Новому президенту обещают провокации и войну

Обещания сорвать голосование на предстоящих президентских выборах в российском консульстве в Киеве, угрозы новыми санкциями за выборы на территории Крыма и план военной операции – так Украина готовится к 18 марта, когда россияне будут выбирать себе нового президента. Похоже, в этот день новости из соседней страны могут занять первые строки на лентах наших информагентств, потеснив внутрироссийские.

18 марта – для Украины день особенный, ведь ровно 4 года назад в Крыму состоялся референдум, по итогам которого 97% жителей республики пожелали вернуться в состав России. Спустя 4 года, в этот день Россия будет выбирать нового главу государства. Конечно, свидомые патриоты не могли обойти этот факт стороной и пригрозили блокадой всем консульствам и посольствам Российской Федерации на территории Украины, где откроются избирательные пункты для тех граждан России, кто изъявит желание отдать свой голос, находясь вне пределов Российской Федерации.

Об этом заявили представители националистических движений «Свобода», «Национальный корпус» и хорошо знакомого россиянам запрещенного в РФ объединения «Правый сектор». По заявлениям националистов, они всячески будут препятствовать голосованию на выборах президента России, а тем, кто рискнет отправиться в консульства для голосования – обещают устроить «коридор позора».

Всего на Украине планируется открыть 4 избирательных пункта для граждан России в дипломатических представительствах в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. С соответствующим запросом к украинским коллегам обратился российский МИД. «Обращение сейчас рассматривается причастными ведомствами», - заявили в украинском министерстве.

Выборы на территории Крыма для Украины – особый вопрос. Ожидается, что на полуостров прибудет действующий глава РФ, Владимир Путин. Сперва планировалось, что российский президент посетит Севастополь аккурат в день голосования, но позже появилась информация, что Путин приедет в Крым накануне, 14 марта. Президент примет участие в митинге в Севастополе, а также посетит строительство Крымского моста. При условии, что в последнее время российский президент не слишком часто появлялся на публике по причине болезни и даже был вынужден отказаться от поездок по некоторым российским регионам в рамках своей предвыборной кампании, визит в Крым имеет для него особое значение.

Украинский МИД пообещал «серьезно отреагировать» на проведение президентских выборов России в Крыму. «Мы будем реагировать очень серьезно, поскольку у нас есть целый массив двусторонних договоров, включая Большой договор (Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией – прим.) и это будет еще одним очередным, но очень существенным нарушением этого договора», - рассказала в эфире украинского «Пятого канала» заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Среди возможных пакостных мер украинская сторона назвала внесение в особые списки людей, которые голосуют и которые помогают в организации выборов на «оккупированной Россией» территории Крыма. Отследить тех, кто голосует, очень сложно, но тех, кто будет принимать непосредственное участие в избирательном процессе, внесут в санкционные списки. Об этом есть договоренность с Литвой: человеку, попавшему в такой список, может быть закрыта Шенгенская зона. Кроме этого, Киев традиционно пообещал призвать Европу надавить на Россию из-за выборов в Крыму. Европейцы, как это было в случае с парламентскими выборами в РФ, уже ответили, что не признают голосования на территории Крыма и подспудно продлили санкции против нашей страны еще на полгода.

Но самый большой «подарок» к выборам российского президента подготовил Петр Порошенко. 10 марта он провел закрытую встречу с украинскими блогерами-патриотами и озвучил им планы по возвращению Донбасса при помощи миротворческого контингента ООН. «План такой: сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом заходят ВСУ и зачищают Донбасс в стиле «без оружия – живи, с оружием – смерть», - сообщил блогер Мартин Брест сразу после завершения встречи. «Как пойдёт сама зачистка - мало кто может спланировать, алэ: выпускать вооруженных «сепаров» с Донбасса на территорию России сами русские не будут ни за что, а давать им амнистию у нас никто не собирается. ОР-1 будет задействован», - добавил блогер.

Сколько было этих планов Киева по возвращению Донбасса, скажете вы. И будете правы. Но на этот раз, похоже, Киев все же заручился определенного рода поддержкой со стороны западного сообщества. План о вводе в Донбасс миротворческого 20-тысячного контингента под эгидой Швеции, в состав которой войдут военнослужащие стран, не являющихся членами НАТО, озвучил также бывший глава Североатлантического Альянса, а ныне – советник по безопасности украинского президента Андерс Фог Расмуссен. Пока что от НАТО никаких заявлений на этот счет не поступало, однако налицо стремление Киева осуществить силовую зачистку непокорного региона при помощи представителей ООН.

Похоже, новому (или старому?) президенту Российской Федерации придется после выборов перво-наперво решать проблемы в соседней стране.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «В мире»