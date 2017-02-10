Налево пойдешь, направо пойдешь…

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп еще до вступления в должность обещал объединить усилия с Россией в борьбе с террористическим образованием ИГИЛ (организация запрещена в РФ). И после инаугурации своей идее не изменил, отметив, что наши страны – естественные союзники в борьбе с терроризмом. Однако, подружившись с Россией, Америка навряд ли захочет принять ее сотрудничество с Ираном. А Иран, в свою очередь, имеет на Сирию свои планы, которые отличаются от планов Москвы.

Новость, которая прошла незамеченной средствами массовой информации – то, что усилиями нашей страны в Сирии был предотвращен проиранский переворот. Сирийский журналист Ферас Карам писал в своем twitter, что 28 января российские вооруженные силы заблокировали доступ проиранских частей сирийской армии к 11 районам в Дамаске и предотвратили захват восьми военных объектов и авиабазы Алмаза. Под усиленную охрану было взято российское посольство и президентский дворец, а сирийская танковая дивизия и разведка ВВС были приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Так это или не так – у Ирана действительно имеются серьезные притязания на лидерство в регионе, и ключ к этому – Сирия. А точнее, кто будет находиться у власти. Еще до начала гражданской войны в Сирии у Дамаска с Тегераном были вполне доверительные и партнерские отношения. Сейчас, с одной стороны, Иран так же, как и Россия, выступает за сохранение президентства за Асадом. Воины Корпуса стражей исламской революции воюют на стороне сирийского народного ополчения против исламистов и других группировок. Плюс ко всему, Иран регулярно перенаправляет в Сирию добровольцев из других стран – Ирака, Афганистана, Пакистана. Помимо этого, Иран вливает в Сирию огромные денежные средства – на поставку техники, помощь с восстановлением инфраструктуры, и так далее.

Иран слишком много вложил в Сирию ресурсов – людских, материальных – и справедливо рассчитывает на то, что власть в Сирии будет гарантированно проиранской. Плата за такую помощь – безоговорочная лояльность. Сирия является краеугольным камнем и основой стратегии Ирана на Ближнем Востоке, простирающейся от Ирака до Ливана и даже Йемена.

Интересы России и Ирана касаемо Сирии пока не противоречат друг другу. Но это лишь вопрос времени. Иран вложил в Сирию куда больше сил и средств, чем Россия. И это создает почву для будущих разногласий.

Ради достижения своих целей в регионе, Россия готова рассмотреть участие США в тех или иных совместных акциях. С новым президентом такое сотрудничество вполне реально, ведь раньше наши страны практически не взаимодействовали друг с другом, в то время, как Трамп дал поручение военным ведомствам изучить этот вопрос. И тут, помимо столкновения с интересами Ирана, Россия гарантированно станет свидетелем противостояния между США и Ираном. И ей придется выбирать.

«Россия, по-видимому, имеет отдельные долгосрочные интересы в регионе, которые не сходятся с интересами Тегерана. Россия провела тайные прямые переговоры с сирийской оппозицией. Вдобавок ко всему, Иран, считая правление Обамы «золотой эрой», обеспокоен будущим президентством Дональда Трампа и его администрации, которые, похоже, весьма негативно настроены против Тегерана», - пишет Хемшат Алави, политический активист, в Al Arabiya.

Для США Иран, несмотря на послабление санкций в отношении этой страны во времена Обамы, был и есть один из главных противников в регионе. Дональд Трамп назвал Иран «террористическим государством номер один», которое не уважает США, а также раскритиковал прежнюю администрацию за ядерную сделку с Тегераном. Американское издание The Wall Street Journal приводило на своих страницах информацию от высокопоставленных лиц в администрации США, что в планах Белого дома – всячески препятствовать сотрудничеству России и Ирана, чтобы склонить РФ к борьбе с террористами.

Убедить Путина отвернуться от Ирана будет крайне сложно, полагает издание. Причем Трамп – не первый президент США, который поставил перед собой эту задачу. Прежние попытки разрушить альянс между Россией и Ираном приводили лишь к его усилению. Возможно, США будут использовать морковку на палочке в виде отмены санкций, чтобы вынудить Москву если не порвать с Тегераном, то хотя бы снизить объемы военной помощи Исламской республике.

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