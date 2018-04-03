Переезд в Дагестан

В ближайшие годы Краснознаменная Каспийская флотилия (КФл) будет переведена в Дагестан, а точнее — в Каспийск, где сейчас идет строительство соответствующей инфраструктуры. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководством военного ведомства.

«Там (в Каспийске) у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно», — сказал Шойгу.

С 1992 года штаб КФл находится в Астрахани, а пункт базирования в Каспийске представляет собой участок прибрежной полосы длиной 150 метров. Рядом с причалами расположены весьма скромные «удобства»: общежитие квартирного типа, гарнизонный клуб на 800 мест, детский сад и военный клинический госпиталь.

Минобороны рассчитывает модернизировать имеющуюся инфраструктуру и построить новые объекты. В частности, в Каспийске появятся новое жилье, хранилище для боеприпасов, причальный фронт. В порту будут проведены дноуглубительные работы, которые позволят превратить Каспийск в комфортную и защищенную от стихийных бедствий стоянку для кораблей.

Маленькая и грозная

Необходимость модернизации Каспийского пункта дислокации была осознана еще в 2011 году. Однако принципиальное решение было принято только в августе 2017 года на коллегии Минобороны. В сентябре прошлого года на место будущего строительства прибыл первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов. Ответственным за обустройства порта был назначен замминистра обороны Тимур Иванов.

Бывший командующий КФл вице-адмирал Борис Зинин в комментарии «Красной звезде» отметил, что с увеличением количества боевых кораблей в Каспийске стало слишком тесно. Только с 2012 по 2014 год в состав бригады надводных кораблей вошли ракетный корабль «Дагестан» и три малых ракетных корабля «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг».

«С поступлением на вооружение новейших единиц бригада, дислоцированная в Дагестане, стала ядром ударных сил всей Каспийской флотилии. Пополнился новыми боевыми единицами и дивизион десантных катеров, обновился и численно вырос судовой состав вспомогательного флота, гидрографической службы, базирующийся в Махачкале… С увеличением числа кораблей и судов этот пункт базирования (Каспийск) уже не мог в полной мере соответствовать современным требованиям боевой готовности. Достаточно сказать, что кораблям и судам зачастую приходится здесь швартоваться не основным способом (бортом к причалу), а контактным, то есть бок о бок друг к другу», — констатировал Зимин.

В настоящее время в Каспийске расположены 250-й гвардейский дивизион надводных кораблей, 106-я бригада кораблей охраны водного района, 242-й дивизион десантных кораблей, 414-й отдельный батальон морской пехоты (в/ч 95152), отдельный радиотехнический центр (в/ч 87111).

В Астраханской области находятся штаб КФл, 73-я бригада кораблей охраны водного района, 327-й дивизион ракетных катеров, 198-й дивизион тральщиков, 293-й аварийно-спасательный отряд управления поисковых и аварийно-спасательных работ ( в/ч 15119), группа гидрографических судов, центр и комплексная база материально-технического обеспечения, 727-й отдельный батальон морской пехоты (в/ч 20264), отряд связи.

Остальные подразделения дислоцированы в Махачкале: 137-й отряд специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами и 43-й район гидрографической службы.

В состав КФл входят 28 боевых кораблей: 2 сторожевых корабля, 3 малых ракетных корабля, 4 малых артиллерийских корабля, один ракетный катер, 5 артиллерийских катеров, 2 базовых тральщика, 5 рейдовых тральщиков, 6 десантных катеров.

Каспийская флотилия — самое малочисленное объединение ВМФ. Костяк боевой мощи составляют фрегаты и ракетные корабли, которые вооружены летающими на 2,5 тысячи километров «Калибрами». Именно эти корабли нанесли удары по террористам в Сирии в октябре и ноябре 2015 года.

Южный форпост

КФл — бесспорный лидер по сравнению с каспийскими военными формированиями других государств региона — Азербайджаном, Казахстаном, Туркменистаном и Ираном. Однако долгое время у флотилии оставались нерешенными принципиальные вопросы. Ситуация с мертвой точки сдвинулась только во второй половине 2017 года, когда стартовало строительство порта в Каспийске.

Главная причина бед КФл заключается в крайне невыгодной дислокации после распада СССР. Советская Каспийская флотилия располагалась в Баку. В столице Азербайджанской ССР была удобная бухта, а географическое расположение позволяло в кратчайшие сроки развертываться в море. В 1992 году Россия была вынуждена в достаточно срочном порядке выводить из Баку свои корабли. Наспех пунктом дислокации штаба и подразделений была выбрана Астраханская область. В 1990-е годы этот выбор был оправдан из-за неспокойной ситуации на Северном Кавказе, но в 2000-е годы стали сказываться многочисленные недостатки северных бухт.

Помимо отсутствия приспособленных для стоянки причалов, Астраханская область была невыгодна из-за ледостава. Пойма Волги замерзала, а весенний ледоход буквально сковывал корабли. Говорить о нормальном оперативном развертывании КФл было нельзя. В связи с этим ударный компонент, на котором лежит основная ответственность за безопасность южных рубежей России, было решено разместить в Каспийске.

Удары по террористам наносились именно кораблями, дислоцированными в Каспийске. Носители «Калибров» совершили пуски из районов, расположенных южнее бухты. Эти обстоятельства предопределили выбор будущей основной базы. К тому же Каспийск несколько безопаснее Махачкалы, хоть и расположен от столицы Дагестана нескольких километрах.

Переезд из Астрахани в Каспийск позволит России сосредоточить основные силы КФл в выгодных позиционных районах. Каспийская флотилия дислоцирована в относительно дружественном РФ регионе. Чтобы полностью исключить появление натовских моряков, Москва продавливает на переговорах с партнерами отказ от военного присутствия государств, не обладающих выходом к Каспию.

Сирийская операция продемонстрировала, что Россия может практически беспрепятственно наносить удары по широкому спектру целей, находящихся не только на Ближнем Востоке. Вооруженная «Калибрами» КФл прикрывает Черное море, часть Средиземноморского бассейна, весь Закавказский регион и львиную часть Центральной Азии, где гипотетически могут появиться террористические формирования. С появлением новой базы в Каспийске КФл превратится в полноценный южный форпост России.

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