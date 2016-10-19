Открытие Египта

В середине октября произошло несколько событий, которые заложили прочный фундамент в российско-египетские отношения. Речь идет о стартовавших совместных антитеррористических учениях «Защитники дружбы - 2016», планах по строительству АЭС Эд-Дабаа с участием «Росатома» и желанию Каира приобрести палубные вертолеты Ка-52К для «Мистралей».

Помимо военно-технического и энергетического сотрудничества, огромный интерес Египет проявляет к урегулированию вопроса о восстановлении авиасообщения. Катастрофа A321 над Синаем 31 октября 2015 года поставила на грань выживания туристическую сферу арабской республики. С конца прошлого года российские специалисты работают над созданием системы безопасности в египетских аэропортах.

Информация о текущем состоянии египетских аэропортов в СМИ отсутствует, но с большой вероятностью можно ожидать скорого открытия авиасообщения. Косвенно об этом свидетельствуют материалы Росавиации от 19 октября. Заявки на выполнение международных рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Египет подали авиакомпании «Ямал», «Азур эйр», «Икар» и «Северный ветер».

Оружие нарасхват

Египет - одна из площадок для политического и экономического возвращения РФ на Ближний Восток. Импульс двусторонним отношениям придало свержение исламистского правительства президента Мухаммеда Мурси в июле 2013 года. В конце мая 2014 года главой государства стал бывший министр обороны фельдмаршал Абдул-Фаттах Ас-Сиси.

С новым руководством республики был заключен контракт на поставку военной техники и запчастей на сумму 3,5 млрд долларов. Точная номенклатура вооружений не раскрывается, но государственные информагентства РФ сообщают о том, что Каир должен получить МиГ-29 М/М2, вертолеты Ми-35, Ми-28, Ми-25 и Ка-25, некоторые системы противовоздушной обороны, противокорабельные береговые комплексы, противотанковые комплексы, различные боеприпасы и легкое вооружение.

По информации египетских СМИ, Каир рассчитывает приобрести несколько видов ЗРК: «Тор-М1», «Тор-М2Э», С-125 «Печора», «Печора-2М», С-300 ПМУ2 «Фаворит», С-400 «Триумф», «Бук-М2Э». Кроме того, арабская республика проявляет интерес к российским дизель-электрическим подводным лодкам проекта 636, противотанковым комплексам «Корнет», и, возможно, к бортовому комплексу обороны «Президент-С».

«Защитники дружбы»

Россия для Египта - практически единственный союзник в военной сфере. После госпереворота отношения с США осложнились, а проблема терроризма превратилась в главный вызов безопасности. Более трех лет египетские военные ведут бои на Синайском полуострове против разношерстных бандформирований. Также власти Египта продолжают выкорчевывать исламистское подполье. На этом пути поддержка Москвы представляется неоценимой.

В этом контексте «Защитники дружбы - 2016», которые стартовали 15 октября и продлятся до 26 октября, символичное закрепление российско-египетского антитеррористического союза. В маневрах неподалеку от Александрии принимают участие более 200 десантников из РФ, прилетевших с боевой техникой на Ил-76. В рамках учений будут осуществлены совместные стрельбы, развертывание войск и десантирование, которые будут дебютными для российских военных на африканском континенте.

«Сегодня российские десантники впервые вышли в открытую пустыню для проведения совместных дневных и ночных стрельб из боевого оружия. Боевые стрельбы из стрелкового оружия военнослужащих парашютно-десантных войск Египта и ВДВ России проходят на полигоне Алам Эль-Хадем», - отчитался 18 октября представитель департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В ближайшие дни «голубые береты» совершат десантирование с самолетов разных типов, летящих на отличных друг от друга скоростях. Планируется задействовать несколько аэродромов, свыше 15 вертолетов и самолетов и десять единиц бронетехники, которые будут десантированы с Ил-76. Для управления маневрами созданы оперативные группы из совместного командного центра.

Сотрудничество и прагматизм

Ядерная энергетика - еще одна ключевая сфера российско-египетских отношений. В доработанном стратегическом плане развития электроэнергетической отрасли республики на 2018-2030 годы доля атомной энергии (ранее не использовалась) должна достичь 9% благодаря вводу эксплуатацию реакторов Эд-Дабаа. Каир открывает для России крайне перспективный рынок. К концу 2030 года объем инвестиций в мирный атом должен составить 135,5 млрд долларов.

19 ноября 2015 года Москва и Каир подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации АЭС Эд-Дабаа. Россия согласилась прокредитовать Египет на 25 млрд долларов. На сегодняшний день оба государства прорабатывают конкретные параметры соглашения.

Закрепление позиций в Египте позволит Москве получить дополнительный рычаг влияния на ситуацию на Ближнем Востоке. Не исключено, что первые совместные маневры - репетиция к боевой высадке российского десанта. Создание в Египте военной базы РФ выглядит пока фантастикой, но непредсказуемость сирийского конфликта и возможная дестабилизация в самом Египте может потребовать дополнительного развертывания российских войск в регионе.

Однако в отношениях с Египтом и арабским миром в целом Москве стоит держать определенную дистанцию. Как правило, партнерами РФ становятся бедные государства, которые преследуют собственные цели, нередко сводящиеся к желанию обменять политическую лояльность на дармовое оружие и кредиты. Чтобы не повторять ошибки СССР, России необходимо выстраивать отношения на исключительно прагматичных началах.

Далее в рубрике