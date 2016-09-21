Однажды в Абхазии

Абхазия - милое сердцу слово для русского туриста. Гагры, Пицуда, Цандрипш, Гудаута… Эти труднопроизносимые названия наши граждане запомнили еще в советские годы. В республику, где нет нормальной туристической инфраструктуры, россияне едут, чтобы полюбоваться прекрасной природой, сфотографироваться на фоне пальм и попить натурального местного вина. Однако речь в данной статье пойдет совсем не об этом.

Особый интерес Абхазия стала вызывать у россиян после обретения независимости. 26 августа 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости республики. Спустя год в Абхазии была размещена 7-я объединенная военная база российских ВС, став залогом ненападения со стороны Грузии.

Если бы не вмешательство России в начале 1990-х, то абхазы могли бы уже и не жить на Кавказе. Только миротворческая миссия Москвы спасла их от истребления грузинами. 2008 год, когда РФ, несмотря на противодействие Запада, взяла Абхазию под свой протекторат, принес ее жителям уверенность в завтрашнем дне. Наши граждане, всегда относившиеся к Абхазии с большой теплотой, стали любить эту страну еще больше. Нам казалось, что абхазы безумно благодарны РФ и русским за то, что они для них сделали, но ситуация в Абхазии свидетельствуют об обратном.

Абхазское гостеприимство

Пару дней назад в СМИ была опубликована шокирующая история отдыха в Абхазии одной петербургской семьи, которая продолжает набирать популярность в медиасреде. К сожалению, подробности драмы неизвестны и «Русская Планета» вынуждена опираться на обрывочные сведения в СМИ и попавшие в Сеть видеозаписи инцидента.

15 сентября в мини-отеле «Лерэс» в 7,5 километра от города Пицунда произошел конфликт между отдыхавший там семьей и сыном владельца гостиницы Османом Возбой. «Хозяин сына позволил себе хамское поведение с употреблением нецензурной брани в мой адрес и моего мужа, провоцируя последнего на выяснение отношений вызвал его во двор, где продолжил общение в оскорбительном тоне за что получил не детский ответ в несколько серий», - приводит слова потерпевшей сайт pikabu.ru.

Судя по всему, в выяснение отношений подключились родители Возбы. Мать молодого человека восприняла упрек в адрес сына на личный счет. «Вы сейчас намекаете на издержки моего воспитания», - говорит она. Русская женщина ей в ответ объясняет: «Нет-нет. Я ни на что не намекаю. Я констатирую к тому, что он употребил в мой адрес нецензурные слова. Я же как-то должна была на это отреагировать? Я отреагировала: дала понять, что в таком тоне со мной нельзя разговаривать». Абхазка, как будто не понимая о чем идет речь, предлагает найти другой отель, «если вам не нравится сервис».

По словам женщины, молодой абхазец решил позвать своих приятелей и попросил их прихватить оружие. Оставаться в отеле стало опасно, и петербургских туристов с маленьким ребенком согласилась подвезти семья из Тольятти, отдыхавшая в другой гостинице. Однако абхазцы поехали по следам и в итоге нагнали россиян, стоявших в пробке неподалеку от границы.

«А вот тут друзья, начался такой беспредел, который вам не передать словами, ибо страшно, когда 4 человека окружают одного и пытаются бить, призывая на абхазском, а потом и на русском языке своих земляков присоединиться к происходящему для расправы. С каждой минутой их прибавлялось. В итоге их уже стало 8. Муж наносил удары и оборонялся как мог., спасло только одно - он занимается боксом. Другого на его месте давно бы убили», - сообщает женщина.

На помощь жителю Петербурга пришли двое мужчин, остальные наблюдали за происходящим. Наибольшее негодование у женщины вызвало нежелание вмешаться в ситуацию сотрудников полиции, хотя ее мужа избивали подручными предметами у поста ДПС. «В результате сотрясение, черепно-мозговая, рассеченный нос и множество ушибов. Мне прямой удар в голову... Это просто было страшно!!!».

Вне закона

По информации СМИ, прибывшие на место происшествия сотрудники ППС задержали сына хозяина отеля и доставили его в дежурную часть УВД Гагрского района. Уголовное дело было возбуждено по факту умышленного повреждения чужого имущества, а по факту нанесения телесных повреждений милиция начала проверку. Возбу отпустили под подписку о невыезде, а петербургская семья провела в УВД почти двое суток.

Пострадавшая признает, что «такое может произойти с каждым и в любой стране мира есть подобные ублюдки». В то же время она отмечает, что «впечатление» от поездки в Абхазию «сложилось на всю оставшуюся жизнь». По ее мнению, господствующие в Абхазии порядки красота природы «не сгладит». Также жительница Петербурга не верит в объективность абхазского правосудия.

Разыгравшаяся драма - не повод вешать ярлык «дикарей» на абхазов, но она невольно продемонстрировала суть российско-абхазских отношений. Республика чрезвычайно сильно зависит от РФ и дело тут даже не в туризме, а в миллиардах рублей, выделяемых из бюджета РФ на поддержку экономики и социально незащищенных граждан. Для сравнения в 2015 году собственные доходы Абхазии составили 3 миллиарда рублей, а переводы из Москвы — около 8 миллиардов.

За восемь лет независимости власти республики не смогли создать нормально работающую экономику, но РФ продолжает снабжать Сухум финансами. Вместо выражения благодарности за терпение России примерно с 2010 года абхазы в буквальном смысле начали выживать купивших там недвижимость русских. Естественно, «отжим» квартир и домов происходил без всяких законных оснований.

Помимо чудовищной коррупции, наши граждане сталкивались с проблемами в общении с местными, которым не нравилось, как одеваются русские женщины или что на их парковочное место вставал автомобиль с московскими номерами. Официальный Сухум, как и Москва, делали вид, что ничего страшного не происходит. В результате конфликт был исчерпан с исчезновением русских семей, проживающих в Абхазии на ПМЖ.

Ловушка толерантности

С большой вероятностью избиение русской семьи также останется без внимания российских и абхазских властей. Ведущие государственные СМИ молчат или дают сухую новость, а это означает, что инцидент решили «замять». Почему так происходит? Ведь президент лично призывал защищать и отстаивать права соотечественников в любой точке мира?

В России любят обвинять Запад в толерантности, переходящей границы разумного. Действительно, за рубежом существует проблема прослыть «расистом», указав на этническую принадлежность преступника. Однако и в нашей стране власти и эксперты стараются не придавать значение национальному или религиозному фактору, и бесконечно повторяют фразы наподобие: «в каждом народе есть плохие люди».

Конечно, это бесспорный аргумент, но почему этот народ не обязан следить за поведением своих представителей? Почему он им покровительствует? И почему об этом нельзя говорить публично? Сложно представить, чтобы русские вели бы у себя дома таким же образом, как абхазы из Пицуды. История - свидетель того, что русские никогда не навязывали свои национальные обычаи и терпимо относились к традициям других этносов. С такой же легкостью русские приспосабливались к архаичному укладу жизни на Кавказе и в Средней Азии.

Россия может угодить в ловушку толерантности, в которую попал Запад, желая искупить грехи «колониального прошлого». Тем более русским не за что каяться. Проблема решается достаточно просто и пример перед глазами. В России заметно упало количество инцидентов на национальной почве. Вспомните, сколько драк было в Москве с участием чеченцев и дагестанцев еще три года назад.

Остудить пыл молодежи из северокавказских республик удалось благодаря тому, что власти стали принуждать общины, политических и духовных лидеров следить за поведением юнцов. Кремль добился того, что глава Чечни Рамзан Кадыров перестал заступаться за попавших в переделку «своих» и начал публично осуждать молодчиков, одновременно став положительным примером для подражания.

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