Под «Панцирем» и «Буком»

Министерство обороны РФ опубликовало уточненные данные об ударе западной коалиции, которые немного открывают завесу тайны и позволяют нам понять, что же действительно произошло. В ночь на 14 апреля авиация и флот США, Великобритании и Франции выпустили более 100 ракет по сирийским военным объектам под предлогом обвинений сирийской армии в том, что она применила химоружие в Восточной Гуте (7 апреля).

Акция «возмездия» была широко распиарена Западом и, прежде всего, президентом США Дональдом Трампом, который ранее пригрозил России выпустить по арабской стране «умные» ракеты. Кроме того, западные лидеры высказались крайне резко по поводу президента САР Башара Асада, однако по неведомой причине не потребовали (как это было раньше) ухода «кровавого диктатора».

Удары были произведены из Средиземного моря (эсминец Laboon и ракетный крейсер Monterey, фрегаты типа FREMM), Красного моря (подводная лодка John Warner) и с воздуха (истребители F-15, F-16, Tornado, Dassault Rafale, стратегический бомбардировщик B-1). Несмотря на внушительные силы, которые были привлечены к операции, эффективность поражения оказалась крайне низкой. По данным Минобороны РФ, из 103 ракет была сбита 71.

Согласно официальным заявлениям США, Великобритании и Франции, удары наносились исключительно по трем объектам, то есть на каждую цель были выпущены более 30 ракет. На Фрунзенской набережной обратили внимание на избыточность такой концентрации боеприпасов. При этом никакой информации о массовых разрушениях вследствие попаданий по-прежнему нет.

«Все заявленные в качестве целей сирийские объекты не являются заглубленными или хорошо защищенными эшелонированной системой ПВО бункерами. Как хорошо видно на распространенных западными СМИ фотоснимках из космоса, это обычные здания на поверхности», — сказал на брифинге представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, обследование территории пораженных объектов в сирийских населенных пунктах Барза и Джарамани (агломерация Дамаска) подтверждают расчеты ведомства о том, что на уничтожение каждого объекта требовалось не более 10 ракет и далеко не все они могли долететь. Характер разрушений свидетельствует о том, что западная коалиция вводит всех в заблуждение.

Подобный казус Коношенков объясняет тем, что США, Великобритания и Франция нанесли удары по аэродромам, распылив на самом деле силы. Согласно уточненной информации, ракеты были запушены по 7 аэродромам, где находились средства ПВО. Большая часть из них были советского производства (С-200, С-125, «Оса», «Квадрат», «Бук» и «Стрела»). Утверждается, что именно они смогли отбить атаку.

Однако данное заявление Минобороны вызвало недоумение в среде экспертов. В один голос специалисты сообщили, что сбить 70% ракет только устаревшими ЗРК абсолютно невозможно. В итоге на брифинге Конашенков скорректировал первоначальную информацию о невероятной результативности сирийских ЗРК.

На Фрунзенской набережной признали, что в отражении атаки принимали участие расчеты новейшего ЗРК «Панцирь». По информации СМИ, комплексы были поставлены в рамках коммерческого довоенного контракта в объеме около 40 единиц. Правда, ранее Минобороны эту сделку не комментировало, а в комментарии от 14 апреля ничего не говорилось про вполне логичное использование «Панцирей» для перехвата ракет коалиции.

«В противовоздушном бое активно применялся зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» российского производства, ранее поставленный вооруженным силам Сирии. Данный комплекс в ходе противовоздушного боя показал почти 100-процентную эффективность», — сказал Конашенков.

«Панцирь» действительно продемонстрировал себя в Сирии как очень эффективное средство ПВО. Этот комплекс малой дальности на службе российского контингента великолепно справляется с перехватом реактивных боеприпасов, ракет и беспилотников.

«По аэродрому Дювали применялось 4 ракеты — все сбиты. По аэродрому Думейр — 12 ракет, все сбиты. По аэродрому Блэй —18 ракет, все сбиты. По аэродрому Шайрат – 12 ракет, все сбиты. По аэродрому Тифор — 2 ракеты, все сбиты. По аэродрому Меззе — 9 ракет, 5 сбито. По аэродрому Хомс — 16 ракет, 13 сбито», — рапортовал Конашенков.

«Панцирь» поразил 23 цели из 25, «Бук» — 24 из 29, «Оса» — 5 из 11, С-125 — 5 из 13, «Стрела-10» — 3 из 5, «Квадрат» — 11 из 21, С-200 не поразил ни одной из 8 ракет. Как отметил Конашенков, неудача С-200 связана с тем, что ЗРК заточен под уничтожение самолетов. Сбивать их, как мы знаем, Дамаск не отважился, хотя на счету С-200 как минимум один подстреленный израильский F-16 (инцидент произошел 10 февраля 2018 года).

В Минобороны РФ высоко оценили эффективность советских ЗРК, но, скорее всего, как и предполагают эксперты, комплексы получали целеуказание от российских РЛС. На брифинге Конашенков сказал пространную фразу, которую можно воспринять за намек на достоверность подобного предположения. В частности, он заявил, что «радиолокационным средствами в воздушном пространстве республики были обнаружены и взяты на сопровождение для перехвата 103 воздушные цели». Вряд ли у Сирии (по крайней мере в достаточном количестве) есть еще и современные РЛС.

С каждым днем картина удара по Сирии наполняется новой информацией. Не исключено, что в ближайшее время западная коалиция наконец-то опубликует свою точку зрения на произошедшие события и прокомментирует результативность «ракетометания» (в зарубежных СМИ распространяются сведения, что «в угоду Путину» ракеты были и вовсе выпущены по пустыни). На текущий момент складывается впечатление, что «возмездие» Запада было фейковым, как и химатака в Восточной Гуте, ставшая поводом для него.

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