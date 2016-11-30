Плагиат на детских креслах

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков (член фракции «Единая Россия», представляющий «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предлагает как можно скорее изменить правила перевозки детей-инвалидов и лиц, имеющих медицинские противопоказания для использования ремней безопасности

В своем обращении к Медведеву Лысаков предложил поручить МВД в срочном порядке подготовить изменения в ПДД, касающиеся перевозки детей с ограниченными возможностями и исключения из правил пользования ремнями безопасности для лиц, имеющих медицинские противопоказания.

Правительство с понимание отнеслось к инициативе единоросса. И действительно идея-то в принципе неплохая, социальная. Мы же все помним историю про жителя Ульяновска, которого штрафуют за провоз ребенка-инвалида, страдающего тяжелой формой ДЦП, без автокресла.

Все бы и хорошо, только идея этого проекта принадлежит не единороссам, которые выступили рыцарями без страха и упрека, а депутату Госдумы Ивану Сухареву из патриотической фракции ЛДПР.

Еще в январе этого года он предложил внести поправки предусматривающее изменение принципа использования удерживающих устройств (детских кресел) при перевозке в транспортном средстве несовершеннолетних. В нем предусматриваются что по ряду объективным причин разрешено провозить детей без детских кресел.

В отличие от России, где обязанность использования детского кресла устанавливается с учетом возраста, в других странах, в том числе и Евросоюза, уже детализировали правила до учета веса и роста юного пассажира. Например, в Австрии, Польше, Словении, Словакии, Португалии, Чехии ребенка до 12 лет не обязательно перевозить в детском кресле, если его рост 150 см и выше. В Голландии ребенок до 18 лет должен перевозиться в детском кресле, если его рост меньше 135 см. Аналогичное правило действует в Швеции, где ребенок до 15 лет ростом ниже 135 см должен перевозиться с использованием специального устройства.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что сегодняшние правила перевозки детей, действующие в России, превратились в формальность и нуждаются в большей детализации.

«Предлагаемая инициатива логична. Сегодня многие дети уже в 10–11 лет едва ли не превышают по росту своих родителей, и существующие условия перевозки, конечно, нужно сделать более гибкими», — уверен он.

В итоге, чудо свершилось: с 1 января 2017 года детей старше семи лет можно будет возить на заднем сиденье без кресла, просто пристегнутыми. Второе: если вашему ребенку не исполнилось 12 лет и он хочет ездить на переднем сиденье, придется купить ему детское кресло или специальное устройство. Помимо этого изменятся и нормы конструкции кресел: она должна соответствовать росту и весу перевозимого.

Все бы и отлично, только лавры взяли себе «Единая Россия». РП не даст соврать – дискуссия на эту тему проходила и на наших страниц. Поведение партии власти, конечно, удивительное – вы заявляете о недееспособности, непродуктивности оппозиции и тут же занимаетесь воровством идей. Не хорошо.

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