За песика - в тюрьму

Хорошая новость для любителей братьев наших меньших: теперь за издевательства над четвероногими друзьями можно сесть в тюрьму на 5 лет. Госдума приняла ряд поправок, которые ужесточают наказание для тех, кто издевается над животными. Также живодерам, помимо тюрьмы, грозят приличные штрафы либо исправительные работы. Но это еще не все: парламентарии намерены привить россиянам ответственное обращение с животными. Как изменится жизнь четвероногих в России?

Главные изменения – ужесточение наказания за издевательства над животными– настоящая победа зоозащитников и неравнодушных граждан. Последние несколько лет они безуспешно бились за то, чтобы у четвероногих были хоть какие-то права.

Дело начало потихоньку сдвигаться после нескольких громких случаев жестокого обращения с животными. Наверное, помните живодерок с Дальнего Востока? Две милые девочки-подростки мучили зверушек на камеру, обеим дали реальные тюремные сроки, что редкость в современной России. Одна из них еще и замуж в тюрьме умудрилась выйти – оказывается, у нее нашлось немало сочувствующих среди представителей мужского пола.

Еще один эпизод, прогремевший на всю страну – события в московском приюте БАНО ЭКО, который журналисты и волонтеры прозвали концлагерем. Животные содержались в приюте в нечеловеческих, если можно так выразиться, условиях: их почти не кормили, трупы не убирались, ветеринар не посещал… полиция, спустя несколько дней после осады приюта волонтерами-зоозащитниками, насчитала 41 труп собак и кошек. Всего же в приюте могли погибнуть до 300 зверей. При этом генеральный директор приюта исправно выигрывала тендеры и получала шестизначные суммы на свою деятельность из бюджета Москвы.

Законопроект зрел почти семь лет, но в стенах Госдумы, как это часто бывает, вспомнили о нем лишь после упоминания президентом. После того, как Владимир Путин заявил, что принятие этого закона было бы крайне важным, его быстренько внесли на рассмотрение в Госдуму и приняли подавляющим большинством.

Не только зоозащитники, но и обычные граждане России ратовали за принятие закона. Представьте ситуацию: гуляете вы по парку со своей собачкой, вдруг подбегает неадекватный человек, избивает пса до смерти у вас на глазах, и… спокойно удаляется по своим делам, зная, что ему за это, скорее всего, ничего не будет. Почти 250 преступлений по отношению к братьям нашим меньшим фиксируется ежегодно, но до суда доходит лишь 100. Еще сложнее было добиться для живодера реального наказания – вроде бы статья была, а вот посадить по ней толком никого не получалось.

Теперь максимальный срок заключения под стражу за подобные преступления – 5 лет, если акт живодерства совершен группой лиц или по предварительному сговору. Штрафы за разного рода преступления против животных также увеличили, а еще ввели такое понятие преступления, как запись актов живодерства на камеру и последующая публикация их в интернете. За подобные действия можно также сесть на срок до пяти лет. Аналогичный срок заключения можно получить за истязание животных в присутствии несовершеннолетних, а также использование садистских метод издевательств.

Если живодерство совершено из хулиганских или корыстных побуждений – наказание составит три года, либо штраф до 80 тысяч рублей и исправительные работы. Сейчас за эти преступления наказывают арестом сроком на полгода либо ограничением свободы на год. Про корыстные побуждения хотелось бы упомянуть отдельно – в последнее время в соцсетях пошла жуткая мода на ролики убийства животных, многие видео снимаются по запросу и за деньги, выкладываются в закрытых группах для «ценителей». Пользуясь тем, что в российском законодательстве не было законодательно прописано наказание за такого рода деяния, живодеры чувствовали себя в сети вольготно. Теперь за такого рода контент можно будет получить реальный срок.

Разумеется, закон очень правильный и нужный. Как-то так получилось, мы и сами не заметили, как стали превращаться в общество живодеров. Сообщения о зверски избитых собаках, издевательствах над животными в присутствии детей, и тому подобное, встречаются в сети с каждым годом все чаще и чаще. Кто-то скажет – ну и что, мало ли, кто-то собаку избил, это же бездомная собака. Но эта нелюбовь очень быстро может перекинуться и на человеческие отношения. Не далее, как день назад, молодой паренек в Питере жестоко избил бомжа и снял это на видео. «Ну а что такого, он же бездомный» - повернется ли язык повторить эту фразу еще раз?

Планы российских властей привести в порядок сферу взаимоотношений между человеком и животными кому-то кажутся лишним поводом содрать с граждан деньги. Там достаточно много дельных предложений: например, заставить граждан убирать экскременты за своими любимцами во время прогулки, запретить содержать собак опасных пород в домашних условиях, а также обязательно регистрировать всех имеющихся в доме животных. Как в обществе относятся к животным – так в нем относятся и к старикам, бездомным, ко всем слабым, кто не может о себе позаботиться.

Так что победу после принятия нового закона праздновать могут не только зоозащитники, которых часто обвиняют в том, что они любят животных больше, чем людей. Это большой шаг для всего российского общества.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Закон»