражать реальное положение дел. Эксперты отмечают, что Минобороны не отчитывается о том, каким образом проводятся подсчеты. В частности, нет даже данных о номенклатуре вооружения, которая закладывается в формулу. Например, можно ли считать современным оружием АКМ или АК-74М? По функционалу автоматы одинаковые, а по характеристикам АК-74М превосходит собрата. При этом на сегодняшний день модернизированный Калашников — явно не лучший автомат в мире, если его поставить в один ряд с западными образцами.

В любом случае для российской армии гораздо важнее не методика подсчетов тех или иных показателей, а реальные положительные изменения. Драйверами являются рост профессионализма военнослужащих, который проверяется не только на учениях, но и в реальных боевых условиях, и уровень развития оборонной промышленности.

В 2017 году операция в Сирии позволила проверить в бою ВМФ, Силы специальных операций, практически всю истребительную и бомбардировочную авиацию ВКС, включая дальнюю. Представители оборонки также присутствовали в САР, наблюдая за испытанием новейшей техники. В результате, как сообщил на коллегии Шойгу, были выявлены 702 недостатка. Если подводить итог по этим двум показателям, то можно смело ставить оценку «хорошо».

Теги:
События: вооружение
Организации: Минобороны
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