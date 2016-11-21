Непростой выбор Трампа

Америка, а вместе с ней и весь остальной мир, пристально следит за тем, кого именно новоизбранный президент США Дональд Трамп приглашает к себе в команду и как распределяет ключевые посты. Уже известны имена нового главы ЦРУ и генерального прокурора. Но все внимание приковано к должности госсекретаря. СМИ сообщали, что Дональд Трамп уже провел ряд встреч с потенциальными кандидатами на этот пост, а само кресло пророчат Митту Ромни – «ястребу», который неоднократно называл Россию «геополитическим противником номер один», а также весьма резко критиковал самого Трампа.

То, что Митт Ромни действительно рассматривается на должность госсекретаря США, подтвердил Майк Пенс – будущий вице-президент. Деталей встречи он не сообщил, зато сказал в интервью Fox News, что «у них была хорошая встреча. Это была теплая и содержательная беседа, и я знаю, что его кандидатура активно рассматривается на пост госсекретаря... как и некоторых других выдающихся американцев». Сам Ромни сообщил USA Today, что разговор был очень обстоятельный и серьезный. «Мы обсудили районы, которые представляют интерес для США, и обменялись своим мнением на этот счёт», - сказал он.

Митта Ромни можно назвать типичным республиканцем. Он – консерватор, сторонник традиционных ценностей, а также религиозен: Ромни является действующим мормонским епископом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Ромни – ярый противник однополых браков, сторонник полного запрета абортов, а также выступал за возвращение смертной казни в бытность губернатором штата Массачусетс.

В политике Ромни также придерживается типично «республиканского» джентельменского набора. Он достаточно резко высказывался о России и Иране, недолюбливает Китай, а также был ярым сторонником американского вторжения в Ирак и Афганистан.

С одной стороны, худшего кандидата на пост госсекретаря с точки зрения России и придумать сложно: милитарист и ястреб, Митт Ромни очевидно будет проводить в отношении России достаточно жесткую и бескомпромиссную политику. Однако для самих американцев выдвижение Ромни на пост госсекретаря было не меньшим шоком – ведь куда более интересно, каким будут взаимоотношения Ромни и самого Дональда Трампа. Ромни был противником выдвижения Трампа от Республиканской партии, а после, на протяжении всей предвыборной кампании, крайне резко высказывался о Трампе.

«Если планы Дональда Трампа когда-либо будут реализованы, страна погрузится в депрессию. Одно я знаю точно: Дональд Трамп лицемер и мошенник… и он держит американцев за дураков», говорил Ромни. Трампу было чем ответить: тот назвал Ромни «кандидатом-неудачником». «Ромни повел себя отвратительно, я думал, что он лучше», - сказал Трамп и добавил, что в свое время, когда Ромни выдвигался кандидатом в президенты в свое время, он поддержал его. «Я поддержал Митта Ромни. Он умолял меня, он готов был встать перед мной на колени».

Интересно, что даже у такого ненавистника России, как Ромни, нашлись связи с нашей страной. В 2012 году были обнародованы налоговые документы, из которых стало известно, что он инвестирует в российские и китайские компании, причем не какие-то: траст, который управляет деньгами Ромни, в числе прочих владеет акциями «Яндекса» и «Газпрома». Правда, акции были проданы еще до старта президентской предвыборной кампании, где Ромни выдвигался в качестве кандидата от республиканцев.

Каким будет Митт Ромни в качестве госсекретаря, если будет – большой вопрос. Однако каким-то чудным образом России всегда было проще договариваться с жесткими неоконсерваторами-республиканцами, чем с дипломатичными, казалось бы, демократами. Пока что можно говорить с уверенностью лишь об одном: на ключевых постах в новой американской администрации будут самые разные люди – как те, что выступают за диалог с Россией, так и те, кто всеми силами будет ему препятствовать.

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