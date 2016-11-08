Ему надоело

Президент Украины Петр Порошенко подпишет указ об отставке губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.

«Как только кабинет министров Украины внесет письменное заявление, президент подпишет отставку Михаила Саакашвили. При этом будут проанализированы истинные причины для его увольнения», - сообщили в администрации президента Украины. В то же время правительство Украины пока не получило от Саакашвили заявления об отставке. Пресс-служба правительства также подтвердила, что готова согласовать документ после получения.

Вчера Михаил Саакашвили объявил, что уходит в отставку со своего поста. Главной причиной Саакашвили назвал коррупцию, корни которой идут из Киева. «Одесскую область сдают не только коррупционерам – сдают врагам Украины. Я не намерен об этом молчать», - заявил Саакашвили. «Я хочу всем сказать: мне надоело. И какая разница украинцам, кто будет к ним наплевательски относиться – Порошенко или Янукович? Какая разница для украинцев, кто их будет грабить?»

Главным объектом критики со стороны почти бывшего губернатора стал сам Петр Порошенко. По словам Саакашвили, он лично покровительствует двум бандитским кланам. «И когда реально в Одесской области президент лично поддерживает два клана – клан бандитский, криминальный убийц 90-х Труханова и измаильский коррупционный клан Урбанского. И реально всю власть в области отдали этим двум и еще их союзникам – сепаратистам из "Нашего края" Антона Киссе», - добавил Саакашвили.

Также Саакашвили объявил о том, что сдаваться он не намерен, и переходит в оппозицию к нынешней украинской власти. Он также пообещал одесситам не оставить их в беде на съедение коррупционерам и бандитам. «Одесса разовьется только после того, как Киев будет освобожден от коррупционеров, которые покровительствуют бандитизму и беспределу в том числе в Одесской области», - поделился рецептом выхода из ситуации Саакашвили.

«Я тот солдат, который идет столько, сколько может, а потом столько, сколько надо для полной победы – для того, чтобы избавить Украину от этой мрази, от этой коррупционной грязи, которая капитализирует на крови наших солдат, на жертвах Майдана, которая предала идею украинской революции и у которой единственная мотивация своего существования – это набивать себе карманы, усиливать свой клан и окончательно ограбить Украину до нитки. Не дождетесь», - гневно пообещал Саакашвили.

Интересно, что главный объект нынешних нападок со стороны Саакашвили, Петр Порошенко, был инициатором назначения бывшего президента Грузии председателем Одесской городской администрации. 30 мая 2015 года президент Украины издал указ о его назначении, а днем ранее Саакашвили было даровано украинское гражданство. Главной задачей, которую ставили перед Саакашвили – как раз борьба с коррупцией в регионе.

Впрочем, истинные причины отставки Саакашвили вряд ли кроются только в этом. Вполне возможно, что Киеву на определенном этапе был нужен человек, способный нивелировать в регионе влияние олигарха Коломойского. К тому же, Саакашвили еще во время президентства в Грузии проявил себя как ярый ненавистник России, а именно на этом чувстве и строится вся политика новой украинской власти.

При этом успехи экс-президента Грузии в области борьбы с коррупцией в своем родном государстве нельзя назвать выдающимися. Действительно, ему удалось снизить уровень мздоимства в ряде ведомств, например, в полиции, однако позже в отношении самого Саакашвили были заведены уголовные дела, в том числе – из-за подозрений в растрате государственных средств. В 2013 году Саакашвили покинул Грузию, и, учитывая обстоятельства, назад он точно не вернется.

Выход остается один. Тот, который озвучил сам Саакашвили: борьба до конца. Инсайдеры во властных кругах Украины сообщают, что отставка Саакашвили – решение во многом вынужденное. «Саакашвили знал, что в ближайшие дни готовится его отставка. Поэтому, вероятно, решил сделать шаг на опережение, чтобы привлечь большее внимание к отставке и повернуть все в нужном ему ключе», приводит слова источника украинское информагентство УНН.

Теперь Михаилу Николозовичу придется постараться, чтобы остаться на Украине. Он слишком поздно понял, что приглашенных легионеров, как правило, используют лишь для грязной работы, а после – выбрасывают. И даже ненависть к России уже не гарантирует Саакашвили карьерных перспектив в сложившейся украинской реальности. Интересно, что в это же самое время супруга Саакашвили, гражданка Нидерландов Сандра Рулофс отказалась от своего места в грузинском парламенте. Госпожа Рулофс никогда не принимала участия в политике, ее деятельность касается гуманитарной и благотворительной сферы. При этом она всегда поддерживала своего мужа. Переедет ли она на Украину, чтобы поддержать Саакашвили в новой борьбе – покажет время.

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