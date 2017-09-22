Наличный «расчет»

Подробности обвинения против экс-министра экономики РФ Алексея Улюкаева и других российских чиновников и силовиков свидетельствуют о том, что в России по-прежнему крайне распространены передачи взяток наличными. Бюрократы продолжают вымогать чемоданы с иностранной валютой и тем самым, на первый взгляд, только облегчают работу следственным органам.

Если оглянуться примерно на 10 лет назад, когда бурно развивался полулегальное оформление бизнеса и безналичный расчет, то в СМИ господствовала точка зрения о скором вытеснении традиционных способов мздоимства. Считалось, что чиновники будут использовать более оригинальные схемы незаконного обогащения, например, переписывание бизнеса, получение денег по банковскому счету или дебетовой карте.

«Чемоданы с деньгами как символ взяточника уходят в прошлое. Высокопоставленные чиновники наличными или имуществом предпочитают не брать», — говорила в 2006 году директор российского отделения Transparency International Елена Панфилова.

Она утверждала, что российскую в практику активно входит следующий способ — создание сети компаний за рубежом, на счета которых перечисляются деньги за оказанные этими фирмами консультационные услуги. Также, как отмечала Панфилова, чиновники стараются получить долю в выгодном бизнесе, записав его на себя или родственника.

Простое и сложное

Однако прогнозы Панфиловой не сбылись. Российское государство ужесточило законодательство, запретив своим слугам заниматься бизнесом и владеть иностранными финансовыми активами. Вся высшая бюрократия РФ теперь отчитывается за доходы и расходы, причем декларацию обязаны подавать супруги высокопоставленных официальных лиц.

Конечно, данные меры не решили проблему взяток: нечестные политики оформляют имущество на детей, родственников, любовниц и бывших жен. Как правило, формально чиновники оставляют в своей собственности участки земли и квартиры. В целом схемы незаконного владения бизнесом и имуществом стали более продуманными.

Современные условия породили две противоречивые тенденции: возвращение к наличному «расчету» и изобретению достаточно сложных методов мздоимства. Так, по информации «Коммерсанта», экс-заместитель главы ГСУ СКР по Москве Денис Никандров раскрыл ФСБ любопытный способ получения взяток руководством Следственного комитета.

Деньги переводились офицерам на карты, оформленные на третьих лиц в одном из европейских банков. Подозрительные пластиковые карты сотрудники ФСБ изъяли еще летом 2016 года у всех обвиняемых по громкому уголовному делу, включая самого генерала Никандрова.

15 ноября 2016 года, когда был задержан Улюкаев, журналистов поразил не только скромный размер взятки (два миллиона долларов), но и тот факт (если верить следствию), что министр пришел лично за взяткой в офис главы Роснефти Игорю Сечину.

«Да, пока туда-сюда, собрали объем. Ну, можешь считать, задание выполнено. Вот, забирай, клади и пойдем чайку попьем. Так, вот ключ на всякий пожарный», — сказал Сечин Улюкаеву в тот злополучный для бывшего министра вечер. «Корзиночку?» — спросил Улюкаев. «Да, корзиночку забирай», — подбодрил собеседника Сечин.

Под «корзиночкой» имелся в виду набор колбасы. 100-долларовые купюры находились в сумке, которую, вероятно, вместе с корзиной вынес бывший глава Минэкономики. «Передача этой сумки была заранее спланирована сотрудниками ФСБ, которые несколько недель ждали передачи взятки», — заявил Улюкаев, обвинив Сечина и спецслужбу в провокации взятки.

«Этот способ будет жить»

Из материалов дела Улюкаева невозможно сделать однозначный вывод о том, знал ли бывший министр о деньгах, которые ему передали. Сама ситуация, при которой якобы произошло вручение взятки, выглядит очень нелепо, особенно на фоне обсуждения Сечиным и Улюкаевым вопросов зарубежного бизнеса «Роснефти» и налоговой базы.

Обывателю трудно представить, что вот так просто министр экономики может забрать сумку с деньгами из офиса крупнейшей в РФ компании. Однако опрошенные «Русской планетой» эксперты заявили, что подобные инциденты не являются редкостью. Чиновники идут на риск, но предпочитают брать валютой и при личной встрече. В противном случае бюрократы вынуждены изобретать сложные финансовые схемы.

«Если раньше взятки давали и брали в наличной форме в конвертах и портфелях, то в последнее время в своих попытках не быть пойманными взяточники и взяткодатели действительно стали более изобретательны. Иногда это может быть сложная, но мнимая сделка по передаче имущества или прав на имущество, иногда это может быть имущественная преференция не в адрес самого чиновника, а в адрес его совершеннолетнего ребенка бывшей супруги, тещи, бабушки и так далее», — пояснил руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов.

По оценке эксперта, подобная практика не свидетельствует о том, что передача наличных денег перестала существовать: «Просто подобных случаев стало меньше на фоне новых более сложных способов передачи взяток. Но тут есть и обратная сторона медали — передачу наличных денег де-факто нельзя отследить. Исключение составляет оперативный эксперимент, но в данном случае передача/получение взятки — это вопрос— технический».

Передачу взятки вне оперативного эксперимента доказать практически нереально, подтверждает слова коллеги управляющий партнер BMS Law Firm Алим Бишенов. «Поэтому этот способ еще жив, и, вполне возможно, жить будет еще долго. Если человека не поймать с поличным при передаче денег, то доказать впоследствии факт передачи практически невозможно (разумеется, если деньги не помеченные)», — констатировал юрист.

По мнению Бишенова, любой перевод или внесение денег на счет от другого лица можно отследить, поэтому такой способ выбирают не часто: «Если говорить об эволюции форм взятки, то они напрямую зависят от экономических условий. Взятки были и в СССР, но там часто они происходили в виде «услуга за услугу». Во многом это было связано с тем, что не было частной собственности, поэтому проще было включить в какую-либо очередь, предоставить повышение, обеспечить любыми другими преимуществами».

«В 1990-е часто взятки были виде объектов недвижимости, так как были непрозрачные условия передачи имущества в собственность. Сейчас часто взятка дается за выдачу разрешения или снятия запрета, чему способствует высокая бюрократизация — чаще всего это либо та же «услуга за услугу», либо передача наличных денег», — резюмировал Бишенов.

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