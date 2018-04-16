Их ощутят все

Сегодня Америка объявит о новых санкциях в отношении России. Повод – провокация в Сирии с применением химического оружия. США обещают, что новые санкции на себе «ощутят все», а в России уже вовсю обсуждают, что можно сделать в ответ. В результате нового витка «санкционных» баталий многим россиянам, возможно, придется попрощаться с привычными вещами. Какими? Разбиралась «Русская Планета».

Этот понедельник войдет в историю как день нового обмена санкциями. Минфин США готовится объявить о новых санкциях в отношении России из-за поддержки Башара Асада. Как заявила постпред США при ООН Никки Хейли, они будут касаться в первую очередь компаний, которые работали с сирийскими властями и которые «имели дело с оборудованием, связанным с Асадом и применением химического оружия». «Я думаю, их почувствуют все на данном этапе», - добавила Хейли. По ее словам, тем самым США намерены послать сильный сигнал, к которому должны прислушаться.

Сегодня же в стенах российской Госдумы будет рассмотрен законопроект, который содержит набор мер в качестве ответа на «хамское поведение» Соединенных Штатов. С предложением ввести против США ответные меры на той неделе выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его поддержали руководители всех думских фракций. Под запрет могут попасть некоторые товары, производимые в США. Также может быть принято решение о разрыве сотрудничества в атомной отрасли и некоторых чувствительных для американцев секторах промышленности. Итак, что может пострадать в результате новой санкционной войны и чем это грозит?

Титан

Все знают самолеты Boeing. Эти самолеты производятся американской компанией The Boeing Company, лидером мирового рынка. В России этих самолетов также немало, хотя на первом месте по популярности у наших авиаперевозчиков – все же европейский Airbus. Так вот, почти 25% редкого металла под названием титан, без которого невозможно построить Боинг, поставляется в США именно из России. Если РФ примет решение прекратить поставки титана в США – это сильно ударит по корпорации. А такое предложение рассматривается: председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин анонсировал его в качестве одной из ответных мер. Стоит отметить также, что Boeing производят не только гражданские самолеты, но и аппараты для военных и для NASA.

Также Рябухин добавил, что Россия может перестать поставлять США двигатели, которые используются для военных спутников. К слову, в космической отрасли есть немало болевых точек, которые можно умело использовать для давления на США. Правда, не стоит при этом забывать, что на данный момент именно американский аппарат Curiosity бороздит просторы Марса, а не наш какой-нибудь «Любопытный», так что нужно быть предельно аккуратными, чтобы не навредить собственной космической промышленности.

Виски

Одной из возможных ответных мер может стать ограничение на ввоз табачной и алкогольной продукции из Соединенных штатов. Если американские вина на нашем рынке известны плохо, то знаменитый виски Jack Daniels или американский бурбон стоят на полках любого российского супермаркета. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что доля американского алкоголя на российском рынке мала, примерно 2-3%. С табаком – то же самое: крупные табачные гиганты давно перебросили производство на территорию нашей страны.

Разумеется, от потери Jack Daniels Россия не так много потеряет. Да и потом, всем ценителям хорошего крепкого алкоголя известно, что настоящий виски – только ирландский или шотландский, а американское кукурузное «пойло» к этому напитку имеет весьма посредственное отношение. Хотя по хорошему американскому бурбону, пожалуй, можно бы поскучать.

Винда и яблоки

Призывы заменить американское ПО в России звучат с самого начала санкционной войны в 2014 году. Продукцией американской компании Microsoft пользуются практически все, у кого есть компьютер. Более того: практически все государственные учреждения в России также используют Windows в качестве операционной системы. И если «винда» с «офисом» на компьютере какой-нибудь сельской библиотеки не представляет угрозы для российского государства, то использование этой операционки такими ведомствами, как Министерство обороны или МИД, заставляет всерьез задуматься о безопасности. Правительство России угрозу осознает, и даже разрабатывает и уже вводит в строй собственные виртуальные среды для использования в госучреждениях, но рядовым россиянам будет очень тяжело перейти на Linux, к примеру.

Дальше всех в порыве запретить вообще все американское пошел депутат Ярославского муниципалитета Дмитрий Петровский. В сети он выложил ролик, где топчет ногами iPad производства калифорнийской компании Apple. «В нашей стране планируется запрет на американские товары — мы, депутаты, должны показать пример», - пояснил свой поступок депутат и заявил, что отныне будет пользоваться китайским планшетом.

Без заветных «яблок» россияне, разумеется, проживут: корейские «самсунги» ничем не хуже. Правда, запретный плод – в данном случае, яблоко – всегда особенно сладок… Да и продукция Apple пользуется особой любовью не только среди рядовых россиян, но и среди властьимущих, за исключением ярославского депутата, пожалуй. Любовью к продукции Apple известен также премьер-министр России Дмитрий Медведев. На днях он заявил, что санкции необходимо обратить на пользу нашей собственной экономики. Что ж, если в результате возможных запретов в России появится собственная силиконовая долина – тогда мы согласны потерпеть без заветных «яблочек», пока не смастерим собственные. Такие, за которыми будут по всему миру выстраиваться в очередь в день старта продаж.

Таблетки

А вот предложение запретить в России американские лекарства вызвало в соцсетях и СМИ настоящую бурю негодований. Да, пусть власти и заявили о том, что запрет не коснется лекарств, которые не имеют аналогов на отечественном фармрынке, но разницу между оригиналом и «аналогом» в мире лекарств знают и понимают практически все, кто сталкивался с необходимостью серьезного медикаментозного лечения.

Доля американских лекарственных препаратов на российском рынке сравнительно невелика: около 10%. Это не те лекарства, которыми россияне пользуются каждый день или достаточно часто – ну, может быть, кроме знаменитой «Виагры». Но среди этих препаратов очень много жизненно важных лекарств, предназначенных для лечения серьёзных болезней, например, эпилептические лекарства или муковисцидоз. Отечественные аналоги, по мнению практикующих врачей, намного хуже, и, если инициативу по запрету поддержат – то это может самым худшим образом сказаться на жизни и здоровье многих больных.

Итог

Стоит отметить, что для США Россия не является сколь-нибудь значимым торговым партнером. Даже до санкций мы присутствовали на американском рынке достаточно слабо. Так уж сложилось, что нашим главным торговым партнером среди западных стран была и остается Европа. А снижение товарооборота между США и Россией для рядовых россиян пройдет практически незаметно. Об этом, кстати, говорил бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов, комментируя последствия возможных ответных санкций.

Правда, наиболее эффективной ответной мерой на хамство со стороны США – иначе их санкционную политику и не назовешь – могли бы стать совсем не санкции. «Мягкая сила», ассиметричные ответы в совершенно других областях – например, в поиске ключевых точек для ответа вне экономической сферы. А главным ударом по Штатам могло бы стать избавление России от роли страны-донора ресурсов и ее превращение в неотъемлемую и архиважную часть мирового рынка. Со своими прорывными технологиями и мощным патентным базисом. Такую часть, чтобы на предложения США ввести какие-нибудь санкции против России весь цивилизованный мир взрывался дружным хохотом. Верим: когда-нибудь так и будет. И чем активнее США стараются навредить нашей стране, попирая здравый смысл - тем быстрее этот день настанет. Главное – самим здравия смысла не терять.

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