Перехватить российскую ракету

Минобороны РФ отчиталось об успешных запусках трех баллистических ракет. Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-12М «Тополь» была запущена с космодрома «Плесецк» и поразила объект на Камчатке. Также на полуострове взорвалась МБР «Синева», которую выпустила атомная подлодка «Новомосковск» Северного морского флота. Еще одну стрельбу выполнил подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) Тихоокеанского флота «Георгий Победоносец». Ракета, выпущенная из акватории Охотского моря, долетела до полигона Чиж в Архангельской области.

Ядерные закрома

Минобороны полагает, что пуски показали высокую степень готовности подводных сил Северного морского флота и эффективность системы боевого управления морскими стратегическими ядерными силами. Стоит отметить, что РС-12М относится к классу ракет с предельным сроком эксплуатации. РВСН запустила «Тополь», чтобы как раз подтвердить «продленные сроки эксплуатации МБР данного типа».

РС-12М составляют костяк наземного мобильного компонента стратегических ядерных сил (СЯС). Разработка ракеты стартовала в 1975 года, спустя десять лет началось ее серийное производство. Ракету отличает высокая степень надежности. С 2005 года с Плесецка несколько раз производились пуски Р-12М, хранившихся 20 и более лет. Каждый раз испытания были успешными.

МБР «Синева» Р-29РМУ2 в отличие от «Тополя» более современная ракета (разработана в 1999-2007 годы). «Синева» по некоторым тактико-техническим характеристикам превосходит американскую баллистическую ракету UGM-133A Trident II, которой вооружен подводный флот США и Великобритании.

Какую ракету запустил «Георгий Победоносец», Минобороны не уточняет. Примечательно, что крейсер Тихокеанского флота был спущен на воду в 1980 году (проект 667БДР «Кальмар»). Подводные лодки данного проекта вооружены двухступенчатой баллистической ракетой Р-29Р, разработанной еще в середине 1970-х годов.

Американская угроза

Таким образом Россия успешно испытала ракеты, которым ни один десяток лет. Гонка вооружений после распада СССР прекратилась, и у двух сверхдержав не было причин поддерживать прежний темп научно-технических работ в ядерной и ракетной сферах. Костяк американских СЯС, как и российских, составляют пусковые установки и ракеты, произведенные в годы холодной войны.

В ударных технологиях РФ и США сохраняют паритет, и последние годы активно инвестируют в модернизацию ракетных систем. Наибольшую обеспокоенность вызывает другой маневр Вашингтона - развитие глобальной системы ПРО, которая призвана нивелировать возможности ядерного арсенала РФ. Об этом, в частности, напомнил замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

11 октября он выступил на брифинге «Глобальная эшелонированная система ПРО США как угроза военной безопасности России и Китая и стратегической стабильности в мире». По его словам, американские противоракеты SM-3 (RIM-161 Standard Missile 3) способны сбивать МБР морского базирования не только на среднем (как утверждают в Пентагоне), но и на начальном участке траектории полета.

«Это представляет более серьезную угрозу ядерному потенциалу России и Китая, так как противоракеты будут способны поражать российские и китайские баллистические ракеты до момента отделения их боевых блоков от маршевых ступеней. Данный факт был подтвержден и рядом независимых американских экспертов», - заявил Познихир.

Со ссылкой на результат компьютерного моделирования он пришел к выводу, что SM-3 модификации 2А (Block IIA), выпущенная из акватории Балтийского моря, может перехватить российскую МБР, стартовавшую из Баренцева моря, где владычествует Северный морской флот - самый мощный компонент ВМФ и одна из основ ядерной триады России.

SM-3 против МБР

Как подчеркнул главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, что продление сроков эксплуатации советских ракет - это обычная практика Минобороны и предприятий-изготовителей. «Это нужно, чтобы оружие могло служить столько, сколько оно может служить. Произведенные накануне пуски подтвердили технические характеристики МБР наземного и морского базирования».

Коротченко напомнил, что SM-3 - это трехступенчатая ракета, которая устанавливается на крейсера, эсминцы или наземные установки. Однако, по его словам, Познихир говорил о ее последней модификации - противоракете с новым кинетическим перехватчиком увеличенных размеров и новой сенсорной аппаратурой. «Эти противоракеты будут обладать теоретической возможностью перехвата межконтинентальных баллистических ракет, но поступят они на вооружение ориентировочно в 2020 году», - уточнил Коротченко.

Собеседник «Русской Планеты» отметил, что вчерашние пуски МБР никак не связаны с проектом американской ПРО. Также эксперт призывал не паниковать раньше времени из-за новой модификации SM-3, о которой говорил Познихир. «На данный момент наших межконтинентальных баллистических ракет гораздо больше, чем у американцев противоракет», - сказал Коротченко.

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