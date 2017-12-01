Оборона под контролем

В России существует немало технологических достижений, которые, к сожалению, оказываются недооцененными в СМИ. Речь идет не о планах ученых или стартапах, а о полностью реализованном проекте, который вносит огромный вклад в развитие обороноспособности нашей страны.

1 декабря 2014 года на боевое дежурство заступил уникальный объект — Национальный центр управления обороной Российской Федерации (НЦУО). На протяжении трех лет Центр выполняет огромный вал работы, который не мелькает в новостях, и остается практически неизвестным.

Дело не только в секретности. Офицеры Центра не являются бравыми спецназовцами, готовыми ломать шеи террористам. Они не стреляют из автоматов и не управляют смертоносными боевыми машинами. Сотрудники НЦУО — это те самые «штабные» и «гражданские», к которым принято относиться с неким снисхождением. Про таких ребят не снимешь крутой видеосюжет или документальный фильм.

Ставка Верховного главнокомандующего

Формально Центр управления обороной начал создаваться после указа президента РФ Владимира Путина 10 декабря 2013 года. Однако судя по его невероятным возможностям, опытно-конструкторские работы стартовали, скорее всего, за несколько лет до распоряжения главы государства.

НЦУО находится в здании комплекса Минобороны на Фрунзенской набережной. По выражению министра обороны РФ Сергея Шойгу, это современная ставка Верховного главнокомандующего. Наиболее важная информация из НЦУО передается в Ситуационный центр президента.

Чтобы понять смысл функционирования НЦУО, достаточно вспомнить несколько американских блокбастеров. В них часто показывают сцены из таинственного темного помещения, расположенного где-то в Пентагоне. Достаточно большой по размерам командный пункт напичкан всевозможной телекоммуникационной аппаратурой: компьютерами, огромными экранами, системами связи. Здесь президент США и военная верхушка принимают судьбоносные решения и могут контролировать их исполнение.

Вот и российский НЦУО устроен подобным образом и призван выполнять похожие функции. Объект на Фрунзенской набережной представляет собой мощнейший в мире информационный спрут, чьи «щупальца» опутывают не только Вооруженные силы, но и 73 органа государственной власти и некоторые крупнейшие корпорации.

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) превосходит электронно-вычислительную машину в Пентагоне по показателям объема хранения данных (236 петабайт против 12) и производительности (16 петафлопс против 5). Удалось ли России самостоятельно создать подобный суперкомпьютер — остается загадкой. Эксперт, попросивший остаться неназванным, рассказал РП, что отечественные специалисты вполне могли осуществить сборку суперкомпьютера и наладить его работу. Однако определенная часть комплектующих была импортирована. До 2014 года «железо», вероятно, покупалось в западных странах, а после 2014 года одним из поставщиков или посредников стал Китай.

С большой вероятностью ПАК является практически полностью российской разработкой. Об этом свидетельствует заявление начальника НЦУО Михаила Мизинцева (17 ноября 2017 года) о том, что Минобороны практически завершило формирование аналогичных центров управления в регионах. «В 2017 году завершается формирование типовой структуры центров, состава информационно-управляющих средств и регламентов информационного взаимодействия», — сказал Мизинцев.

На защите ПАК стоит антихакерская система, разработанная Объединенной приборостроительной корпорацией. Этот софт защищает компьютеры работающие, помимо НЦУО, еще на более 500 объектах Минобороны. В режиме реального времени система анализирует сетевой трафик, выявляет атаку, оценивает ее масштаб и даже определяет точку, откуда ведется вторжение.

Межведомственное взаимодействие

НЦУО фактически выполняет большую часть функций, которые ранее были возложены на Центральный командный пункт Генштаба и Ситуационный центр Минобороны. Основная задача этого информационного спрута заключается в межведомственном взаимодействии.

Этому вопросу посвящается третья подряд конференция в здании на Фрунзенской набережной. Огромное внимание координации усилий Минобороны с другими силовыми ведомствами и компаниями, имеющими стратегическое значение, уделяет Владимир Путин. В частности, тема взаимодействия между Минобороны и оборонно-промышленным комплексом (ОПК) была одной из центральных на прошедшей в Сочи серии совещаний.

По словам Мизинцева, в повседневную деятельность НЦУО внедрена работа с информационными ресурсами Минпромторга, госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос», «что позволяет в плановом режиме осуществлять круглосуточный контроль за ходом выполнения государственной программы вооружений и государственного оборонного заказа».

Таким образом деятельность НЦУО обеспечивает контроль за ходом выполнения Гособоронзаказа, от реализации которого зависит поступление в войска нового и исправного вооружения. В Центр стекается информация о выполнении различных распоряжений. В Минобороны утверждают, что НЦУО обладает технической возможностью провести виртуальную инспекцию в любой воинской части РФ. Таким образом степень информированности и скорость информирования главы Генштаба и министра обороны значительно возросли.

Управление боем

Огромное значение НЦУО играет в вопросах, связанных с боевыми действиями. Утверждается, что деятельность Центра позволила сократить цикл боевого управления и временной период на принятие решений. Если говорить конкретно, то структура на Фрунзенской набережной задействована в подготовке и управлении стратегическими учениями и сирийской операцией.

НЦУО занимается разработкой и корректировкой системы материально-технического обеспечения войск (доставка грузов в Сирию и в локации расположения российских войск), анализом и моделированием ситуации на театре военных действий, выработкой оптимальных и оперативных решений с учетом множества факторов, которые закладываются в ПАК.

Очевидно, что НЦУО продемонстрировала свою эффективность в обеспечении военной миссии в Сирии. Так, с первых дней операции Москва испытывает ряд сложностей с логистикой. Возможности транспортной авиации не позволяют полностью удовлетворить потребности группировки, прежде всего, в боеприпасах и крупногабаритной технике. Россия вынуждена «гонять» десантные корабли, которые не предназначены для перевозки подобных грузов.

Судя по всему, благодаря НЦУО Минобороны приняло на вооружение план доставки грузов, который оптимально распределяет нагрузку на авиацию, Черноморский флот и, возможно, гражданские и иностранные суда. В условиях нехватки транспортных ресурсов было найдено непростое, но единственно правильное решение.

Эксперты полагают, что НЦУО вовлечен в управление боевыми действиями, причем не только условными, как на учениях. Управление войсками в Сирии с Фрунзенской набережной ведется через средства космической связи и по различным секретным каналам. Скоординированная и оперативная связь мозгового центра в Москве, штаба в Сирии и боевой группы на просторах пустыни стала залогом успешной работы Сил специальных операций, которые уничтожают главарей боевиков, корректируют огонь авиации и артиллерии.

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