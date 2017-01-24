Несогласные vs Трамп

Церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, состоявшаяся 20 января в Вашингтоне, сопровождалась массовыми акциями протеста, битьем витрин и яростными высказываниями звезд шоу-бизнеса в адрес нового хозяина Белого дома.

Протесты не ограничились только территорией вблизи Капитолийского холма. Авангардом антитрамповского акционизма стал «Марш женщин», прошедший в Вашингтоне, Лос-Анжелесе, Чикаго, Мехико, Лондоне, Париже, всего в 637 городах мира, как утверждают организаторы. Отличительным цветом был выбран гламурный розовый, участники марша одели розовые шапки (так называемые пусси-шапки), розовые кофточки и так далее. Любители российской эстрады могли бы подумать, что люди вышли против Филиппа Киркорова.

В Вашингтоне шествие «розовых пантер» возглавили певица Мадонна, актриса Скарлетт Йоханссон, мощным «аппаратным весом» движение поддержал режиссер-бунтарь Майкл Мур. Не остался в стороне и уходящий госсекретарь США Джон Керри, появившийся на месте событий вместе со своим лабрадором Беном.

Где-то рядом в кустах был замечен и бывший вождь грузинской «революции роз», а ныне политический гастарбайтер Михаил Саакашвили. Жевал ли он в этот раз галстук, или ограничился традиционным американским бабл-гамом, не известно.

«Добро пожаловать на революцию любви! Революция начинается здесь!» - заявила с трибуны Мадонна, добавив для пущей убедительности пару нецензурных «факов». Впрочем, в основном американская певица в этот раз выступила «под фанеру», по бумажке читая заготовленную речь с интонациями Аллы Пугачевой.

Не обошли демонстранты и «русский вопрос». Плакаты разоблачали Дональда Трампа как «агента Москвы» и «марионетку Путина». В этом же живописном образе разгуливали ряженые, спрятав лица за маской российского президента и держа в руках куклы президента США на ниточках. Такая вот розовая магия вуду.

Безусловно, исход любых выборов оставляет кого-то неудовлетворенным и даже раздосадованным. Разумеется, несогласные и недовольные есть всегда и везде. Но совсем не обязательно внутреннее разочарование должно выплескиваться на улицы, возбуждая массовые беспорядки.

Вспомним парламентские выборы в России 2011 года. Тогда не произошло ровным счетом ничего особенного. Кроме, пожалуй, того, что одна «розовая» партия получила неожиданно много голосов. Тем не менее, либералы и примкнувшие к ним левые объявили выборы в Госдуму полностью сфабрикованными и подтасованными. Начались шумные митинги и марши, вылившиеся затем в многотысячные акции на Болотной площади.

Тогда среди протестующих было немало «прогрессивных лидеров общественного мнения», звезд шоу-бизнеса, музыкантов, вольнодумных бизнесменов, активистов ЛГБТ-движения и прочих гламурных борцов за права меньшинств. Кадры тех лет из Москвы очень напоминают нынешние картинки из Вашингтона.

«Болотную революцию» в России поддерживали многие из тех, кто сегодня участвует в американской «розовой революции». И это не случайное совпадение.

Болотные волнения в России были инициированы в связи с планами Владимира Путина строить Евразийский экономический союз. Как раз 3 октября 2011 года Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, опубликовал в «Известиях» программную статью «Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается сегодня».

На фоне происходящей под американским шефством «арабской весны» российские интеграционные планы смотрелись особенно дерзко и амбициозно. Администрация США решила прокачать ситуацию и попытаться провалить президентскую кампанию Путина в 2012 году при помощи своих либеральных последователей в России. Но у последних кишка оказалась тонка. И дальнейшие росийско-американские разборки на высшем уровне проходили уже по совсем другим, более жестким сценариям.

В 2011-2012 годах главным лозунгом российских политических протестов был «Россия без Путина». Сегодняшний протест в США можно также свести к слогану «Америка без Трампа».

Есть и еще один немаловажный обобщающий момент. И в России тогда, и в Америке сейчас против лидера, олицетворяющего национальные интересы, поднялся так называемый «креативный класс», опекаемый функционерами Демократической партии США. Это бунт сытых буржуа, бунт офисного планктона, который перепуган угрозами СМИ о мнимом наступлении «тоталитаризма».

Также в обоих случаях мы видим радикальное и агрессивное пренебрежение к мнению избирателей, воле и власти народа, о которой говорил Трамп в своей инаугурационной речи. Что «болотное движение» пятилетней давности, что нынешний «розовый бунт» отличает гламурная спесь, пошлая «элитарность» и недемократичность.

Короче, «болотный бумеранг» вернулся туда, откуда он был запущен – в Америку.

Выстоит ли Трамп, как в свое время выстоял Путин?

Здесь многое зависит от национальной воли, от решимости простых граждан защитить свою политическую свободу, сохранить в стране баланс сил и отказать в доверии разноцветным либеральным мошенникам в пользу здорового консервативного курса. Многое зависит теперь и от личных бойцовских качеств Дональда Трампа и его ближайших соратников. Это будет уже не соревнование программ, но война нервов.

автор - публицист, директор Института свободы

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