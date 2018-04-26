Многострадальный «Кузнецов»

Спустя полтора года дискуссий, командование ВМФ определилось с судьбой тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) проекта 11435 «Адмирал Кузнецов». 25 апреля заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом РФ Виктор Бурсук заявил журналистам, что в мае стартуют работы по ремонту и частичной модернизации единственного авианосца России.

«У него будет улучшена противовоздушная оборона, поставлены новые комплексы «Панцирь» морского исполнения. Кроме того, планируем поменять энергетическое оборудование — новые котлы, ряд новых насосов и новые системы, обеспечивающие полеты: системы посадки, наблюдения, управления и так далее», — сказал Бурсук.

23 апреля ряд российских СМИ сообщили о заключении контракта на ремонт «Кузнецова» между Минобороны и Объединенной судостроительной корпорацией. Предполагается, что работы на судостроительной верфи «Звездочка» (35-й судоремонтный завод) будут завершены в 2020 году, а возвращение в строй произойдет в 2021 году.

Противоречивая информация

«Русская Планета» неоднократно писала о неудовлетворительном техническом состоянии авианосца и огромном количестве споров по поводу судьбы корабля. Главная беда крейсера — низкий КПД, работающей на мазуте Главной энергетической установки (ГЭУ). «Дымящий» во время сирийского похода (октябрь2016-январь 2017) «Кузнецов» вызвал насмешки в СМИ и соцсетях.

Боевое крещение корабля нельзя назвать удачным. Во-первых, из-за неработающих котлов он был не в состоянии развивать положенную скорость. Во-вторых, потеря двух самолетов Су-33 (5 декабря 2016 года) и МиГ-29KР (14 ноября 2016 года) свидетельствовали о проблемах с аэрофинишером и неслаженной работе экипажа.

В течение 2017 года СМИ кормили публику достаточно противоречивыми новостями. Указывалось, что вопрос о необходимости ремонта был решен положительно. Споры возникли вокруг того, стоит ли ставить на авианосец новое оборудование и вооружение, то есть проводить нормальную модернизацию.

«Мы, к сожалению, не сможем поменять его концептуально и принципиально. Вы, наверное, слышали жалобы, что он идет и дымит. Просто построена была система, которая работала на котлах, которые использовали в качестве основного топлива мазут. Мазут имеет тенденцию сгорать с выделением очень большого количества сажи», — заявил 16 ноября 2016 года президент ОСК Алексей Рахманов.

В марте 2017 года источник ТАСС в оборонном секторе рассказал, что стоимость контракта составит более 20 миллиардов рублей. За эти деньги «Кузнецов» оснастят «современными системами радиоэлектронного вооружения, связи, разведки, навигации и боевого управления». Замена ракетного вооружения (комплекс «Гранит» на «Калибр») не планируется.

Впоследствии в СМИ всплывали самые разные суммы контракта (до 40 миллиардов). При этом срок ремонта в сообщениях растягивался до четырех лет. Противники ремонта разделились на два лагеря. Одна часть специалистов требовала проведения полноценной модернизации, другая — настаивала на необходимости направить средства исключительно на строительство нового авианосца, а «Кузнецов» снять с вооружения.

В итоге летом 2017 года Минобороны решило построить два вертолетоносца типа «Прибой» и новый атомный авианосец проекта «Шторм», а «Кузнецов» подвергнуть частичной модернизации. Правда, вопрос выделения средств на эти грандиозные по российским масштабам проекты с повестки дня снять, видимо, не удалось.

Блок

В рамках Государственной программы вооружений (ГПВ) на 2018-2025 годы, на нужды флота будет выделено 2,6 триллиона рублей, то есть лишь 15% от объема финансирования всех Вооруженных сил РФ. В планах Минобороны строительство и модернизация десятков подлодок и кораблей различного класса, а также инвестиции в разработку новейших проектов.

Ремонт и частичная модернизация «Кузнецова», по информации «Коммерсанта» обойдется в 55–62 миллиардов рублей (чуть менее миллиарда долларов). Эта сумма значительно больше цифр, которые называли федеральные СМИ в 2017 году.

При этом кардинального обновления авианосца (а это, прежде всего, замена ГЭУ и ракетного вооружения) ожидать не стоит. Для понимания: на 55–62 миллиардов рублей можно построить один современный подводный атомный крейсер или пару ракетных фрегатов.

ТАВКР «Адмирал Кузнецов» — флагман российского ВМФ. Но, к сожалению, по его постсоветской истории можно изучать все беды, с которыми столкнулся отечественный надводный флот. Достаточно сказать, что в конце 1991 года русские моряки увели крейсер буквально из-под носа новоиспеченного независимого украинского государства.

Корабль пришвартовался в Североморске и вошел в состав Северного флота. В противном случае «Кузнецова» пришлось бы делить с Киевом, как и весь Черноморский флот СССР (окончательный раздел был очень болезненной процедурой и завершился только в 1997 году).

Долгое время «Кузнецову» не могли найти место в составе ВМФ. Основная причина — отсутствие необходимой береговой инфраструктуры. «Кузнецова», как и другие корабли этого класса, строили на Николаевской верфи. Главные задачи ТАВКР заключались в усилении присутствия СССР в Средиземном море. Полноценный авианосец пройти через проливы не мог, и потому Советский Союз создавал гибриды ракетного крейсера и авианосца.

С распадом СССР необходимость присутствия в Средиземном море отпала. Как применять доставшийся чудом авианосец командование ВМФ представления не имело. Очевидно, что с Северного ледовитого океана отправлять корабли в южные моря — затея не очень рациональная. Это ярко продемонстрировал единственный боевой поход «Кузнецова».

Эксперты предполагают, что в эксплуатации ТАВКР были допущены серьезные ошибки. Помимо загубленной ГЭУ, мог быть выведен из строя ракетный комплекс «Гранит». Этот вывод основан на том, что «Кузнецов» ни разу не применял это оружие.

Несмотря на все вышеперечисленные проблемы (которые по-прежнему не решены) федеральные СМИ во многом с подачи Минобороны создали вокруг «Кузнецова» ореол некоего суперкорабля.

В начале июля 2017 года между военными ведомства Великобритании и РФ произошла заочная перепалка, в ходе которой представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал новейший английский авианосец HMS Queen Elizabet удобной морской целью». Комментировать подобную браваду, пожалуй, нет смысла.

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