Молчание судей

В России по Конституции, как известно, три ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная. Формально все они независимы, но реальность политического процесса в России их невольно объединила фактически в единое целое. Правительство готовит закон, депутаты за него голосуют, а суды – защищают от претензий недовольных. И над всем этим стоит президент – гарант Конституции и обладатель права вето на любую за выходку законотворцев.

Напутствие Путина

6 декабря Владимир Путин выступил IХ Всероссийском съезде судей с речью об итогах деятельности судебной системы и проблемах, которые стоят перед ней. Глава намекнул, что ответственность, лежащая на судьях, с каждым увеличивается. «Безусловно, жизнь, развитие страны требуют корректировки, настройки правовой системы и законодательства, но вместе с тем нужно признать, что наше правовое поле меняется очень быстро, может быть, слишком быстро, порой не системно», – констатировал Путин.

«Основная ответственность за профессиональные и личные качества кандидатов на судейские должности возложена на квалификационные коллегии судей, их работа требует совершенствования. Необходимо беречь чистоту судейского корпуса и повышать доверие к суду как к главному защитнику прав любого человека независимо ни от его доходов, ни от возраста, ни национальности, ни должностного положения, ни гражданства, если человек находится в рамках российской юрисдикции», – подчеркнул президент.

Путин признал, что по-прежнему остается немало нерешенных задач, но за минувшие четыре года «были реализованы меры, оказавшие серьезное позитивное влияние на саму организацию судебной системы и на практику рассмотрения дел». По его словам, этому способствовали объединение высших судов, появление нового кодекса об административном судопроизводстве, а также вступление в силу закона о третейском разбирательстве.

Речь Путина не содержала подробного анализа проблем судебной системы. Однако глава государства указал, пожалуй, на самую важную проблему для гражданского общества: «Остается по-прежнему острой проблема перегрузки судов. Иногда невозможно тащить целый огромный груз, огромный объем работы, и это, безусловно, сказывается на качестве судебных актов и может приводить судью к ошибкам, в конечном итоге – приводить к нарушениям прав граждан, интересов государства», – отметил Путин.

Цель номер один

На протяжении 25 лет существования России государство регулярно вводило поправки, касающиеся регулирования работы судов. В 1990-е годы усилия были направлены на модернизацию инстанций под нормы Конституции и правовой системы Российской Федерации. Изменения в большей степени носили технический характер, было необходимо решить массу организационных и кадровых вопросов.

В 2000-е годы с приходом Владимира Путина задачи по реформированию судебной ветви власти поменялись. России было необходимо внедрять новые судебные практики (например, суд присяжных), повышать квалификацию судей и предпринять комплекс мер по обеспечению защиты судей от давления. С переменным успехом все это было сделано, однако остался вал проблем, связанный с немыслимой бюрократической волокитой.

Суть всех потуг за 25 лет сводится к формированию в России подлинно независимой судебной ветви власти. Конечно, это некая идеальная установка, недостижимая в реальности планка, но только ради этой цели имеет смысл проводить какие-либо реформы. Без адекватного суда в России не могут быть защищены права бизнеса и граждан от произвола исполнительной власти. Текущее положение дел обрекает нашу страну на экономическую и политико-правовую деградацию.

Неоднозначные «успехи»

Опрошенные «Русской планетой» эксперты считают, что перечисленные президентом достижения в судебной реформе не являются однозначным благом. Наиболее спорный «успех» – это объединение высших судов. «В арбитражных судах резко выросла удельная доля «пробюджетных» решений. В то же время фактическая ликвидация Верховного арбитражного суда РФ (ВАС) способствовала размыванию единообразия практики в арбитражных судах», – говорит Владимир Старинский, управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры».

Также адвокат указывает на противоречивые последствия реформы Верховного суда (ВС), которая произошла в 2014 году: «Объединение Верховного суда и Высшего арбитражного суда было обусловлено ростом масштабов противоречий между ними. Так, на начало 2013 г. было зафиксировано 65 существенных расхождений в позиции двух высших судов. Их объединение позволило лишь отчасти решить эту проблему: структурные противоречия по-прежнему имеют место внутри реформированного ВС РФ. В частности, в рамках суда действуют коллегия по административным делам и коллегия по экономическим спорам, компетенции которых пересекаются».

Адвокат Виктор Наумов указывает, что прекративший существование Высший арбитражный суд «отличала четкая ориентация на достижение унификации практики судов низовых инстанций». «Обновленный ВС РФ так и не смог продемонстрировать себя в качестве достойного приемника в этом отношении. Также следует отметить, что появление Кодекса административного судопроизводства заметно затруднило положение не только рядовых граждан и их представителей, но и самих судов», – считает собеседник «Русской планеты».

Наумов отметил, что еще одной преградой для нормального функционирования судебной системы является невероятно интенсивное изменение законодательства (в среднем принимается более 360 актов в год). При этом качество юридического образования падает. По мнению адвоката, «появление нового кодекса, регулирующего процессуальные моменты, поневоле превратилось в стрессовый фактор для судей».

Главной проблемой судебной ветви власти, которая непосредственно отражается на состоянии прав граждан, Наумов назвал ярко выраженный обвинительный уклон в системе уголовного судопроизводства: «Удельная доля оправдательных приговоров, согласно последним данным, не достигает и 0,5 % (для сравнения, в 1937 г. этот показатель был равен 11 %). Сложившееся в этой сфере положение вещей объективно подрывает доверие граждан к судебным институтам и провоцирует рост правового нигилизма в обществе».

Владимир Старинский смотрит на ситуацию более широко: «В качестве ключевых проблем судебной системы на сегодняшний день можно назвать сохраняющуюся зависимость от органов исполнительной власти, падения качества подготовки кадров и гипертрофированную роль председателей судов (эта должность, по большому счету, должна быть чисто технической)».

Далее в рубрике