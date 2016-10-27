Независимость откладывается?

Главы непризнанных Донецкой и Луганской народных республик подписали указы о переносе выборов, которые были намечены на 6 ноября 2016 года. Как сообщают официальные сайты республик, выборы глав местных администраций отложены на неопределенный срок.

Соответствующие распоряжения были подписаны главами республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким и были обнародованы на официальных сайтах республик. В документе, подписанным Захарченко 24 октября, в частности, говорится, что выборы будут отложены на неопределенный срок. Новая дата голосования будет дополнительно определена указом Захарченко. Аналогичный указ подписал и Плотницкий.

«Постановляю: Отложить проведение первых выборов местных глав, дата проведения которых (06.11.2016) определена указом главы Луганской народной республики от 22.07.2016 года №418/01/07/16 до принятия главой Луганской народной республики отдельного решения о дате их проведения», - говорится в указе главы ЛНР, опубликованном на его официальном сайте.

Первоначально выборы должны были пройти еще весной этого года. Однако в рамках минских консультаций выборы было решено перенести на осень. Проведение выборов – один из важнейших пунктов минских соглашений. Непризнанные республики были настроены в отношении выборов крайне решительно: в начале октября в ДНР и ЛНР даже провели так называемые праймериз – своего рода репетиция выборов, на которых жители республик выбирали кандидатов для участия в выборах уже настоящих.

«Мы доказали всему миру свою силу, достоинство и солидарность, когда в 2014 году встали плечом к плечу против жестокости и несправедливости. Теперь настало время для политических побед. Народ ДНР должен показать – мы построили цивилизованное, правовое государство, способное на открытые и честные выборы», - заявил глава ДНР Александр Захарченко, который также пришел проголосовать на праймериз. Согласно официальным данным, явка в ДНР составила свыше 370 тысяч человек, в ЛНР – свыше 61 тысяч. На праймериз присутствовали и иностранные наблюдатели, которые отметили хорошую и достойную организацию выборов.

В Республиках особо отмечали, что праймериз нисколько не противоречат минским соглашениям и полностью соответствуют стандартам ОБСЕ. Тем не менее, Украина до сих пор отказывается согласовать документ о местных выборах, как того требуют минские соглашения. Не секрет, что на выборы в Киеве и в Луганске и Донецке смотрят по-разному.

Непризнанные республики сами хотят решать свою судьбу. Киев же считает, что выборы на этих так называемых «особых территориях» должны пройти строго в соответствии с украинским законодательством, а к выборам должны быть допущены участники и представители украинских партий. Безопасность, по мнению Украины, должна обеспечиваться ей же, а непризнанные республики должны к тому моменту полностью разоружиться.

Понятное дело, что в Донбассе никогда не согласятся на эту трактовку – иначе в выборах смогут принять участие члены украинских радикальных националистических партий. В итоге процесс застопорился. Этим крайне недовольна Европа. Например, Франция настаивала на проведении местных выборов в Донбассе до конца текущего года.

Казалось бы, при решительной готовности ДНР и ЛНР провести выборы, внезапная их отмена может показаться странной. Причина тому, как считает член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков – в давлении со стороны международного сообщества.

«Для ДНР и ЛНР крайне важно, чтобы выборы были признаны мировым сообществом, однако для этого их проведение надо согласовать с «нормандской четверкой», чего, видимо, не произошло. Это, безусловно, вызывает сожаление», — заявил он агентству РИА Новости, подчеркнув, что выборы в ДНР и ЛНР рано или поздно все же будут признаны если не всем мировым сообществом, то ведущими мировыми державами.

Западные эксперты полагают, что отменой выборов на неопределенный срок Кремль выиграет время и сможет зачистить политическую поляну в непризнанных республиках, чтобы весь последующий процесс в Донбассе выглядел в глазах мирового сообщества более приемлемым. Журналист Джек Лош из Foreign Policy считает, что после того, как Кремль приложил усилия для создания правительств в регионе и предоставил деньги и оружие для их защиты, теперь он заинтересован в том, чтобы выбраться из «болота», в котором увяз на Восточной Украине, и добиться отмены болезненного санкционного режима, - приводит слова автора Inopressa.

«Он надеется сделать так, чтобы сепаратистские республики выглядели респектабельно в глазах местной и международной общественности. А для этого необходимо ликвидировать любых потенциальных союзников, которые плохо умеют подчиняться приказам». Лондонский эксперт Александер Кларксон считает, что в ближайшем будущем от руководства республиками могут быть отстранены и нынешние лидеры – Плотницкий и Захарченко. «Если Захарченко удалят до выборов, Москва может выставить перед Киевом какого-то человека с чистой репутацией, и компромисс насчет прямых переговоров станет более приемлемым».

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