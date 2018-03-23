Обошлось без «Нежданчика»

На сайте Минобороны завершилось голосование по поводу выбора наименования для трех образцов вооружения, о которых рассказал президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию 1 марта. Акция была запущена в этот же день и продолжалась до вечера 22 марта. Сначала россиянам было предложено отправить собственные варианты, затем Минобороны составило «шорт-лист» из девяти названий.

В итоге крылатая ракета с атомной энергетической установкой получила название «Буревестник». За этот вариант проголосовали 748 тысяч человек (34%). «Буревестнику» чуть-чуть уступила предложенная Рамзаном Кадыровым «Пальмира» (720 тысяч голосов, 33%), «бронза» досталась «Сюрпризу» (708 тысяч, 32%).

В остальных «номинациях» такой плотной конкуренции не наблюдалось. Беспилотный подводный аппарат, который может нести ядерный боезаряды, стал «Посейдоном» (повелитель морей в греческой мифологии). За это наименование проголосовали 154 тысячи человек (36%). «Аврора» набрала 135 тысяч «лайков» (32%), «Прибой» — 127 тысяч (30%).

Куда меньший интерес россияне проявили к названию боевого лазерного комплекса наземного базирования. Благодаря поддержке 95 тысяч человек (40%) он будет называться «Пересветом». «Василиск» завоевал симпатии 71 тысячи человек (30%), «Блик» — 66 тысячи россиян (28%).

По данным Минобороны РФ на утро 22 марта, в акции приняли участие свыше 7,6 миллиона человек. Голосование прекратилось в 20.00, и потому есть все основания полагать, что итоговая цифра участников этого процесса могла достичь 8 миллионов.

Акция, которую запустило руководство страны, является весьма необычным и странным проектом. Напомним, что 1 марта Путин заявил о наличии у РФ шести новейших видов новейшего оружия. У трех из них (слава Богу) уже были названия — «Авангард» (гиперзвуковой глайдер), «Сармат» (межконтинентальная баллистическая ракета РС-28), «Кинжал» (авиационная ракета для МиГ-31).

Глава государства предложил выбрать названия только двум новинкам российского оборонпрома: «Кстати, условные наименования этих двух новых видов стратегического оружия России — крылатой ракеты глобальной дальности и беспилотного подводного аппарата — пока не выбраны. Ждем предложений на сайтах министерства обороны». Но позже военное ведомство добавило в список боевой лазерный комплекс.

В общей сложности россияне выступили с 63 тысячами вариантов названий «супероружия». Народная фантазия не знала пределов, и в запущенной Минобороны акции проявились не самые лучшие черты нашего общества, превратив голосование в цирк. Огромное количество пользователей предложили наименования, содержащие экстремизм, похабщину и матерщину.

Из наиболее приличных, но откровенно глупых вариантов приведем следующие: «Карасик», Изделие-444 «Бафомёт», «Рука кремля», «Десница судьбы», «Кузькина бабушка», «Извинись», «Победосец» «Хлопушка», «На Берлин», «За пацанов», «Черный властелин», «КУСЬ», Нежданчик», «Ватник», «Ласточка», «Песец», «Вий», «Звездочет», «Офтальмолог», «Матрешка» и «Мухобойка». «Благовест», «Ватник», «Возмездие», «Миротворец».

Российские политики (причем весьма серьезные) также проявили неуместную инициативность. Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев предложил назвать крылатую ракету «Голубем мира», вероятно, таким образом пытаясь подшутить над американцами. Еще одним «троллем» оказался сенатор Николай Федоров.

«Предлагаю два названия. Первое — «Американская мечта». Второе связано с широко известным пушным зверем. Это «Песец». Кстати, заметьте, два названия образуют словосочетание», — сказал Федоров в беседе с «Коммерсантом».

Понесло даже Владислава Юрьевича Суркова. Помощник президента РФ предложил назвать ракету «Гиви» в честь убитого командира батальона «Сомали» Михаила Толстых.

Смысл затеянного президентом голосования очевиден — это пиар новейшего российского, дополнительный повод для привлечения к нему внимание со стороны народа. Однако россияне и политики проявили совершенно неразумную и неуместную активность. И над этой глупостью можно было бы посмеяться, но вариант с «Нежданчиком» какое-то время являлся абсолютным лидером голосования и вполне мог победить.

Минобороны рапортовало, что учитывало все 63 тысячи вариантов. Будем надеяться, что это лукавство, и на самом деле Департамент информации массовой коммуникации не бросил все ресурсы на мониторинг бредовых предложений россиян и политиков.

Названия, представленные в «шорт-листе», внушают уверенность, что военное ведомство выбрало для финальной части голосования наиболее адекватные наименования, которые не смогли бы опозорить труд наших конструкторов, создавших по-настоящему уникальное оружие (мы не знаем этого наверняка — РП).

В России действительно существует традиция давать условные названия военной технике. Откуда она пошла — никто точно не знает. Есть версии, что традиция вышла из солдатского фольклора в период Великой Отечественной войны. Красноармейцы часто давали ласковые, грозные и забавные прозвища оружию.

Так, БМ-13 стала «Катюшей», гаубица ИСУ-152 — «Зверобоем», самолет поддержки наземных войск Ил-2 — «Летающим Танком», истребитель-моноплан И-16 — «Ишаком».

После ВОВ в ствольной артиллерии утвердились «цветочные» названия — пушка 2С5 «Гиацинт», противотанковый ракетный комплекс 9М123 «Хризантема», самоходная пушка 2С7 «Пион», самоходный миномёт «Тюльпан». Образцы реактивной артиллерии конструкторы и военные начали ассоциировать с природными бедствиями — БМ-21 «Град», 9К57 «Ураган», 9К58 «Смерч», 9К51М «Торнадо».

Конечно, отечественным конструкторам было свойственно проявлять и чувство юмора. Например, тяжелая огнеметная система ТОС-1 превратилась в «Буратино», семиствольный гранатомет МРГ-1 — в «Огонёк», осколочный боеприпас для гранатомётов ГП-25 — в «Подкидыш», 23-мм резиновая пуля — в «Привет», светозвукошумовая граната — в «Экстаз», специальные конвойные наручники — в «Нежность», женский бронежилет — в «Грацию».

Однако остроумие оружейников всегда было здоровым, вызывая усмешку и скромную улыбку, а не дикий уличный хохот. Создателям в принципе виднее, как более оригинально называть свои детища, но в данном случае их лишили этого права. И когда за подобное дело берутся люди, бесконечно далекие от армии и оружия, всегда неизбежны всевозможные «нежданчики».

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