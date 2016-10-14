Нормандские разборки

Очередная встреча в Нормандском формате, которая должна по плану пройти 19 октября в Берлине, пока под вопросом. Сторонам, принимающим участие в «четверке» - Франции, Германии, России и Украине – не удалось окончательно договориться о том, состоится ли она, и если да – то в каком виде. О том, что Нормандский формат зашел в тупик, эксперты высказывают мнение давно. Однако ранее страны все же находили возможности для встреч и обсуждений. Похоже, теперь выхода из тупика ждать придется нескоро: к мирному процессу в Донбассе привязали сирийский вопрос.

То, что встреча пока под вопросом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В зависимости от того, будут ли конкретные наработки по итогам этих экспертных встреч, уже будет приниматься решение о целесообразности и возможности проведения "нормандской четверки" на высшем уровне», - ответил Песков журналистам. «Предстоят экспертные встречи, на которых состоится достаточно серьезный разговор. Если эти экспертные встречи завершатся с позитивным итогом, такой шанс появится, безусловно», - добавил Песков. Другие стороны переговорного процесса также пока не дают ясности касаемо того, где и когда состоится встреча лидеров четырех стран.

Стороны планировали обсудить мирный процесс в Донбассе также и в Париже, куда утром 19 октября должен был прибыть с запланированным визитом президент России Владимир Путин. Однако поездка была отменена. По сообщению Кремля, это произошло по инициативе России – Дмитрий Песков заявил, что французская сторона исключила из программы визита все официальные запланированные мероприятия, такие, как открытие Русского духовно-культурного центра, оставив в повестке дня лишь переговоры по Сирии. В итоге в Москве решили отложить визит. В итоге теперь нет никакой уверенности и в том, что Путин и Олланд смогут поговорить в тот же день в Берлине, где готовились очередные Нормандские переговоры.

Французский лидер, похоже, обиделся на вето, примененное Россией при голосовании в Совете безопасности ООН. Напомним, 8 октября резолюция по Сирии, предложенная Францией, была заблокирована Россией. Виталий Чуркин, постпред России при ООН, заявил, что это не тот вариант резолюции, который стоит принимать.» У меня есть подозрение, что реальным мотивом является провоцирование вето со стороны России», — приводит слова Чуркина агентство Reuters. Французы предлагали запретить бомбардировки Алеппо (точнее, восточной его части, где окопались террористы) и полеты военной авиации в том районе. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что страна, которая наложит вето на эту резолюцию, «будет дискредитирована в глазах всего мира», а также понесет «ответственность за продолжающиеся бесчинства».

Именно Франсуа Олланд ранее активнее всего выступал за переговорный процесс, надеясь поспособствовать примирению России и Украины. Похоже, теперь французский лидер изменил свою точку зрения. Комментируя переговорный процесс с Россией по теме Донбасса, Олланд заявил: «я думаю, интерес Путина состоит в том, чтобы продемонстрировать прозорливость, успокоить игру, прикарманить то, что он уже взял и больше там (на Украине, — прим.) ничего не делать. Если он там еще что-нибудь сделает, тогда будут еще санкции, Украине поставят оружие, и она войдет в НАТО», — пригрозил он.

Тактика западных политиков в отношении России проста: выставлять условия и требовать исполнения договоренностей – мол, вы нам сейчас вот это, вот это и еще вот то, и тогда мы рассмотрим вопрос о том, чтобы дать вам то, что вы просите. Это происходит и с «Минском» - мол, сначала добейтесь полного исполнения минских договоренностей, а затем мы рассмотрим вопрос отмены санкций. И не важно, что виновником их срыва раз за разом оказывается Украина. Теперь, как выяснилось, и сам нормандский формат поставлен в зависимость от ситуации в Сирии: прекратите бомбить Алеппо, и тогда мы будем с вами разговаривать.

Если учесть о том, что к переговорному процессу все настойчивее пытаются присоединиться США, то складывается совсем нехорошая картина: налицо попытки вычленить Россию из Нормандского формата. Об этом могут свидетельствовать анонсированные на ближайшие дни телефонные переговоры касаемо ситуации в Донбассе между Ангелой Меркель, Франсуа Олландом и Петром Порошенко – без участия президента России. Принятая на днях резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы так и вовсе открыто назвала все проиходящее в Донбассе «политическими последствиями российской агрессии в Украине» - при том, что до внесения доклада на обсуждение он назывался куда более нейтрально - «политические последствия конфликта в Украине». А привязка решения донбасского вопроса к сирийскому выглядит уж совсем некрасиво. Складывается ощущение, что Россию просто провоцируют на все новые дипломатические резкости, чтобы затем обвинить ее в них же. И тогда становится понятной логика странной приверженности Кремля минским соглашениям. При всей их очевидной бесполезности в условиях внешнего давления и шантажа – это единственное, что остается в качестве альтернативы большой войне.

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