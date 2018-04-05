Парламентский диалог в Бейруте

С 2 по 5 апреля в Бейруте состоялось ежегодное заседание Генеральной Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП), в работе которого приняли участие парламентарии из 18 стран, в частности и делегация Государственной Думы РФ - председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, первый зампредседателя Комитета Иван Сухарев и другие. Выбор места проведения был не случен - заседание было посвящено теме: «Единства в многообразии и основным принципам свободы для христиан и мусульман на Ближнем Востоке: парламентский диалог».

МАП это довольно авторитетная международная организация, которая поднимает острые вопросы связанные с защитой веры, традиционной семьи и христианского образа жизни. Главные задачи организации - координация законотворческой деятельности и всемерное содействие принятию национальными парламентами законов, отвечающих интересам православия в обществе.

Согласитесь, это очень важно в наше время мультикультурализма, когда традиционные ценности попираются и заменяются на продукты поп-индустрии, однополых браков и скоординированной атакой на традиционные религии.

России в целом внесла большой вклад в укрепление межконфессионального диалога. В частности парламентская фракция ЛДПР вносила Постановление Государственной Думы «Об исторических уроках и недопустимости притеснения христиан в современном мире», направленное на защиту христианского населения на территории Российской Федерации.

Этому примеру неплохо следовать и остальным представителям законодательной и других ветвей власти, как в нашей стране, так и за её пределами, чтобы христианский мир оставался под надежной защитой.

Однажды в Бейруте

По общему мнению участников, сегодняшний мир сталкивается с серьезными вызовами, проверяющими на прочность основы современного общества. В первую очередь, это миграционные вопросы, распространение терроризма и экстремизма, насаждение «прозападных» ценностей. В этой связи объединение усилий международного сообщества влечет за собой необходимость формирования ценностных основ совместных действий с опорой на общий духовно-нравственный потенциал мировых религий.

В ходе работы секретариата МАП, с отдельным докладом выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, который отметил, что сегодня религия становится ведущим фактором в политике, демографии, социально-экономическом развитии и культурном прогрессе человечества.

Последнее столетие войдет в историю человечества как эпоха невероятных достижений в научном прогрессе, глобализации мирового пространства, стирания границ и невиданного роста развития человеческого потенциала.

Депутат отметил, что мир никогда не был столь открыт, как сегодня. И огромную роль в нем играют представители христианских конфессий. Христианство – наиболее распространенная и одна из самых развитых религиозных систем мира – является, прежде всего, религией Запада. Однако своими корнями оно уходит в культуру Древнего Востока, именно оттуда оно черпало свой богатый мифопоэтический, концептуальный, догматический, ритуальный потенциал.

«Однако в последние десятилетия минувшего века и в веке 21-ом тенденция ослабления позиций христианства в ближневосточном регионе продолжает углубляться. Одна из основных причин этого явления – стремление Запада, прежде всего США, полностью подчинить себе этот стратегически важный и уникально богатый регион планеты, превратить его в зону своего безраздельного господства. Для этого используется весь арсенал средств – от традиционных: шантажа и военной экспансии, до современной психологической обработки населения. Результаты реализации этих планов – ужасающи и многоплановы. Одним из прямых последствий этого являются разрушение христианских общин и геноцид христианского населения», - отметил парламентарий.

По его словам, проблема притеснений христиан в последнее десятилетие пробрела глобальный масштаб — христианское население подвергается дискриминации и открытым гонениям практически по всему миру. Особенно остро проблема стоит в странах арабского мира, на Ближнем Востоке, Северной Африке, а также в Западной и Восточной Европе.

Геноцид христиан

Согласно данным экспертов, в мире по религиозным мотивам ежемесячно фиксируется не менее 322 случая гибели христиан, 214 разрушений храмов и 722 случая нападений и агрессии против представителей конфессии. Проблема гонений на христиан наиболее остро проявляется на Ближнем Востоке — с начала вооружённого конфликта в Сирии численность христианского населения в этой стране сократилась с 2,2 млн чел. до 1,2 млн чел. В Ираке численность христиан с 2003 г. сократилась в 10 раз — с 1,5 млн до 150 тыс. Статистика за 2016 г. говорит о том, что за предшествующие 7 лет количество случаев физической расправы и террористических акций против христиан в Африке, Азии и на Ближнем Востоке увеличилось на 300 %. Не менее остро стоит вопрос о положении христиан в Израиле и Палестине, где имеет место систематическая дискриминация христиан. Например, в Иерусалиме, где в 1948 г. было 27 тыс. христиан, на сегодняшний день осталось менее 6 тыс.

«Очевидно, что существующая тенденция к сокращению количества христиан ныне приобретает форму геноцида. Применительно к нашему региону – это история славянского народа. Мы видим трагедию Украины. Со стороны режима Порошенко систематическим преследованиям подвергается Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Все происходящее сегодня на Украине – это результат последовательного и продуманного влияния извне с опорой на знание определенных особенностей украинского общества и тех слабых мест, на которых можно играть. Причем все случившееся произошло не в постсоветский период, предпосылки складывались давно, а уже после развала СССР сама власть Украины во многом способствовала этим процессам. Сегодня практически для всех бывших советских республик особую актуальность приобретает вопрос, как уберечь свое общество от негативных влияний извне, которые внедряются под видом демократических свобод и европейских ценностей. И тут чрезвычайно важно, чтобы сама власть осознавала эту опасность и негативные последствия подобных влияний в масштабах всей нации и государства», - отметил Иван Сухарев.

А как в России?

Помимо этого, депутат вспомнил опыт родной ему Республики Башкортостан, где проживают представители более 130 национальностей, которые являются приверженцами различных вероисповеданий и представляют собой широкий спектр этносов, конфессий, культур и языков. Так, в Республике Башкортостан самыми крупными конфессиями являются ислам (67%), православие (22%) и различные протестантские течения (11%) из всего числа верующих. При этом руководство Республики Башкортостан максимально пытается учитывать особенности этно-конфессионального состава населения и одинаково относиться ко всем конфессиям и тем самым, обеспечивая конституционное равенство всех религий.

Однако, как отметил парламентарий, в настоящее время существует много проблем, как, например, искажённое понимание религиозных доктрин, рост экстремистских идеологий, агрессивная политика США и их союзников. Сегодня мы все стали свидетелями настойчивой и последовательной работы определенных западных сил, направленной на замену общехристианских ценностей некими универсальными. Но именно христианские ценности могут сыграть решающую роль в деле сохранения нашей ментальности и традиционных нравственных устоев, без которых невозможно здоровое и эффективно функционирующее общество.

«Основной задачей является сохранение нравственности и моральных ценностей в динамично развивающемся мире, который сопровождается огромным числом угроз. В этом могут помочь традиционные религии», - считает Сухарев.

Справка

Межпарламентская Ассамблея Православия – международная организация, объединяющая 27 государств. В ее состав входят: Албания, Армения, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Грузия, Греция, Иордания, Казахстан, Кипр, Конго, Латвия, Литва, Ливан, Мозамбик, Молдавия, Палестина, Польша, Украина, Россия, Румыния, Сербия, Сирия, Судан, Хорватия, Черногория, Эстония, а также наблюдатели от Австралии, Аргентины, Уганды, Эфиопии, Чили, США и Канады.

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