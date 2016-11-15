«Ни у одного президента США не было такого низкого старта»

Своими размышлениями о личности нового хозяина Белого дома и будущей внешней политике США с «Русской Планетой» поделился эксперт в сфере российско-американских отношений, политолог Владислав Димитров.

— Какие у вас ощущения от победы Трампа? С избранием каждого нового президента США всегда царит некоторая эйфория. Можно часто услышать заявления о «новой эпохе» и прочее.

— Я не заметил особой эйфории от победы Трампа за пределами круга его семьи и ближайших советников, Турции и нашей Государственной Думы. В США продолжаются массовые протесты. Признаваться в поддержке Трампа все также неприлично, да и реакция со стороны традиционных союзников и партнеров США разнится от плохо скрываемого раздражения и отвращения (в странах «старой Европы»), до очевидной паники в странах, в наибольшей степени зависящих от Вашингтона (в особенности, это заметно в Прибалтике).

Понятно, что вспыхнувшие протесты в США ничего не изменят. Они носят скорее терапевтический, чем политический характер. Американский избиратель рано или поздно свыкнется с президентом Дональдом Трампом, да и западные лидеры научатся с ним работать. Но факт остается фактом: еще ни у одного президента США не было такого низкого старта. На мой взгляд, основной причиной победы Трампа стали ни откровения директора ФБР, и ни бунт «синих воротничков» в тандеме с разочарованием от глобализации (хотя все это присутствовало), а всеобщая уверенность в победе Хилари Клинтон. Если бы предвыборные соцопросы показывали равенство рейтингов кандидатов, то многие из тех, кто не явился на участки, зажали бы носы и отдали свои голоса за Клинтон. Но это лишь теория, которая нуждается в серьезном социологическом обосновании.

Кстати, об американской социологии. Для меня она оказалась главным разочарованием кампании. Соцопросы в США до сих пор строятся на массовом телефонном обзвоне, при почти повсеместном отказе респондентов отвечать на вопросы. С этим надо что-то делать, в особенности если американцы серьезно хотят докопаться до причин разочарования жителей страны в истеблишменте.

— Охарактеризуйте личность Трампа? Что он вообще за человек? Насколько он профессионален как руководитель государства и почему говорил столько откровенных глупостей? Может Клинтон была бы для США более подходящим вариантом?

— Судя по всему, на профессиональном уровне Трамп разбирается только в конкурсах красоты и недвижимости. Неудивительно, что значительная часть предложений из его актуальной программы так или иначе связанны со строительством – будь то возведение стены на границе с Мексикой или предложение вложить 550 млрд долларов в развитие инфраструктуры.

О внешней политике и основных принципах функционирования системы национальной безопасности он ничего не знает. Чего только стоят его желание бороться с терроризмом с помощью ядерного оружия, конфисковать иракскую нефть и заставить Мексику платить за стену на границе. Да и предложение ввести 45% пошлины на товары из Китая может оказаться слабо реализуемым на практике. Я думаю, Трамп скоро обнаружит, что отношения США и Китаем отнюдь не характеризуется односторонней зависимостью.

Почему он наговорил столько глупостей? Надо понимать, что Трамп – столько же шоумен, сколько и бизнесмен. Он не привык молчать там, где можно высказаться и попасть в заголовки газет. Его стратегия работы со СМИ, когда акцент делается не на суть сказанного, а на тотальное присутствие в информационном поле, и на оперирование эмоциями, а не фактами, себя полностью оправдала. И это, на мой взгляд, худший элемент феномена Трампа. Скоро мы увидим множественные попытки воссоздать его модель избирательной кампании по всему миру.

Учитывая отсутствие у Трампа какого-либо практического политического опыта, ему придется во многом опираться на кабинет министров, штат советников и аппарат Белого дома. Американские СМИ уже очертили круг предполагаемых кандидатов на руководящие должности. Там большей частью люди заслуженные, хоть и не всегда мейнстримные, много лет проведшие в политике или на должностях, тесно с ней связанных. Все это, видимо, будет приправлено бизнесменами в экономическом блоке.

Если верить утечкам о процессе перехода власти, Трамп видит себя владельцем компании под названием Соединенные Штаты Америки и планирует передать полномочия по оперативному управлению вице-президенту Пенсу и ключевым министрам. Так что я не ожидаю тектонических сдвигов имени Трампа в мировой политике. Его безграмотность в области международных отношений и импульсивность будут сбалансированы американской системой сдержек и противовесов и привнесенной из бизнеса практикой доверять управляющим. В этом смысле приход неоконсерваторов в администрацию при Джордже Буше-младшем был для мировой политики событием несравненно более значимым.

— В США на первый взгляд крайне запутанная система выборов президента. В России утвердилось мнение, что американский народ лишен права выбирать главу государства. Насколько это точка зрения соответствует действительности?

— Недостатки двухступенчатых выборов уже много раз были подробно описаны. Это и вероятность того, что победит кандидат, набравший меньшее количество голосов – что и случилось сейчас, в пятый раз в истории США; и «неравноправно» большая роль голосов избирателей из малонаселенных штатов. Невозможно обойти стороной непропорциональное внимание к колеблющимся штатам при почти полном игнорировании «гигантов» со стабильными электоральными предпочтениями, вроде Калифорнии и Техаса.

Но я бы не назвал американский политический процесс недемократичным. Архаичным? Да. Растянутым и безумно дорогим? Конечно. Но демократии в США хватает. Действительно, изначально система отчасти задумывалась отцами-основателями с целью ограничения так называемой охлократии, или власти толпы. С тех пор много воды утекло. Выборщики голосуют так, как проголосовали избиратели в их штатах. Манипуляции с голосами исключены в силу многостороннего контроля и реальных тюремных сроков за попытки подтасовок. Кстати, победа Трампа (а до него Обамы) несмотря на его неприятие политической элитой наглядным образом доказала демократичность и конкурентность американской системы. Наконец, двухступенчатая система лучшим образом отражает федеративную структуру Соединенных Штатов.

Дискуссии о возможности перехода на прямое голосование периодически обостряются, но я не верю, что это произойдет. Слишком уж консервативен американский избиратель. В США до сих пор выборы проходят в будний день – во вторник. Подобная практика была установлена в середине XIX века для того чтобы фермеры, которым иногда требовалось до суток на поездку к избирательным участкам, могли в воскресенье сходить в церковь, проголосовать во вторник, а потом успеть домой к среде – традиционному базарному дню. В церковь американцы до сих пор в большинстве своем ходят, но необходимость быть на рынке в среду у большинства отпала. Несмотря на это, американцы до сих пор держаться даже за эту, казалось бы, глупую и обременительную, традицию.

— У некоторых российских СМИ и части экспертного сообщества победа Трампа вызвала восторг. Как бы вы охарактеризовали освещение избирательной кампании в США в российских и зарубежных СМИ? Что общего в подходах и какие отличия?

—Первое, что бросается в глаза – у российских и зарубежных СМИ разные фавориты. И те и другие грешат излишне эмоциональными оценками и ничем не подкрепленными прогнозами. Одни склонны преувеличивать значение России в системе координат Трампа и в целом в американской внутренней политической повестке, другие – слишком увлеклись рассуждениями о конце света. Скорее всего, ни Армагеддона, ни российско-американской Антанты мы не увидим.

— Насколько россияне могут быть оптимистичны относительно будущих отношений с США? По поводу Обамы тоже были большие надежды, а потом 44-го президента Соединенных Штатов записали в главные виновники всех бед в России и мире. При этом Обама был куда миролюбивее и интеллигентнее Буша.

— В краткосрочной перспективе избрание нового президента выведет российско-американские отношения из опасной зоны, близкой к прямому военному конфликту. Причем, это не особая заслуга Трампа. Все новые американские президенты, в особенности, если речь идет о чередовании представителей Демократической и Республиканской партий, первым делом стараются пересмотреть наследие предшественника.

Так, администрации Буша-младшего и Обамы искренне пытались исправить отношения с Россией, но они становились только хуже к концу второго срока. Сейчас отскок может произойти быстрее и быть болезненнее, так как будет отягощен грузом неоправданных надежд, связанных с личностью Трампа. Последний, как уже говорилось, несмотря на все свои ревизионистские заявления, навряд ли сможет переломить инерцию политической системы США и мышления американской элиты. Да и захочет ли он это делать?

Единственное, что Трамп, по-видимому, искреннем в своем желании откатить глобальное присутствие США. В том числе следует ожидать от Вашингтона меньшую склонность к военным авантюрам и стремление переложить решение отдельных конфликтов на страны региона. Но и значительного сокращения военного присутствия США не будет. В обновленной программе Трампа нет и следа от ранее декларируемого недовольства положением дел в НАТО, но зато говориться о приверженности союзам. Наконец, внутриполитическое устройство других государств волнует Трампа меньше, чем его союзников, а значит одним очевидным раздражителем в текущей российско-американской повестке станет меньше. Накопленный багаж противоречий при этом никуда не исчезнет – республиканский Конгресс не пойдет на отмену закона Магнитского.

— В России от Трампа ждут уступок не только по Сирии, но и по Украине. В Интернете появилось множество забавных картинок, как Порошенко хватается за голову. В России с нетерпением ждут краха киевского режима. Ну а если рассуждать серьезно:…

— На мой взгляд, роль внешнего фактора в украинских событиях сильно преувеличена. Я не понимаю на какие уступки Трамп может пойти по Украине. Даже если представить, что США и ЕС хором потребуют от Киева незамедлительного выполнения Минских соглашений, действующая украинская власть все также будет скована внутренними политическими ограничениями. Любые уступки Донецку и Луганску на данный момент настолько непопулярны в украинском обществе, что моментально снесут администрацию Порошенко.

С другой стороны, как уже говорилось, Трамп – небольшой поклонник идеи, что «общие ценности» являются достаточной основой для оказания бескорыстной помощи. Постепенно политическая, дипломатическая и, главное, финансовая поддержка Украины со стороны США может сойти на нет, что скажется на стабильности нынешнего украинского режима и в перспективе приведет к власти в Киеве более договороспособные силы.

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