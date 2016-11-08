Осеннее украинское обострение

Молдавия совместно с Украиной разрабатывает план создания коридора для российских миротворцев, базирующихся в Приднестровье. Планируется, что российские войска смогут пройти по «зеленому коридору» на территории Украины. Конкретный план вывода стороны обещают представить мировому сообществу уже до конца года.

«А с Россией и Приднестровьем посоветоваться забыли? А то звучит как Гондурас пообещал помочь Гватемале в выводе войск США из Кореи», - прокомментировал в twitter данное заявление вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

В Молдавии забыли спросить не только Россию, но и само Приднестровье. Российские миротворцы находятся там с лета 1992 года, согласно имеющимся международным договоренностям, подписанным в том числе и молдавской стороной. Тем не менее, для нынешних властей Молдавии тема вывода российских войск стала идеей фикс, но Киеву эта идея, особенно в свете войны в Донбассе, нравится куда больше. Постоянное присутствие российских войск вдоль юго-западной границы создает Киеву очевидные неудобства, а также является слишком удобным поводом создать России неприятности – ведь Приднестровье не имеет с нашей страной общей границы, а любая блокада или бряцание оружием весьма болезненно сказываются на непризнанной республике.

К тому же, не стоит сбрасывать со счетов и конспирологические версии. Среди экспертов распространено мнение, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был приглашен на должность губернатора Одесской области как раз для того, чтобы противостоять «российской угрозе» на южных рубежах Украины, исходящей как раз из Приднестровья. Поначалу новоиспеченный губернатор справлялся с этой задачей неплохо. В частности, сразу после назначения, он называл важнейшим из приоритетов укрепление государственной границы Украины с Приднестровьем, откуда, как настаивал Саакашвили, в незалежную проникает контрабанда, оружие и наркотики.

Прием был чисто популистский: ни о каком крупном потоке контрабанды на территорию Украины нет, разве что отдельные челноки да коробейники. Важнейшие предприятия Приднестровья так и вообще давно решают свои дела не через Украину, а через Молдавию, и зарегистрированы в Кишиневе. Единственным реальным окном контрабанды и наркотиков на юге можно считать саму Одессу – но и здесь эмоциональный политик дальше приватизации Одесского порта не продвинулся. К тому же, обеспечивать безопасность границы – прерогатива соответствующих государственных структур, именуемых Погранслужбой, а вовсе не губернатора.

Единственная роль, на которую годился Саакашвили – та же, что и во времена его правления Грузией: создание и поддерживание максимально напряженных отношений с Москвой. И если в Грузии это дошло до прямых военных действий, то в Приднестровье, несмотря на блокаду грузов, громкие заявления Киева на протяжении последнего года-двух, ситуация оставалась спокойной, к тому же, Украина была куда больше занята Донбассом. Видимо, Саакашвили слишком увлекся своей главной идеей фикс – борьбой с коррупцией, и чуть ли не объявил войну Порошенко, пообещав продолжить борьбу за Украину и за одесситов, но теперь уже в оппозиции нынешней киевской власти.

К тому же, Саакашвили, обладая крайне упрямым и вспыльчивым характером, умудрился рассориться почти со всем политическим бомондом на Украине. Тем более логичной выглядит версия о том, что его отставка планировалась Киевом (а Саакашвили своими громкими заявлениями о переходе в оппозицию лишь попытался сделать хорошую мину при плохой игре) как раз на фоне активизации процессов вокруг Приднестровья. Как известно, в Молдавии сейчас проходят президентские выборы, и в первом туре победу одержал Игорь Додон, выступающий за улучшение отношений с Россией. Если во втором туре победу одержит его оппонент, Майя Санду, то вполне вероятно объединение Молдавии и Румынии (возможно, в формате унии), а значит, статус Приднестровья окажется под вопросом. Да и выборы президента самого Приднестровья не за горами.

Таким образом, заявления Киева о предоставлении транспортного коридора для вывода российских войск из Приднестровья – как минимум, выглядит как некрасивая провокация аккурат перед выборами президента Молдавии. Как максимум – может означать что похуже. Это на Донбассе Киеву запретили воевать западные партнеры. А о Приднестровье речи не было. Если вдруг ситуация в Приднестровье выйдет из-под контроля и начнутся боевые действия, именно Одесса окажется на переднем фронте войны с Россией, и несговорчивый и амбициозный губернатор с дурным характером там точно не нужен.

Остается надеяться, что все воинственные планы Киева так и останутся планам. Скорее всего, последние телодвижения украинских властей в сторону Приднестровья ставят целью лишь как следует потрепать нервы Москве – пожалуй, это – единственное, что Киев действительно умеет, а вот воевать у него не слишком-то получается.

Далее в рубрике