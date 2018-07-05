«Новичок» вновь терроризирует Великобританию

Если верить Скотленд-Ярду нервно-паралитическое вещество, известное как «Новичок», было вновь использовано на Туманном Альбионе. На днях им были отравлены подданные королевства: мужчина 45 лет и женщина 44 лет в городе Эймсбери, в 100 километрах к юго-западу от Лондона. Имена пострадавших полиция не называет, но СМИ сообщают, что жертвами отравления стали Чарльз Роули и Дон Стерджесс.

По словам главы контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нила Базу, ядовитое вещество оказалось идентичным тому, которым были отравлены в марте этого года Сергей и Юлия Скрипаль. Офицер отметил, что оба преступления могут быть связаны между собой, но окончательный вывод делать пока рано.

«Я должен сказать, что мы не находимся в том положении, чтобы говорить, что нервно-паралитическое вещество происходит из той же партии, что и вещество, воздействию которого подверглись Скрипали… Понимаю, что будет множество спекуляций по поводу того, связан ли этот инцидент с мартовскими событиями в Солсбери. Я добавил бы, что комплексное расследование покушений на убийство Юлии и Сергея Скрипалей продолжается», — сказал Базу.

Загадочное отравление

Второе по счёту отравление «Новичком» произошло 30 июня. Служба скорой помощи приехала к женщине в 10.15 утра, а в 15.30 карета потребовалась уже мужчине. Медики предполагали, что причиной потери сознания пострадавших стал приём наркотических препаратов. Тем более, Роули находится на учёте как героинозависимый.

Как рассказал The Telegraph, 29-летний Сэм Хобсон у пострадавших шла пена изо рта, начались галлюцинации, «после чего они впали в кому». Также он заявил, что 29 июня они втроем посетили некоторые места в Солсбери. В частности, жители Эймсбери были на берегу реки — «недалеко от скамейки в торговом центре «Молтингс», где потеряли сознание Скрипали». Причём сам Хобсон чувствует себя нормально.

О странном инциденте была проинформирована полиция. 2 июля пробы были отправлены в расположенную в Солсбери лабораторию «Портон Даун», которая установила, что отравление наступило в результате использования «Новичка».

На текущий момент полиция не может подтвердить, что вещество, которым отразили Скрипалей и двух людей в Эймсбери, было изготовлено в одном и том же месте. Делом занимаются около 100 следователей. Локации, где побывали пострадавшие 30 июня, оцеплены. Приоритетом для полиции является установление места контакта мужчины и женщины с «Новичком».

«После объявления о серьёзном инциденте полиция оцепила все районы, в которых пострадавшие мужчина и женщина находилась за несколько часов до того, как им стало плохо. Среди них — Сад королевы Елизаветы, квартира Чарльза Роули на Магглтон-Роуд в Эймсбери, расположенном примерно в 15 километрах от Солсбери, аптека «Бутс» и баптистская церковь в Эймсбери», — уточняет The Telegraph.

Рабочая версия Скотленд-Ярда отличается от того, что сообщил Хобсон. Полиция пока не подтвердила факт пребывания Роули и Стерджесс в Солсбери. К тому же в Солсбери до сих пор оцеплены все «потенциально опасные места». По информации полиции, пострадавшие в Эймсбери не связаны со Скрипалями, чисты перед законом и не замечены в сотрудничестве со спецслужбами какого-либо государства.

Напомним, 4 марта на скамейке в бессознательном состоянии в Солсбери были обнаружены экс-офицер ГРУ, перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Полиция заявила о том, что покушение на жизнь Скрипалей организовала Россия, применив газовое вещество «Новичок».

В качестве ответной меры из Лондона были высланы 23 российских дипломата. В мае находившиеся в критическом состоянии Скрипали были выписаны из больницы, а Юлия Скрипаль выступила с видеообращением. Она не стала никого обвинять, но заявила, что опасается за свою жизнь. О Сергее известно лишь то, что он продолжает курс выздоровления и его допрашивают следователи. К расследованию громкого дела была допущена только ОЗХО. Москва в свою очередь отрицает все обвинения британской стороны.

Новая порция обвинений

В четверг, 5 июля, в Великобритании вновь соберётся чрезвычайный комитет COBRA. Ранее премьер-министр королевства Тереза Мэй отметила, что власти «по вполне понятным причинам подходят (к инциденту) со всей серьёзностью».

Собеседник «Русской Планеты», который комментировал ранее покушение на Скрипалей, полагает, что Лондон продолжит раздувать политический скандал по поводу очередного инцидента с «Новичком». По его мнению, отравление экс-разведчика и его дочери сходит с повестки дня, и потому британским властям требуется новая порция обвинений в адрес РФ.

«Ситуация с отравлением в Эймсбери выглядит ещё более запутанной, чем в события в Солсбери, хотя в их политическом подтексте я не сомневаюсь. Маловероятно, что пострадавшие могли «подхватить» «Новичок» в местах, где, предположительно, бывали Скрипали. Во-первых, полиция их оцепила, во-вторых, «Новичок» применённый в марте не может так долго действовать», — сказал ветеран советских и российских спецслужб.

По мнению источника РП, сейчас имеет смысл рассматривать множество версий, вплоть до инсценировки отравления. Также он напомнил, что на Западе научились воспроизводить боевые отравляющие вещества, созданные в советских лабораториях. Поэтому не стоит отбрасывать версию преступления со стороны зарубежных спецслужб.

«Россия к этому однозначно не имеет никакого отношения. Зачем нам этого делать в разгар ЧМ? В этом контексте настоящие отравители выбрали очень удобный момент с политической точки зрения. Причём они цинично травят тех, кого не жалко. Судите сами: Скрипали — русские, а нынешние жертвы — хоть и британцы, но выходцы из неблагополучных слоёв общества. Их судьба мало, кого волнует», — подытожил собеседник РП.

Далее в рубрике