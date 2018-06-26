Без нового «Руслана»

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) не планирует проектировать тяжёлый транспортный самолёт на замену Ан-124 «Руслан». Авиапромышленность РФ сделает акцент на поддержании лётной годности нынешнего авиапарка и созданию машин других классов.

«Эскизное проектирование самолёта на замену Ан-124 в настоящее время не планируется. В рамках технико-экономического обоснования программы СТВТС разрабатываются меры по поддержанию исправности парка Ан-124 и Ил-76. Что касается программы СВТС (средний военно-транспортный самолёт), то, действительно, в настоящее время ПАО «Ил» ведёт эскизное проектирование Ил-276. Этот самолёт должен прийти на замену Ан-12 грузоподъёмностью около 20 т», — говорится в сообщении пресс-службы ОАК.

«Востребованы во всём мире»

В начале июня сразу несколько представителей отрасли и заказчика заявили о том, что в России в скором времени может быть принято решение о начале научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию тяжёлого транспортного самолёта. В частности, командующий Военно-транспортной авиацией ВКС России Владимир Бенедиктов рассказал о возможном возобновлении производства «Русланов».

«Если говорить о возобновлении их производства в новом облике, то это является крайне непростой, но решаемой задачей... Самолёты сверхтяжёлого класса, к которым относится Ан-124, крайне востребованы во всём мире. Две трети всех «Русланов» были произведены в Ульяновске. Сегодня первоочередной задачей является поддержание их исправности», — пояснил позже вице-президент ОАК, гендиректор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.

Член комиссии при Президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что самолёт будет проектироваться на базе Ан-124. Однако российская машина будет создаваться на совершенно иной технологической основе. Изменения коснутся авионики, шасси и двигателей.

В ответ головной разработчик «Руслана» ГП «Антонов» (ОКБ им. О.К. Антонова) объявил, что не собирается сотрудничать с РФ по проектированию нового самолёта. Также в Киеве считают, что авиапромышленность России не в состоянии разработать модернизированную версию Ан-124 или машину аналогичного класса на его основе.

«Если речь идёт о модернизации, то предусматривается внесение изменений в типовой конструкции. При этом, только разработчик самолёта — ГП «Антонов» обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурса, срока службы и лётной годности самолётов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции. Таким образом, изготовление самолётов семейства Ан-124 под маркой «Антонов» без участия ГП «Антонов» невозможно», — отметили в Киеве.

Большинство российских экспертов не согласились с выводами «Антонова». Среди отечественных специалистов господствует точка зрения о том, что предприятие «Авиастар-СП» (Ульяновск), где до середины 2000-х годов серийно производились «Русланы» (было выпущено 36 из 55 машин), способно потянуть непростой, но важный для страны проект нового тяжёлого транспортника.

«Руслан» и «Слон»

Ан-124 — уникальный самолёт, способный перевозить на тысячи километров негабаритные и сверхтяжёлые грузы военного и гражданского назначения (до 120 тонн). Выпуск машины начался в середине 1980- х годов. Во второй половине 1990-х годов сборочным цехом «Русланов» стал «Авиастар-СП», где был построен новый производственный комплекс.

В 2004 году выпуск «Русланов» был прекращён, а переговоры с Украиной о его возобновлении увенчались успехом только в декабре 2013 года. Совместные планы Москвы и Киева похоронила «революция достоинства», произошедшая 22 февраля 2014 года. Сейчас из 55 машин в эксплуатации 43 самолёта: 16 «Русланов» находятся в парке ВКС России, 12 — грузовой авиакомпании «Волга-Днепр», 8 — госавиакомпании «224-й лётный отряд», 7 — Украины.

«Русланы» имеют огромное значение для российских Вооружённых сил. Тяжёлые машины поддерживают достаточно высокие экспедиционные возможности армии РФ. Яркий пример — это сирийская операция. Парк Ан-124 осуществил оперативную переброску танков, бронетехники, самолётов, вертолётов и различного оборудования.

Казалось бы, разорванные связи с Украиной должны стать дополнительным стимулом для России по разработке нового транспортника или модернизированного варианта Ан-124. Однако нынешнее заявление ОАК фактически означает отказ от подобных проектов.

Примечательно, что на Московском авиационно-космическом салоне МАКС-2017 был представлен концепт перспективного тяжёлого транспортного самолёта (ТТС) «Слон» разработки ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского».

Транспортник должен выдерживать нагрузку до 150 тонн при максимальной взлётной массе в 490 тонн. В грузовом отсеке «Слона» могут поместиться 54 стандартных контейнера или 400 солдат с военной техникой (5 самоходных артиллерийских установок 2С25М «Спрут», либо 14 бронемашин «Тигр», либо 10 бронетранспортёров БТР-82А, либо 10 бортовых тягачей КамАЗ-4350).

Отложили на несколько лет

Дискуссии вокруг создания ТТС на условиях анонимности прокомментировал «Русской Планете» источник, до недавнего времени работавший с парком «Ан-124». По его словам, в авиационной отрасли замена «Русланов» активно обсуждается последние годы. Однако реализация программы нового транспортника — очень трудоёмкая и дорогостоящая задача.

«Парк «Русланов» нельзя назвать устаревающим, по крайней мере, по планеру. Конструкция машины настолько удачная, что она прекрасно будет справляться со своими задачами несколько десятилетий. Главная проблема — это отсутствие более экономичных двигателей и необходимость замены бортового оборудования. Россия в этом отношении сильно отстаёт от ведущих авиадержав», — отметил собеседник РП.

По его словам, надежды возлагаются на разработку двухконтурного турбореактивного двигателя сверхбольшой тяги ПД-35. Однако, как сообщил 18 июня управляющий директор компании «ОДК-Пермские моторы» Сергей Попов, силовая установка пойдёт в серийное производство не ранее 2028 года.

«С бортовым оборудованием будет намного сложнее. Сказывается провал отечественной промышленности в компонентной базе. Многое придётся закупать на Западе. Военных такой вариант однозначно не устроит, а для потенциального разработчика и производителя («Авиастар-СП») имеет смысл создать универсальную машину как для военных, так и для гражданских нужд», — констатировал источник.

По его мнению, вопрос создания нового тяжёлого транспортника решили отложить на несколько лет в силу объективных причин. При этом собеседник нашего издания не считает сложившуюся ситуацию критической.

«Конечно, было бы здорово, если бы инженеры уже начали разработку эскиза. Однако смысла это делать прямо сейчас — нет, если перспективы финансирования столь туманны, а между заказчиками отсутствует общее понимание того, каким должен быть самолёт. На мой взгляд, Россия обязательно вернётся к проектировке нового ТТС, другого выхода у нас нет, но это будет позже», — прогнозирует источник РП.

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