Оливер Стоун: Невозможно описать образ Путина на Западе
Фото kremlin.ru

Фото kremlin.ru

Известный американский кинорежиссер рассказал о своей новой книге, похвалил Горбачева и назвал политика, похожего на Путина

Американский кинорежиссер Оливер Стоун представил в Москве свою книгу «Интервью с Владимиром Путиным» (издательство «Альпина Паблишер»)

В российской столице - обладатель трех премий «Оскар» Оливер Стоун - одна из главных звезд книжной ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction. 
В первый же день ее работы он представил свою книгу - интервью, которая, по сути, и стала основой документального фильма Стоуна, показанного совсем недавно как по американскому, так и по отечественному телевидению.

Интерес к американцу, снявшему в свое время такие известные картины, как «Взвод» и «Рожденный четвертого июля», -  был огромен.  Киноконцертный зал ЦДХ, где происходила ярмарка, публика заполнила буквально до предела.

По словам Стоуна, в книгу вошло в три раза больше материала, чем в фильм, и она снабжена специальными примечаниями, объясняющими контекст.  Изложив свой собственный взгляд на одного из самых влиятельных политиков в мире, Стоун отмечает, что он никогда не пытался добиться его расположения и,  если бы он почувствовал ложь в его словах, то не стал бы продолжать разговор.

Фото kremlin.ru

«У меня никогда не было «заранее утвержденных вопросов и заранее подготовленных ответов», все происходило в свободной беседе, очень непринужденно и  откровенно», - рассказывает режиссер. 

«Инициатором интервью был я.  Идея, надо сказать, возникла спонтанно. На приеме в Кремле я встретился с Владимиром Путинным и заговорил с ним об Эдварде Сноудене. Слово за слово – и мне захотелось продолжить общение дальше и снять интервью»

Уже на следующий день съемочная группа Стоуна со всем оборудованием приехала в Кремль, где президент России несколько часов отвечал на вопросы. Позже Оливер Стоун еще дважды побывал в Москве, продолжая беседы с президентом. Всего было отснято более 20 часов материала, из которых примерно пятая часть вошла в фильм.

Стоун добавляет, что работая на протяжении двух лет над фильмом он, как режиссер, успел неплохо изучить Владимира Путина и как политика, и как человека. 

Путин, которого, по словам Стоуна,  западные лидеры считают  агрессором и душителем свободы, его самого восхитил. «Потрясающий ум, стратегическое мышление, он превосходно себя контролирует», - перечислял Стоун.

«Я восхищаюсь его самодисциплиной, тем, как тщательно он выбирал слова… Просто невозможно описать, какой ужасный образ Путина создан на Западе. Его обвиняют в коррупции, в убийствах политических противников.

Это очень важное дело моей жизни: встретиться с президентом России и донести его точку зрения до Запада, до Соединенных Штатов, где  слышат одну-единственную точку зрения, как это было в Советском Союзе с газетой «Правда»

Заклеймив позором  западные СМИ, режиссер особо подчеркнул, что Путин «с уважением относится к суверенитету других стран», в то время, как США и западные державы «стремятся подорвать мир и пренебрегают национальными интересами других государств».

Кроме Путина, Оливер Стоун хорошо отозвался на встрече в Москве  о Горбачеве и о министре иностранных дел России Лаврове, который, по мнению режиссера, «во многом напоминает Путина».

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