Обамкины подарки

В эти дни Барак Обама совершает свое последнее турне по Европе – в качестве пока еще президента Соединенных Штатов. Несмотря на то, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что по многим внешнеполитическим направлениям позиция США кардинальным образом изменится, Обама продолжает следовать прежним курсом. А в части оказания давления на Россию всеми возможными способами так и вовсе пытается перевыполнить план, пользуясь тем, что он пока еще президент.

Главной задачей европейского вояжа Обамы стало усиление антироссийских санкций. Не случайно Обама целых два дня проведет в Берлине, общаясь с самым последовательным сторонником санкций в Европе, Ангелой Меркель. Пока не известно, пойдет ли госпожа Меркель на четвертый срок в роли канцлера. После ухода Обамы ей будет труднее отстаивать интересы США в Европе, но пока у них обоих есть время, чтобы проводить свою политику.

То, что в Белом доме к власти пришел правоориентированный политик, провозгласивший главными ценностями не заботу о меньшинствах и демократии, а консерватизм и протекционизм, взволновало Европу не на шутку. Правящие современной Европой элиты – плоть от плоти американских демократов – не на шутку перепугались: теперь, получается, и в Европе стоит ожидать прихода к власти националистов? Думается, визит Обамы изначально был запланирован не как пораженческий визит в гости напоследок, а как подтверждение прежних идеалов внешней политики США. Теперь Обаме предстоит попытка убедить европейскую элиту, что избранный курс будет продолжен, несмотря ни на что.

Европейцы, похоже, и сами не верят в любезные речи Обамы, поскольку настроения рядовых жителей ЕС сильно отличаются от мнения элит. А элите есть о чем беспокоиться. Однако и они понимают, что прощальный тур Обамы проходит скорее на минорной ноте. Вот почему европейские лидеры наперебой принялись убеждать Трампа не улучшать отношений с Россией и не отказываться от сотрудничества с НАТО. А для Обамы подготовили прощальный подарок: санкции против России, срок действия которых должен был истечь в конце января 2017 года, с большой долей вероятности будут продлены – для того, чтобы новый президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится в конце января, 20 числа, не смогу бы так просто отменить их.

«Мы действительно находимся в критической ситуации. Мы не должны допустить, чтобы ЕС продлил санкции, а затем пришел новый президент США и снял их», - сказал в интервью агентству Reuters один из немецких чиновников. Планируется, что санкции, возможно, продлят, и как минимум расширят, учитывая «вновь открывшиеся обстоятельства» - продолжение российской операции в Сирии. Встреча должна пройти в ближайшее время в Берлине, при участии канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, а также премьеров Испании Мариано Рахоя и Италии Маттео Ренци.

Перед уходом Обама всеми силами пытается создать для России в Европе максимально неблагоприятную ситуацию, используя связи и оказывая давление на лидеров ЕС. Исправить положение будет непросто, главная цель уходящей администрации – свести к минимуму любое позитивное партнерство России со странами ЕС, особенно в высокотехнологичных – например, энергетической, в плане доступа к высоким технологиям и высокоточным производствам, а также к развитию науки. Мы должны оставаться лишь поставщиком углеводородов для Европы, не более, а о каком-либо развитии должны забыть, как того требуют американцы.

Не остается в стороне и пока еще действующая Администрация США. Конгрессмены всерьез нацелены сделать России как можно хуже перед уходом – хотя, казалось бы, куда уж хуже. С их подачи разрабатывается всеобъемлющий закон, как своеобразный жесткий ответ России за «все хорошее, что между нами было»: за Украину, за Сирию, за кибератаки, и за «вмешательство» в выборы в США. В интервью Reuters сенатор Бен Кардин отметил, что Конгресс вполне успеет рассмотреть закон – однако может не успеть принять его, впрочем, в любом случае это «заложит основу на будущее».

«Россия представляет собой очень серьезную проблему для Америки. Она — не наш партнер. Она — хулиган», — заявил Кардин. При этом работа над законом будет вестись с привлечением конгрессменов от обеих партий – и от республиканцев, и от демократов. С таким «подарком» от предыдущего Конгресса Дональду Трампу будет справиться нелегко. Однако, что бы там не говорили американские шестерки в Европе и противники Трампа в штатах, совсем скоро решения будет принимать уже не Обама.

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