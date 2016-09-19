Одинокая Россия

Думские выборы в РФ вновь завершились успешно для «Единой России», возглавляемой премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. На данный момент ЦИК обработал почти все итоговые протоколы. Единороссы набрали более 50% голосов, выполнив неформальную установку на выборы. Свыше 13% получили КПРФ и ЛДПР. «Справедливая Россия» вопреки предсказаниям социологических агентств тоже попала в новую Думу. За эсеров проголосовали 6,17% избирателей.

Остальные политические силы оказались в хвосте и не смогли приблизиться к пятипроцентному барьеру. Лучший результат показали «Коммунисты России» (2,4%). Либеральные партии тоже провалились на выборах. Даже если сложить их голоса, то заветная цифра «пять» все равно не получится. «Яблоко» Григория Явлинского набрало 1,8%, Партия Роста Бориса Титова – чуть более 1%, а ПАРНАС Михаила Касьянова – около 0,7%.

По всем мандатам

Не вышло сюрпризов и по результатам голосования в одномандатных округах. Из 225 мандатов ЕР завоевала, на момент публикации данной статьи, 203. По предварительным данным, остальные места разделили между собой прошедшие по спискам партии, а также «Родина», «Гражданская платформа», Партия Роста, «Коммунисты России», «Яблоко». Из самовыдвиженцев победил только один человек.

Огромный вклад в успех «Единой России» внесли голоса жителей юга России. Лозунги партии власти пришлись по душе жителям Северного Кавказа. За партию власти проголосовали более 70% избирателей Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии. В Чечне ЕР вновь установила максимум – 96%. Единороссы победили во всех 85 субъектах РФ и таким образом значительно улучшили результаты 2011 года (49,32%) и 2007 года (64,3%).

Например, в Москве, регионе с наиболее сильными либеральными настроениями, «Единая Россия» завоевала симпатии 37% жителей. В Санкт-Петербурге, где царит схожая ситуация, ЕР набрала 41%. Нижней планкой для «медведей» стали итоги голосования в Алтайском крае – 35%. В целом статистика для партии власти ровная, что нельзя было сказать о выборах пятилетней давности.

Согласно приблизительным подсчетам, «Единая Россия» будет занимать 76% мест в Думе. С большой вероятностью ЕР будет обладать в парламенте конституционным большинством (две трети мандатов депутатов). Это означает, что у партии власти нет необходимости вступать в коалиции и формировать фракцию, чтобы принимать законопроекты, включая документы, направленные на изменение Конституции.

Монополия единороссов крайне важна для правительства РФ на ближайшую пятилетку. Кабмин будет вынужден продавливать непопулярные инициативы, связанные с «затягиванием поясов». Российская экономика не может выбраться из кризиса уже третий год и, как выразился Владимир Путин, совершенно непонятно, какая сейчас полоса: черная или белая. Тем временем Минфин активно ратует за реформы на свертывание социальных обязательств государства и увеличение пенсионного возраста. Не исключено, что неприемлемые для граждан меры примелют депутаты нижней палаты парламента.

Триумф ЕР несомненно повлияет на расстановку фигур в руководстве РФ. Какой она будет можно только гадать, но в любом случае Владимир Путин будет учитывать, что «Единая Россия» более чем успешно прошла тест на популярность в народе и доказала, что является безальтернативной политической силой, на которую он может опереться.

Старая новая партия

Несмотря на скандальные выборы 2011 года, ЕР удалось выправить имидж, хотя еще три года назад ее не критиковал только ленивый. Чем можно объяснить успех возглавляемой Медведевым партии? Неужели «Единая Россия» стала вменяемой политической силой, которой по-настоящему симпатизируют граждане?

В первую очередь стоит отметить изменение внутриполитической ситуации в РФ на фоне последствий революции и войны на Украине. На какое-то время российское общество стало интересовать в большей степени внешняя политика РФ, разборки с США, ситуация в Сирии и на Украине. Ключевым событием стало возвращение Крыма, на котором аккуратно пропиарилась ЕР, «завербовав» в свои ряды нескольких лидеров февральских событий. Косвенно об этом свидетельствует результат думских выборов на полуострове. Партия власти получила 73% голосов, значительно больше, чем единороссы собрали в среднем по стране.

Внутренние проблемы (экономика, ЖКХ, дороги) для российского общества отошли на второе место. Внутриполитический дискурс вернулся в середине 2015 года, когда россияне на своих кошельках ощутили плоды экономического кризиса. В центре внимания вновь оказались политика правительства и Центробанка. Однако к этому моменту руководство «Единой России» завершило реформы партии. Из рядов ЕР исключили опорочивших репутацию политиков, состав был обновлен и омоложен.

Единороссы провели демократизации партии и запустили процедуру праймериз. В целом ЕР стала занимать более гибкую и аккуратную позицию, избавившись от ярлыка «партии жуликов и воров». «Единая Россия» сделала ставку, не на раздражающий граждан партийный бренд, а на конкретных людей, которые пользуются популярностью в народе. Именно они стали брендом ЕР.

В этом контексте «Единая Россия» очень грамотно использовала в предвыборной кампании образ Владимира Путина. Формально президент к ЕР никакого отношения не имеет. Но на несколько месяцев глава государства превратился в своеобразного ментора партии. Он участвовал во всех главных собраниях и запомнился призывом не давать пустых обещаний и не лгать избирателям. Также большую роль в успехе единороссов сыграла публичная поддержка президента курса Медведева.

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