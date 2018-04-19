70 лет оккупации?

В эти дни в мире вспоминают (не будем говорить – отмечают) годовщину создания государства Израиль. В чем можно согласится с идеологами сионизма (форма расизма запрещенная резолюцией ООН), что евреи жили на палестинских землях всегда, что абсолютно не доставляло хлопот местным жителям. Однако ситуация резко изменилась после вторжения переселенцев, которые по бросовым ценам арендовали или скупали землю палестинцев, после чего началось массовое изгнание местного населения. Во всем мире эта ситуация вызвала огромный резонанс – ведь после войны с объединённой нацистской Европой Гитлера прошло несколько лет. Дело зашло настолько далеко, что потребовалось вмешательство ООН.

В 1947 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в соответствии с которой Палестина разделялась на два государства - арабское и еврейское, занимавшие соответственно 42 и 56% ее территории. Города Иерусалим и Вифлеем с их святыми местами выделялись в качестве самостоятельной административной единицы, с особым международным режимом под управлением ООН через Совет по опеке. Впрочем, эту резолюцию выполнять никто и не собирался. Зато уже в следующем году было провозглашено создание еврейского государства Израиль, однако арабское государство создано не было.

Все это привело к тому, в 1948 году началось война между арабским миром, который представляли Египет, Сирия, Иордания, Ирак и Ливан с Израилем, поддержку которому оказывала США и западная Европа. Итог ее оказался плачевым: в результате военных действий большая часть территории, предназначенной для арабского государства, была захвачена Израилем, включая часть Иерусалима. В результате израильской агрессии в июне 1967 Израилем были оккупированы Западный берег реки Иордан, сектор Газа, а также Синайский полуостров и сирийские Голанские высоты.

Сионистское руководство Израиля тут же заявило об исторической принадлежности «Великому Израилю» палестинских земель, и начало проводить линию на «освоение» Западного берега реки Иордан и сектора Газа путем создания там военизированных израильских поселений. А аннексированный город Иерусалим был объявлен «вечной и неделимой столицей Израиля». Являясь по сути нацистской, идеология сионизма провозгласила своим принципом не признание существования палестинского народа как такового, а Израиль другой рукой начал политику геноцида.

По всему миру эта политика вызвала протесты в левой и студенческой среде, который подняли палестинский вопрос на свои знамена. И тогда же началась яркая и героическая страница международной борьбы по освобождению Палестины. В начале Советский Союз, а потом и Россия по праву считаются защитниками прав угнетенного народа и главными сторонниками мирных переговоров. К сожалению, по настоящее время, этот вопрос так и не был решен. Более того, Израиль продолжает политику геноцида: убийства, избиения, оккупацию и аресты несовершеннолетних. Ситуация стала еще хуже.

В начале апреля семнадцать мирных демонстрантов убиты, полторы тысячи ранены — таков итог кровавой пятницы на границе Газы. Несколько человек были убиты снарядом из танка, другие — резиновыми пулями со стальным стержнем, большинство — снайперами. Многие пострадали от газа, который сбрасывали с беспилотников. Атаковали демонстрантов с безопасного расстояния, когда солдатам ничто не угрожало. Так трагически завершился День Земли, первый день кампании, которую палестинцы называют «Великий марш возвращения».

Публицист Исраэль Шамир напоминает, что жители Газы — в большинстве своём беженцы. В 1948 году, когда Генассамблея ООН решила разделить Палестину между евреями и палестинскими арабами, вспыхнула война, закончившаяся изгнанием палестинцев с насиженных мест. Беженцев загнали в сектор Газа — на небольшую территорию, выделенную ООН для палестинского государства. Мировое сообщество протестовало, ООН требовала разрешить беженцам вернуться в свои дома. Но Израиль пренебрёг этой резолюцией, как и многими последующими. Беженцы остались в Газе.

«И всё же даже в этой тяжёлой ситуации беженцы не опустили руки в отчаянии. Палестинцы закусили губу и стали справляться. Они построили порт и аэропорт, электростанцию, сделали отличное сельское хозяйство с самыми вкусными помидорами, стали ловить рыбу, сажать цветы и экспортировать их в Европу. Они даже проголосовали против ставленников Израиля и США на первых и единственных свободных выборах на Ближнем Востоке. Дали бы им тогда независимость, как требовала ООН и как настаивала Россия, — они смогли бы жить и процветать», - рассказал Шамир.

По словам Исраэля Шамира, Израиль такая развязка не устроила. Ощущение силы, неограниченная помощь США ударила им в голову. Они разбомбили электростанцию и аэропорт, взорвали очистительные сооружения, так что канализация потекла прямо в море, они запретили жителям ловить рыбу и стали отлавливать рыбаков, они запретили экспорт цветов, чтобы никакого заработка в Газе не было. Они взяли Газу в блокаду, окружили её колючей проволокой и пулемётами. Из Газы нельзя выехать — считаные единицы получают разрешение покинуть эту открытую тюрьму. А те, кто выезжает, должны подписать обязательство не возвращаться в течение года.

«Мировое сообщество, - убежден публицист, - должно сказать своё веское слово, но Совет Безопасности нейтрализован: Соединённые Штаты не соглашаются присоединиться ко всеобщему мнению и прочно стоят на стороне Израиля, а поэтому тот не ищет компромиссов. В Москву прибыл Абу Марзук, один из руководителей Газы, надеясь привлечь внимание России. Россия готова помочь палестинцам и израильтянам договориться, но сделать это за них она не в состоянии»

Сегодня, мировое сообщество – а это не сам Израиль, США и десяток их пособников – вспоминает всех погибших от рук сионистского вооружённого формирования. И надеется, что бесконечный ужас однажды закончится.

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